Ina Mikkola joutuu leikkaukseen – seuraaja teki heti huolestuttavan huomion

Ina Mikkolan polvivamma vaatii leikkaushoitoa.

Ina Mikkola on yrittänyt kuntouttaa polveaan jumppaamalla, mutta lopulta vamman todettiin vaativan leikkausta.

Toimittaja Ina Mikkola, 31, kertoi Instagramissa joutuvansa leikkaukseen jalkavamman vuoksi. Naisen oikean polven eturistiside on repeytynyt, eikä sitä ole onnistuttu kuntouttamaan jumppaliikkeiden avulla.

Mikkola kertoi polvivamman vaivanneen häntä koko kuluneen kesän ajan, muttei hän ole aiemmin halunnut kertoa asiasta julkisuudessa. Tällä hetkellä Ina <3 porno -sarjasta tunnetuksi tulleen toimittajan polvi kestää kävelyä pienissä määrin, mutta esimerkiksi juoksu ja koripallo ovat tällä hetkellä täysin pannassa.

– Myös tanssahtelu on hyvin rajoittunut, Mikkola kirjoitti Instagram-päivityksessään.

– Aluksi polvea yritettiin kuntouttaa jumpalla. Se alkoikin hyvin parantua, kunnes taas eräänä päivänä jalka lähti jälleen kivuliaasti alta. Lääkäri sanoi, että se pitää leikata, hän jatkoi.

Lääkäriseura Duodecimin mukaan polven eturistisiteen repeämä on yksi yleisimmistä urheiluun ja liikuntaan liittyvistä polvivammoista.

Mikkolan mukaan leikkauksen arvioitu toipumisaika on noin puoli vuotta, minkä aikana polvea kuntoutetaan asteittain.

– Ensin kepeistä eroon, sitten esim. vesijuoksua kehiin, jossain vaiheessa juoksu ja lopulta rankemmat lajit. Toki sillä oletuksella, että leikkaus onnistuu. Se voi myös mennä vituralleen 10% todennäköisyydellä.

Mikkola kertoi päätyvänsä leikkauspöydälle nyt ensimmäistä kertaa elämässään. Tästä huolimatta hän ei vaikuttanut olevan asiasta huolissaan, vaan suunnitteli seuraavansa leikkausta valveilla.

– Lääkäri sanoi, että ihmisiä on kahta koulukuntaa. Niitä, jotka haluavat nukutuksen ja niitä, jotka haluavat seurata leikkausta.

– Haluan tietenkin seurata leikkausta! Koska mitä hyötyä on muuten rikkinäisestä jalasta, jos siitä ei ota kaikkea iloa irti! Mikkola päätti kirjoituksensa.

Ina Mikkola viihtyy tavallisessa hyvin korkeissa koroissa.

Kultaisella Venlalla palkittu toimittaja tunnetaan näyttävästä tyylistään, johon kuuluvat niin hiuksia koristavat rusetit kuin korkeat korkokengätkin. Eräs Mikkolan Instagram-seuraaja huomauttikin huolestuneena, että korkeiden korkojen käyttäminen saattaa tuottaa vaikeuksia heti leikkauksen jälkeen.

– Hei apua, onko sulla yksiäkään kenkiä, joita voit käyttää ton kuntoutuskauden aikana?! Mässyt korot ja kyynärsauvat ei kuulosta kovin turvalliselta yhdistelmältä, seuraaja kirjoitti huolissaan julkaisun kommenttikentässä.

Mikkola rauhoitteli kommentoijaa ja kertoi omistavansa myös joitakin hieman matalakorkoisempia kenkiä, jotka ovat olleet kesän aikana kovassa käytössä. Hän kuitenkin totesi kyseisten kesäkenkien sopivan huonosti syyskeleihin.

– Mulla (on) ollu pari kertaa korkeammat korot, mut salee toi kuntoutus vähän hankala kyl kenkien kannalta, kun ei nää kengät enää niin syksyyn sopivat. Vaikka siis edelleen meen tuol näillä (kesäkengillä) – sukka vaan inessä. Sama kenkäongelma oli aikoinaan, kun murtu jalka.

Ina Mikkola vuoden 2018 Venla-gaalassa.

Ina Mikkola nousi suuren yleisön tietoisuuteen ensi kertaa vuonna 2018 esitetystä Ina <3 porno -televisiosarjasta. Kyseinen ohjelma palkittiin vuoden 2018 Venla-gaalassa parhaan lifestyleohjelman pystillä.

Aiemmin Mikkola on toiminut muun muassa radiojuontajana ja ollut mukana Ylen Hullu juttu -ohjelmassa. Sittemmin hän on tähdittänyt sarjoja Ina <3 Suomi sekä Ina Mikkolan Tilipäivä. Hän on myös kirjoittanut vuonna 2020 julkaistun Runkkarin käsikirjan.