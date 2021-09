Sinkkuelämää-tähti Willie Garson, 57, on kuollut – kollegat muistelevat rakastettua näyttelijää somessa

Willie Garsonin oli tarkoitus tähdittää myös Sinkkuelämää-sarjan jatko-osaa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Willie Garson on menehtynyt 57-vuotiaana haimasyöpään. People-lehden mukaan hän kuoli tiistai-iltapäivänä läheistensä ympäröimänä.

Garson muistetaan parhaiten roolistaan Sinkkuelämää-sarjan Stanford Blatchina. Tyylikkyydestään tunnettu hahmo esiintyi myös kahdessa sarjaa seuranneessa elokuvassa, ja hänen oli tarkoitus olla mukana myös hittisarjan And Just Like That -nimeä kantavassa jatko-osassa.

Sinkkuelämää-sarjan lisäksi Garson tähditti pitkän uransa aikana lukemattomia muita tv-ohjelmia sekä elokuvia. Hänet on nähty muun muassa sarjoissa Kovat kaulassa ja Havaiji 5-0.

Willie Garson uutuussarjan kuvauksissa yhdessä Sarah Jessica Parkerin ja Mario Cantonen kanssa heinäkuussa 2021. Garson ja Parker olivat hyviä ystäviä myös tosielämässä.

Peoplen mukaan Garson ehti ennen kuolemaansa osallistua And Just Like That -uutuussarjan kuvauksiin, joista bongattiin hänet yhdessä sarjan päätähden Sarah Jessica Parkerin ja Anthony Marentinoa esittävän Mario Cantonen kanssa. Garson ja Cantone esittivät sarjassa avioparia.

Sen jälkeen, kun tieto Garsonin kuolemasta levisi julkisuudessa, monet hänen kollegansa ovat muistelleet edesmennyttä näyttelijää sosiaalisessa mediassa. Garsonia kuvaillaan teksteissä hauskaksi ja hyväsydämiseksi persoonaksi.

Myös Garsonin vastanäyttelijä Mario Cantone julkaisi Instagram-tilillään koskettavan kirjoituksen, jossa hän kuvaili olevansa täysin murtunut kollegansa kuoleman vuoksi.

– Minulla ei olisi voinut olla loistavampaa tv-kumppania. Olen täysin hajalla ja surun murtama. Sinut vietiin meiltä aivan liian aikaisin. Suloinen Willie, olit lahja jumalilta. Lepää rauhassa. Rakastan sinua.

Myös Garsonin 20-vuotias adoptiolapsi Nathen kirjoitti Instagram-tililleen kauniin päivityksen, jossa hän kertoi muistelevansa lämmöllä kaikkia kaksikon yhteisiä hetkiä.

– Lepää rauhassa ja olen niin iloinen, että pystyit jakamaan kaikki seikkailusi kanssani ja saavuttamaan niin paljon. Olen niin ylpeä sinusta. Rakastan sinua aina, mutta nyt on aika päästää sinut jatkamaan seikkailujasi yksin eteenpäin. Kuljet kuitenkin aina mukanani, Nather Garson kirjoitti.

– Olit aina sinnikkäin, hauskoin ja fiksuin tuntemani ihminen. Olen onnellinen, että jaoit rakkautesi kanssani. En unohda tai menetä sitä koskaan, hän päätti koskettavan kirjoituksensa.