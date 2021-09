Boris Johnson vastasi vihdoin, montako lasta hänellä on

"Vaihdan paljon vaippoja”, pääministeri kertoi haastattelussa.

Britannian pääministeri Boris Johnson on usein vältellyt kysymyksiä lapsimäärästään, mutta yhdysvaltalaisen NBC Newsin haastattelussa hän suostui ottamaan kantaa asiaan, joka ei ole niin yksiselitteinen kuin lapsiluku yleensä.

– Onko sinulla kuusi lasta? toimittaja kysyi.

– Kyllä, Johnson myönsi.

Johnson on tällä hetkellä New Yorkissa, missä hän osallistuu YK:n yleiskokoukseen.

Boris Johnson, 57, ja hänen vaimonsa Carrie Johnson, 33, odottavat toista yhteistä lastaan. Heidän ensimmäinen yhteinen lapsensa Wilfred juhli huhtikuussa ensimmäistä syntymäpäiväänsä.

Boris Johnson kertoi haastattelussa, että elämä pienen lapsen isänä on ihanaa ja suuritöistä.

– Vaihdan paljon vaippoja, hän totesi.

Boris Johnsonilla on edellisestä avioliitostaan Marina Wheelerin kanssa neljä 1990-luvulla syntynyttä, nyt jo aikuista lasta. 25 vuotta yhdessä ollut pari muutti erilleen vuonna 2018.

Carrie ja Boris Johnson ovat pitäneet yhtä muutaman vuoden. He menivät toukokuussa naimisiin pienessä seremoniassa.

Valokeila on Johnsonin kuudennessa lapsessa, joka on syntynyt avioliiton ulkopuolella vuonna 2009.

Lapsen äiti on taidekonsultti Helen MacIntyre, joka on kertonut haastatteluissa heidän suhteistaan. Lapsen isyydestä on myös käyty pitkään käräjiä, jolloin todettiin, että on julkista tietoa, että Lontoon pormestarina tuolloin toiminut Boris Johnson on tytön isä.

Kun asiaa käsiteltiin oikeudessa, tuli esiin myös mahdollisuus, että Johnsonilla olisi myös toinen avioliiton ulkopuolinen lapsi. Asialle ei ole minkäänlaista julkista vahvistusta eikä Johnson ole puhunut asiasta.

Boris Johnson on kieltäytynyt puhumassa julkisuudessa avoliiton ulkopuolella syntyneestä lapsestaan, minkä vuoksi brittimedia kiinnostui kovasti Johnsonin NBC Newsin haastattelussa myöntämästä lapsiluvusta.

Carrie Johnson kertoi heinäkuussa tuoreesta raskaudesta Instagram-tilillään. Lapsen on määrä syntyä joulukuussa.

– Olen uskomattoman siunattu ollessani uudestaan raskaana, mutta olen myös ollut todella huolissani, Carrie Johnson kirjoittaa.

Hän kertoo julkaisussaan kokeneensa keskenmenon alkuvuodesta ja sen murtaneen hänen sydämensä.

– Hedelmällisyyteen liittyvät seikat voivat olla erittäin raskaita monille, etenkin kun Instagramin kaltaisilla alustoilla kaikki voi näyttää aina menevän niin hyvin.

Hän tahtoo kertoa keskenmenojen kanssa kamppaileville, etteivät nämä ole yksin.

– Sain itse lohdutusta suruuni, kun kuulin ihmisistä, jotka myös olivat kokeneet menetyksen, joten toivon voivani samalla tavalla auttaa muita.