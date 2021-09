Sointu Borg sanoo suorat sanat ”välirikostaan” Jaajo Linnonmaan kanssa – nostaa esiin merkittävän seikan

Diili-voittaja Sointu Borgin mukaan kompromissit ja erimielisyydet kuuluvat työelämään.

Sointu Borg, 29, on työskennellyt radiojuontaja Jaajo Linnonmaan yhtiökumppanina siitä asti, kun hän voitti Diili-ohjelman viimeisimmän tuotantokauden. Tällä hetkellä Borg työskentelee ohjelmassa alkunsa saaneen start up -yrityksen parissa ja on myös sen osakas.

Heinäkuussa käynnistyivät huhut Borgin ja Linnonmaan yhteistyön päättymisestä, kun Seiska uutisoi kaksikon tulehtuneista väleistä. Sekä Borg että Linnonmaa kiirehtivät katkaisemaan huhuilta siivet välittömästi.

Lue lisää: Sointu Borg kommentoi tulehtuneiksi väitettyjä välejään Jaajo Linnonmaahan

Ilta-Sanomat tapasi Sointu Borgin lauantaina järjestetyssä Miss Suomi -finaalissa Keravalla. Kilpailun tuomaristossa istunut Borg kommentoi muutaman kuukauden takaisia väitteitä toteamalla, että yhteistyö Linnonmaan kanssa on huhuista huolimatta sujunut hyvin. Borg kuitenkin muistutti samalla, että konfliktit ja kompromissit ovat väistämätön osa työelämää.

– Jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin eihän Jaajo kaipaa rinnalleen ”joo joo -miestä”. Kyseessä on kuitenkin vahva persoona ja media-alan ihminen, niin ei sitä hänen vaikutusvaltaansa saa myöskään pelätä. Pitää uskaltaa jossakin asioissa laittaa myös hanttiin ja olla eri mieltä. Sitten jos olemme eri mieltä, niin me löydämme aina kompromissin, Borg selitti IS:lle.

Borg muistutti, että Linnonmaa kyllä tiesi, kenet hän on palkkaamassa yritykseensä.

Borgin napakka luonne herätti katsojien huomion jo viime keväänä hänen osallistuessaan Diili-ohjelmaan. Borg painottikin, että Linnonmaa kyllä tiesi ohjelman seurauksena, millaisen persoonan hän on yritykseensä palkkaamassa.

– Kyllähän Jaajo tiesi, mitä hän saa. Ei hän ostanut sikaa säkissä ja tämä kaikki kuuluu asiaan. Musta on enemmän hyötyä siinä rinnalla, jos uskallan myös toisinaan kyseenalaistaa, Borg painotti.

Diili-ohjelman uuden tuotantokauden kuvaukset käynnistyivät muutama viikko sitten. Tällä kertaa Linnonmaa etsii ohjelmassa valmista yritysideaa. Borg ei vielä paljastanut, millainen rooli hänellä kenties parhaillaan kuvattavalla kaudella on.

– Mä käyn ehkä pyörähtämässä siellä, sanotaanko näin, Borg vihjasi.

– Toivotaan, että siellä on persoonia. Toivon, ettei kukaan lähde imitoimaan minua. Siellähän haetaan ihan uusia yksilöitä ja tarinoita. Sehän ohjelmassa on mielenkiintoisinta, hän jatkoi.

Borg on Diili-voittonsa jälkeen elänyt hektistä arkea.

Tamperelainen kauppatieteiden maisteri Borg on työskennellyt virallisesti Linnonmaan yrityksessä toukokuusta alkaen. Borg lunasti itselleen työpaikan Linnonmaan yritysten kehitysjohtajana voitettuaan Diili-ohjelman keväällä 2021.

Borgin elämä muuttui voiton myötä kertaheitolla, sillä hänestä tuli paitsi kehitysjohtaja ohjelman juontajan Linnonmaan yrityksille, hän sai vastuualueelleen myös finaalijaksossa kehitetyn varainhankintayrityksensä ja pääsi yrityksen osakkaaksi Linnonmaan, ohjelmassa nähtyjen neuvonantajien Noora Fagerströmin ja Toni Lähteen sekä nimekkäiden bisnessijoittajien kanssa.

Sittemmin Borg on useaan otteeseen kertonut julkisuudessa viihtyvänsä nykyisessä pestissään. Voiton seurauksena suorasukaisesta Borgista tuli myös esikuva monille nuorille. Borg on myöntänyt, että äkillinen huomio on tuntunut toisinaan hämmentävältä.

– Olen ollut todella otettu viesteistä. Olen kotona suurin piirtein itkenyt tyynyyn lukiessani niitä. Upeaa, jos olen voinut omalla toiminnallani ja sinnikkyydelläni olla esimerkkinä muille, Borg hehkutti IS:lle voittonsa jälkeen.