Podcast paljastaa: Ariana Grande tienaa valtavia summia hittisarjan tuomaroinnista – vuositulot huimaavat päätä

Ariana Grande tienaa amerikkalaisten mediatietojen mukaan The Voice of USA -sarjan tuomarina enemmän kuin yksikään tähti aiemmin.

Ariana Grande on yksi maailman tunnetuimmista poplaulajista.

Yhdysvaltalaislaulaja Ariana Grande, 28, on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana yhdeksi maailman tunnetuimmista popartisteista. Tänä vuonna muun muassa parhaan popalbumin Grammylla palkittu nainen tekee uuden aluevaltauksen, kun hänet nähdään huippusuositun The Voice of USA -sarjan tuomaristossa.

Granden lisäksi ohjelman 21. tuotantokauden tähtivalmentajina toimivat Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton ja Carson Daly.

Ariana Grande peittoaa tuloillaan tuomarikollegansa Kelly Clarksonin (kuvassa) mennen tullen.

Toimittaja Rob Shuterin isännöimästä Naughty But Nice -podcastista selviää, että Grande on tulevan kauden tuomareista ylivoimaisesti parhaiten palkattu. Yahoo Lifestylen mukaan Granden kerrotaan nettoavan ohjelmasta jopa 20 miljoonaa euroa, mikä on huomattavasti enemmän kuin yksikään tuomari koskaan aiemmin.

– Lähteiden mukaan Ariana tienaa sarjasta huimat 20–25 miljoonaa dollaria (17–21 miljoonaa euroa), mikä asettaa hänet samaan kategoriaan kuin Katy Perry aikoinaan American Idolissa, Shuter toteaa podcastissa.

Vertailun vuoksi Shuter nostaa esiin, että Granden tuomarikollega Kelly Clarkson sai ohjelmaan mukaan tullessaan ”vain” noin 13 miljoonan euron tienestit.

Yahoo Lifestylen artikkelin mukaan uusi pesti nostaa Granden vuosituloja merkittävästi, sillä aiempina vuosina hänen tulonsa ovat olleet yhteensä noin 17–25 miljoonaa euroa.

Ariana Grande tienaa kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.

Toisaalta joinakin ajanjaksoina tähti on tienannut huomattavasti enemmän. Esimerkiksi kesäkuun 2018 ja 2019 välillä hänen arvioidaan ansainneen lähes 43 miljoonaa euroa. Aiempina vuosina Granden tulot ovat koostuneet muun muassa levymyynneistä, kiertuetuloista sekä oheistuotteiden, kuten kosmetiikan, myynnistä.

Ariana Grande nousi suuren yleisön tietoisuuteen Nickelodeonin nuortensarjasta Victorious. Nainen julkaisi debyyttialbuminsa Your Truly vuonna 2013, ja sittemmin hän on julkaissut yhteensä kuusi albumia.

Granden tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa No Tears Left To Cry, Dangerous Woman, Problem sekä Thank u, next.