Aki Linnanahteen kuva kaksoisolennostaan riemastuttaa somessa – oli joutua festarikeikalle yhdennäköisyyden takia

Aki Linnanahde kertoi Instagramissa eräillä festivaaleilla sattuneesta sekaannuksesta.

Radiojuontaja Aki Linnanahde, 42, riemastutti Instagram-seuraajiaan lisäämällä tililleen kuvakollaasin yhdessä juontajaparinsa Minna Kuukan kanssa. Kaksikon kasvokuvien rinnalle Linnanahde oli lisännyt otokset parivaljakon julkisuudesta tutuista kaksoisolennoista.

Linnanahteen viereen on liitetty kuva suomalaislaulaja Juha Tapiosta. Vaikka radiojuontajan ja laulajatähden asut eroavat toisistaan suuresti, on heissä kieltämättä paljon samoja piirteitä, etenkin sen jälkeen, kun Linnanahde kasvatti itselleen kesän aikana parran.

Julkaisun kuvatekstiin Linnanahde on liittänyt hilpeyttä herättävän tarinan siitä, miten häntä eräillä festivaaleilla erehdyttiin luulemaan Juha Tapioksi.

– Olen joskus kertonut tarinan, kuinka mua pyydettiin Down By the Laituri -festareiden bäkkärillä keikalle bileisiin. Vähän ihmettelin, miksi mut halutaan juhliin puhujakeikalle. Tajusin vasta vartin päästä, että olivat buukkaamassa Juha Tapiota keikalle, Linnanahde kirjoittaa hämmentyneen emojin kera.

– Näin ollen uskalsimme laittaa Juhan mun dobbelgängeriksi (kaksoisolennoksi). Olenhan mä nyt kuitenkin kalju ja nykyään mulla on myös parta, hän jatkaa.

Aki Linnanahde meinasi joutua esiintymislavalle Juha Tapiona.

Minna Kuukan kaksoisolento taas on 80-luvun suosikkilaulaja, brittiläinen Kim Wilde. Linnanahde kertoo Wilden nousseen esiin, kun kaksikko oli radiolähetyksessä pohtinut, ketkä sopisivat heidän kaksoisolennoikseen.

Samalla Linnanahde kirjoittaa merkinneensä julkaisuun myös Wilden virallisen Instagram-tilin, jotta tämä voisi pohtia, mistä oikein on kyse.

Linnanahteen julkaisu on kerännyt useampia huvittuneita kommentteja, ja myös laulajatähti Juha Tapio on käynyt jättämässä omat terveisensä päivitykseen nauruemojin muodossa.

Heinäkuun puolivälissä Linnanahde säväytti Instagramissa lisäämällä kuvan uudesta tyylistään. Mies oli kesän aikana kasvattanut parran koristamaan kasvojaan.

– Lähdin oman pään kautta, tarkoituksena katsoa mihin se riittää. Tämmöinen tästä parrasta nyt tuli. Vähän mietin itsekin, että taivas varjele mitä sieltä tulee, hän kirjoitti Instagram-julkaisussaan.