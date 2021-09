Ensitreffit alttarilla -pari saa lapsen! Suloinen kuva julki

MTV:n suosikkiohjelmasta tutut Sini ja Vesa saavat pian lapsen.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa tutustuneet Sini ja Vesa odottavat lasta. Asia käy ilmi Sinin tekemästä Instagram-päivityksestä, jossa hän seisoskelee laiturilla pyöristynyttä vatsaansa ihaillen.

– Yks kaunis ilta tuumin Vesalle: "Kyllä hänestä vielä avantouimari tulee!" Sini kirjoittaa kuvatekstissä.

Sinin soma somepostaus on kerännyt hurjasti onnitteluviestejä. Onnittelijoiden joukosta löytyy myös toinen Ensitreffit alttarilla -tähti, kolmannelta kaudelta tuttu Tiina.

– Onnellista odotusaikaa, kohtalotoveri toivottaa.

Vesa ja Sini muistetaan televisiosarjasta rauhallisena pariskuntana, joka nautti muun muassa yhdessä liikkumisesta.

Tv-katsojat saivat tutustua Siniin ja Vesaan ohjelman viidennellä kaudella. Parin välillä ei nähty heti alusta saakka mieletöntä kipinöintiä, mutta ystävyydestä alkanut suhde syveni lopulta romanssiksi.

Pariskunta on pitänyt yhtä jo kolmen vuoden ajan ja he ovat tuotantokautensa ainut pari, joka pysyi yhdessä.

Ohjelmassa on nähty tähän mennessä yhteensä 22 paria, joista vain neljä on enää yhdessä. Niin sanottuja enskari-vauvoja on tullut maailmaan jo ainakin kolme, mikä on ainakin maailman mittapuulla paljon: Esalle ja Violalle kaksi sekä Sarille ja Antille yksi.

Ohjelmasta on parhaillaan menossa kahdeksas tuotantokausi, jossa seurataan taas neljän parin tutustumista. Uudella kaudella mukana ovat Venla ja Karl, Niina ja Lari, Henna ja Sami sekä Tuula ja Miika.