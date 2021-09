Prinsessa Beatricen esikoislapsi syntyi myöhään lauantai-iltana.

Prinsessa Beatrice, 32, on saanut lapsen yhdessä italialaisen puolisonsa Edoardo Mapelli Mozzin kanssa, brittimedia kertoo. Kuninkaallinen perhe kasvoi myöhään lauantai-iltana tyttölapsella ja Buckinghamin palatsi tiedotti ilouutisesta tänään maanantaina.

Tiedotteen mukaan sekä äiti että lapsi voivat synnytyksen jälkeen hyvin. Lapsi on prinsessan ensimmäinen, mutta Mapelli Mozzilla on vuonna 2016 syntynyt poika edellisestä suhteestaan Dara Huangin kanssa. Tuoreen isoveljen nimi on Christopher Woolf.

– Vauvan isovanhemmat ja isoisovanhemmat ovat tietoisia lapsen syntymästä ja ovat siitä riemuissaan, palatsin tiedotteessa sanotaan.

Lapsi on kuningatar Elisabetin 12. lapsenlapsenlapsi. Kuningattaren 11. lapsenlapsenlapsi syntyi kuluvan vuoden kesäkuussa, kun prinssi Harry ja hänen puolisonsa Megan saivat toisen lapsensa. Sitä ennen katrasta kasvatti Beatricen sisko Eugenie, joka sai poikalapsen helmikuussa 2021.

Prinsessa Beatrice ja Mapelli Mozzi ovat pitäneet yhtä noin kolmen vuoden ajan. He avioituivat viime kesänä salaisissa häissä.

Pari päätyi salahäihin siitä syystä, että he joutuivat siirtämään viime vuoden toukokuulle suunnitellut häänsä koronapandemian vuoksi. Aiemmin häitä lykättiin Beatricen isän, prinssi Andrew’n ympärillä kuohuneen kohun vuoksi.

Tieto Beatricen häistä tuli lopulta julkisuuteen vasta, kun prinsessa oli jo astellut alttarille. Prinsessa ja Mapelli Mozzi avioituivat yksityisessä seremoniassa Windsorin linnan mailla 17. heinäkuuta.

Lue lisää: Jättiyllätys: prinsessa Beatrice meni salaa naimisiin!