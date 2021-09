Petteri Summanen ja Kari Hietalahti istuivat baarissa ja kirjoittivat ideoita kaljakuittien taakse – seuraavana aamuna odotti hämmentävä näky

Petteri Summanen ja Kari Hietalahti tekivät uuden komediasarjan. Moni hahmo syntyi tarkkailemalla kanssaeläjiä.

Naurattiko Julmahuvi? Entä Ihmebantu? Tai Toini ja Heikki Haaman show? Jos vastasit edes kerran kyllä, uusi draamakomediasarja Karuselli on kuin sinulle tehty.

Kyseessä on Petteri Summasen ohjaama ja yhdessä Kari Hietalahden ja Anna Ruohosen kanssa käsikirjoittama, kymmenen itsenäistä tarinaa sisältävä sarja, joka vie katsojat toden ja absurdin maailman rajalle mustan huumorin keinoin.

Sarjan huumori imee polttoainetta sosiaalisista kuplista – samanmielisten yhteisöistä, joissa ei tarvitse välittää omaa maailmankuvaa horjuttavasta tiedosta tai vasta-argumenteista.

– Me ollaan Karin kanssa kierretty Suomea ja nähty maalaispaikkakuntia, tehdaskaupunkeja ja yliopistokaupunkeja. Ollaan nähty monia erilaisia hahmoja. Ajat ovat muuttuneet nopeasti ja esiin on alkanut nousta ihmisten välinen vastakkainasettelu ja kuplautuminen. Niistä kuplista on nasta käydä poimimassa pieniä parodioita, Petteri Summanen kertoo.

On kuplia ennenkin ollut, termi vain on uusi.

– Ennen oli esimerkiksi kaupunkilaiset vastaan maalaiset, tai kahtia jakautunut itä ja länsi. Silti elettiin pitkälti yhtenäiskulttuurissa, jossa kakarat kävivät samaa koulua, eikä työpaikoilla ollut samalla tavalla näkyviä klikkejä, Summanen historioi.

– Nykyisin kaupungeissa on jo kymmeniä erilaisia kuplia. Pieniä parvia. Samassa kaupungissa voi olla alueellisesti ihan eri meininki, jos verrataan vaikka Helsingin Eiraa ja Kalliota. Kaikilla on omia etuja ja näkemyksiä ajettavinaan.

Karusellissa ei kuitenkaan opeteta, valisteta tai tuomita ketään.

– Me mennään sarjassa reilusti tilanteisiin ja otetaan ne haltuun, miten pystytään. Osin taustalla on omia kokemuksia. Esimerkiksi hirvijahtijakso on oma kokemukseni siitä, miten helsinkiläisenä pääsin sisään taipalsaarelaiseen hirviporukkaan. ”Ai sie oot käynä ostamassa uuvet saappaat? Onko montakaan askelta otettu, ku niin kiiltää. Hesalaisen saappaat”, Summanen imitoi.

– Ei se pahantahtoista ole, mutta siinä muistutetaan, että sinä olet kaupungista, etkä ymmärrä hevonhelvettiä näistä hommista. Se on sellaista suloista kaksinapaisuutta, ohjaaja nauraa.

Karusellin innoittajina ovat toimineet sellaiset sarjat kuin Tabu ja Black Mirror.

– Jaksot eivät ole kuoliaaksi naurattajia, mutta niissä on viihdyttäviä piirteitä, jotka kutkuttavat, Kari Hietalahti kertoo.

– Oivalluksia ja huomioita. Ei mitään punch line -komediaa, jossa on kolme sivua vitsejä, Summanen komppaa.

Summanen ja Hietalahti saivat sarjaan mukaan kovan luokan nimiä. Jaksojen pääosissa nähdään muun muassa Mimosa Willamo, Martti Suosalo, Riitta Havukainen, Jussi Vatanen, Tommi Korpela ja Mikko Kivinen.

Näyttelijöitä ei tarvinnut sen kummemmin houkutella kuvauksiin, sillä korona on näivettänyt monen taiteilijan palkkakuitin.

– Sääliksi käy näyttelijöitä, jotka tekevät vain teatteria, Hietalahti huokaa.

– Siinä on toimeentulon kanssa miettimistä.

Hietalahti ja Summanen ovat siitä onnellisessa asemassa, että tekemistä on riittänyt.

– Kun korona pamahti päälle, mietin ensimmäiset puoli vuotta, että mitä tapahtuu. Onneksi sain käsikirjoitettavaa. Olen tehnyt sitä pitkään. Jo nuorena, kun ei ollut töitä, rupesin kirjoittamaan, Hietalahti sanoo.

Myös Summanen kirjoitti.

– Mun työmetodi oli, että luen uutiset huolella ja katson, saako niistä uusia kulmia juttuihin. Mulla oli monen kuukauden jakso, että mietin vain, kuinka ahdistavaksi tämä maailma on mennyt ja komediaa pitäisi kirjoittaa. Alkoi olla aika synkkä maisema. Onneksi se auttoi, että laittoi radion kiinni ja lähti ulos lenkille.

Summanen ja Hietalahti ovat tehneet myös paljon äänitöitä. Molempien äänen tunnistaa nopeasti, kun radion mainosspotit lähtevät pyörimään.

– On niitä ollut tosi paljon, ja on niillä eletty ja kesämökki rakennettu, mutta nyt niitä ei enää ole, Summanen kertoo.

– Mä sanoitin aikoinani Samuli Edelmannin Karavaanari-biisin. Sain siitä sen verran rahaa, että ostin itselleni kiukaan. Aina kun laitan saunan päälle, muistan Samulin, Hietalahti nauraa.

Summanen ja Hietalahti ponnahtivat julkisuuteen jo varhain, aivan uransa alussa. Julkisuus on kohdellut molempia hyvin, vaikka nuoruuteen kuuluivatkin vauhti ja vaaralliset tilanteet.

– On meillä kummallakin ollut paineita ja itseään on pitänyt suitsia. Aina ei tilanteiden hallinta ole ollut parhaimmillaan ja kyllä se mopo on keulinut. Oleellista on, että saa sen eturenkaan ajoissa alas, Summanen hymyilee.

– Taksinovia paukuteltiin, mutta kun alkoi tulla lapsia, tilanne muuttui. Oli ihan hyvä, ettei lähdetty tuonne polttamaan niitä miljoonia.

Silti aikaa kului myös baareissa.

– 90-luku oli kovaa aikaa. Kaikki palaverit oli baarissa ja kaikki lähtivät töiden jälkeen kapakkaan. Se oli paljon yleisempää kuin nykyään, Hietalahti näkee.

– Miksiköhän meidän sketsien taso vaihteli niin paljon? No, ne on kaikki baarissa kirjoitettu, Summanen sanoo.

– Totta kai baarissa. Eliten kuitin taakse kirjoitettiin, Hietalahti muistaa.

Millaisia sketsejä niistä kuiteista löytyi?

– Liukastuu banaaniin. Sanoo jotain. Jätettiin improvisaatiolle aika paljon varaa, Hietalahti nauraa.

Miehillä oli aina myös muistivihko mukana, ettei tarvinnut olla pelkkien juomakuittien varassa.

– Vihkossa saattoi olla lause, jota ei seuraavana aamuna tajunnut. Mitä tämä tarkoittaa? Muistaako kukaan? Hirveästi sille oli kuitenkin naurettu, että tämä on pakko tehdä, Hietalahti hymähtää.

Summasen mukaan asioiden ylös kirjaaminen on hyvä tapa tuottaa sisältöä. Se auttaa jalostamaan ja törmäyttämään ideoita toisiinsa.

– Jos lähtöideaa ei ole, työhuoneessa istuminen on tosi tylyä. Julmahuvia tehdessä meillä oli tapana, että jokainen tuo aamulla kolme uutta ideaa, jotka voivat olla ihan vain lause tai havainto jostain ilmiöstä. Niitä sitten pyöritettiin kimpassa. Kukaan ei dumannut idea heti, vaan niitä siirreltiin kolmeen pinkkaan: tästä tulee hyvä, tätä voi kehittää ja tätä ei kukaan ymmärrä, mutta pidetään mukana.

Hietalahti muistaa hyvin kollegoidensa laput, jotka hän näki, kun vieraili näiden työhuoneella.

– Katselin sitä kundien käsikirjoituspinkkaa, niin päällimmäisenä oli lappu, jossa luki vain, että ”pyllystä tuli kakkaa”. Olin heti, että nyt ollaan samalla levelillä Vintiöiden kanssa, Hietalahti riemuitsee.

– Volasen Janihan käytti Julmahuvilta ylijääneitä ideoita Ihmebantussa. Sillähän oli sarjassa oikein 20 minuutin pituinen kakkajakso, Summanen muistaa.

Summanen painottaa, että vaikka he ovat Hietalahden kanssa suupaltteja, molempien päätyö on tarkkailu. Hietalahti allekirjoittaa väitteen.

– Groucho Marx sanoi aikoinaan, että tavallista ihmistä huvittaa, kun mummoksi pukeutunut näyttelijä liukastuu portaissa. Näyttelijälle sen pitää olla oikea mummo. Kyse on tarkkailusta. Jos mummo jää ovien väliin raitiovaunussa, niin onhan se tilanne huvittava. ”Hei, täällä on ihminen välissä, ihminen välissä!” Totta kai se päätyy sketsiin, Hietalahti virnuilee.

– Me ollaan tällaisia sadistisia kakaroita, Summanen nauraa.

Karuselli C More -suoratoistopalvelussa 23. syyskuuta alkaen.