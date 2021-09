Tässä ovat vuoden 2021 Emmy-voittajat – The Crownille hurja määrä palkintoja

Historiallinen draamasarja palkittiin muun muassa parhaasta ohjaamisesta, käsikirjoituksesta ja päärooleista.

The Crown -sarjasta palkittiin mm. ohjaaja Jessica Hobbs (vas.), Gillian Anderson (ylh. vas.), Olivia Colman ja Josh O’Connor.

Vuoden 2021 Emmy-gaala järjestettiin Los Angelesissa sunnuntaiyönä Suomen aikaa. Koronaviruspandemian vuoksi tilaisuuden osallistujakunta oli tänä vuonna rajattu palkintoehdokkaisiin ja näiden vieraisiin. Vielä viime vuonna tilaisuus järjestettiin kokonaan virtuaalisesti.

Illan ensimmäinen palkinto jaettiin Hannah Waddinghamille hänen sivuroolistaan komediasarja Ted Lasosssa. Parhaaksi komediasarjan naispuoliseksi sivunäyttelijäksi valittu Waddingham kiitteli sarjan luonutta Jason Sudeikisia ja kertoi olevansa ylpeä työskentelystään tämän kanssa.

Jason Sudeikis sai komediasarjan miespääosa-Emmyn.

Sarjassa myös näytellyt Sudeikis nappasi itse Emmyn parhaasta komediasarjan miespääosasta. Parhaan miespuolisen sivunäyttelijän palkinnon sai niin ikään Ted Lasosssa nähty Brett Goldstein. Ted Lasso palkittiin kokonaisuudessaan parhaana komediasarjana.

Minisarjojen saralla parhaan sivunäyttelijän palkinnon lunastivat Mare of Easttownissa esiintyneet Julianne Nicholson ja Evan Peters. HBO-sarjassa rikosetsivän roolissa nähty näyttelijäikoni Kate Winslet palkittiin parhaasta minisarjan naispääosasta.

Kate Winslet voitti minisarjan naispääosa-Emmyn.

The Queen's Gambitin ohjannut Scott Frank palkittiin parhaana minisarjan ohjaajana.

Jo gaalaillan alkumetreillä kävi ilmeiseksi, että vuoden varsinaiseksi palkintomagneetiksi osoittautuisi brittikuninkaallisista kertova Netxlixin hittisarja The Crown, joka palkittiin vuoden parhaana draamasarjana. Sarjan käsikirjoittanut Peter Morgan sai Emmyn genren parhaasta käsikirjoituksesta. Voittaja osallistui tilaisuuteen etänä Lontoosta käsin.

– Olen hyvin ylpeä ja kiitollinen, tulemme juhlimaan, hän kuvaili palkintohetken tuntemuksiaan.

Parhaaksi draamasarjan ohjaajaksi raati valitsi The Crownin ohjanneen Jessica Hobbsin. Hobbs muisti kiitospuheessaan niin ikään ohjaajan uraa tehnyttä 77-vuotiasta äitiään.

Crownin ohjaaja Jessica Hobbs juhli.

– Moni nainen ei ole voittanut tätä palkintoa, joten tunnen kuin seisovani joidenkin hyvin, hyvin erikoislaatuisten ihmisten harteilla.

Palkitun sarjan rooleissa nähdyt Gillian Anderson ja Tobias Menzies palkittiin parhaina draamasarjan sivunäyttelijöinä. Kuningatar Elisabet II:sta näytellyt Olivia Colman palkittiin parhaasta draamasarjan naispuolisesta pääroolista, ja prinssi Charlesia näytellyt Josh O'Connor lunasti miesten vastaavan palkinnon.

Parhaana myöhäisillan keskusteluohjelmana palkittiin HBO:n Last Week Tonight With John Oliver. Ohjelmaa juontava koomikko John Oliver muisti puheessaan viime viikolla menehtynyttä kollegaansa Norm Macdonaldia. Parhaaksi myöhäisillan sketsisarjaksi raati nimesi Saturday Night Liven. Koomikko Stephen Colbertin juontama lähetys vuoden 2020 presidentinvaaleista palkittiin parhaana keskusteluohjelman erikoislähetyksenä.

Menestystä gaalassa niitti myös HBO:lla esitettävä draamakomedia Hacks. Sarja palkittiin niin parhaasta komediasarjan käsikirjoituksesta kuin ohjaamisesta. CNN:n mukaan pystin noutanut ohjaaja Lucia Aniello kiitteli aviomiestään ja sarjan toista tekijää Paul W. Downsia.

– Rakastan sinua, minkä vuoksi menin kanssasi naimisiin viime viikonloppuna, liikuttunut ohjaaja lausui.

Näyttelijä Jean Smart palkittiin parhaasta komediasarjan naispääosasta. Vuoden Governor's Award -palkinto myönnettiin Debbie Allenille. Uransa ensimmäisen Emmy-pystin sai myös skotlantilainen näyttelijälegenda Ewan McGregor, jonka päärooli minisarjassa Halston katsottiin kategoriassaan vuoden parhaaksi.

Ewan McGregor pääsi nostelemaan Emmyä ensimmäistä kertaa urallaan.

Monet kommentaattorit olivat uumoilleet aiemmin syyskuussa kuolleen näyttelijän Michael K. Williamsin tulevan palkituksi postuumisti roolistaan HBO:n Lovecraft Country -sarjassa. Gaalassa Williamsille ilmaistiin kunnioitusta, mutta hän hävisi kilpailun prinssi Philipiä The Crownissa näytelleelle Tobias Menziesille.

Parhaana kilpailuohjelmana palkittiin drag-tähti RuPaul Andre Charlesin juontama RuPaul’s Drag Race. CNN: mukaan kyseessä oli on juontajan 11 Emmy-palkinto. Tuorein pysti tekee hänestä gaalan historian palkituimman tummaihoisen miehen.

Eniten Emmy-ehdokkuuksia haalivat tänä vuonna Disney+-suoratoistopalvelun The Mandalorian ja Netflixin The Crown. Molemmat saivat 24 ehdokkuutta. Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia sai Marvelin minisarja WandaVision 23 ehdokkuudellaan.

Deadline-sivusto kirjoittaa, että tämän vuoden Emmy-ehdokkaat ovat ennätyksellisen ei-valkoisia. Näyttelijä- ja realitykategorioiden ei-valkoisten ehdokkaiden osuus nousi viime vuodesta 17 prosenttia.

Lista voittajista

Paras minisarja

The Queen’s Gambit

Paras draamasarja

The Crown

Paras komediasarja

Ted Lasso

Paras miespääosa draamasarjassa

Josh O’Connor (The Crown)

Paras naispääosa draamasarjassa

Olivia Colman (The Crown)

Paras miespääosa minisarjassa tai tv-elokuvassa

Ewan McGregor (Halston)

Paras naispääosa minisarjassa tai tv-elokuvassa

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Paras minisarjan tai tv-elokuvan käsikirjoitus

Michaela Coel (I May Destroy You)

Paras minisarjan tai tv-elokuvan ohjaus

Scott Frank (The Queen’s Gambit)

Paras kilpailuohjelma

RuPaul’s Drag Race

Paras miespääosa komediasarjassa

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Paras naispääosa komediasarjassa

Jean Smart (Hacks)

Paras komediasarjan ohjaus

Lucia Aniello (Hacks, “There Is No Line”)

Paras komediasarjan käsikirjoitus

Lucia Aniello, Paul W Downs and Jen Statsky (Hacks, “There Is No Line (Pilot)”

Paras sketsiohjelma

Saturday Night Live

Paras keskusteluohjelma

Last Week Tonight with John Oliver

Paras miessivuosa draamasarjassa

Tobias Menzies (The Crown)

Paras naissivuosa draamasarjassa

Gillian Anderson (The Crown)

Paras draamasarjan ohjaus

Jessica Hobbs (The Crown, War)

Paras draamasarjan käsikirjoitus

Peter Morgan (The Crown, “War”)

Paras miessivuosa minisarjassa tai tv-elokuvassa

Evan Peters (Mare of Easttown)

Paras naissivuosa minisarjassa tai tv-elokuvassa

Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Paras miessivuosa komediasarjassa

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Paras naissivuosa komediasarjassa

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Paras vieraileva naisnäyttelijä draamasarjassa

Claire Foy (The Crown)

Paras vieraileva miesnäyttelijä draamasarjassa

Courtney B Vance (Lovecraft Country)

Paras vieraileva miesnäyttelijä komediasarjassa

Dave Chappelle (Saturday Night Live)

Paras vieraileva naisnäyttelijä komediasarjassa

Maya Rudolph (Saturday Night Live)

Paras keskusteluohjelman erikoislähetys

Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better 2020.

Lähteet: CNN, New York Times.