Tätä et nähnyt tv:ssä: Krista Siegfridsin seksikäs asu repesi kesken tanssin – oli valahtaa päältä

Krista Siegfrids sai volteillaan Tanssii tähtien kanssa -tuomarit puolelleen ja tanssista täydet 30 pistettä. Esitys oli lopulta niin vauhdikas, että paljastava asu rikkoutui ja oli tipahtaa päältä kesken tanssin. Myös kenkä meni rikki kesken voltin.

Wow! Tässä niin studioyleisön kuin tuomareidenkin ensireaktiot laulaja-juontaja Krista Siegfridsin ja Anssi Heikkilän upeasta, akrobatiaa sisältäneestä esityksestä, joka sai tuomareilta lopulta täydet 30 pistettä.

Gloria Estefanin ikonisen Conga-kappaleen tahdissa esiintynyt pari sai Jorma Uotisen jopa nousemaan ylös tuolistaan.

– Maailmanluokan menoa! Jorma huudahti ja sai yleisön hurraamaan mukana.

Tanssi oli kuitenkin päätyä katastrofiin, sillä Kristan asu ratkesi jo tanssin alkumetreillä takaa ja oli pudota koko ajan hänen päältään. Tanssiasun alla ei ollut muuta vaatetta.

– Mietin asiaa hetken ja ajattelin, että ei hitto, ei tässä voi muutakaan tehdä kuin jatkaa. Show must go on – tippui asu sitten tai ei, Krista nauroi.

Esityksestä ei vauhtia puuttunut.

Toinen ikävä sattuma osui volttiosuuteen, josta paria kiiteltiin vuolaasti. Kristan toisen tanssikengän solki hajosi kesken voltin.

– No sehän napsahti siihen, kun tulin voltista alas. On ihme, että saimme tanssittua tanssin loppuun.

Idea rohkeisiin volttiosuuksiin lähti Kristasta, kun Anssi oli maininnut, että kilpasalsaan kuuluu myös akrobatia.

– Kaduin heti, että menin sanomaan sen, Anssi nauraa.

– Krista on niin hullunrohkea, ja vähän pelkään Kristan puolesta näissä tempuissa, sillä hänen henkensä on minun vastuullani.

Krista myöntää, että hän on hyvin peloton.

– Pitäisi ehkä välillä muistaa, etten ole enää 15-vuotias, Krista sanoo.

– Mutta haluamme ottaa riskejä, jotta tässä kisassa voi pärjätä. On hienoa, että myös tuomarit arvostavat sitä.

Anssi jatkaa, että heidän tanssinsa taso on näin hyvällä mallilla siksi, että Krista on äärimmäisen ahkera treenaaja.

– Meillä on päivittäin viiden tunnin treenit ja vain yksi kahvitauko. Krista ei suostu pitämään taukoja, Anssi kertoo.

– Tämä alkaa myös mennä haastavaksi, sillä en voi päästää Kristaa helpolla ja on yllättävän raakaa hioa kaikkia pieniä yksityiskohtia ja olla niin pikkutarkka kaikessa.

Krista keksi täyden kympin esityksessä nähdyt puolivoltin ja voltin YouTubesta näkemästään tanssiesityksestä.

– En ole koskaan aiemmin tehnyt mitään vastaavaa, ja ehdimme treenata tätä tasan viikon, Krista paljastaa.

– Sanoin Anssille, että haluan tehdä jotain, mitä kukaan ei ole vielä koskaan tässä kisassa tehnyt.

Ensi viikolla parilta on luvassa jälleen jotain ihan erilaista.

– Panostamme tällä kertaa ennen kaikkea itse tanssikoreografiaan. Liiat temputkaan eivät ole hyviä, ja erilaiset kontrastit eri tanssien välillä toimivat,tanssipari toteaa.

Oman latauksensa Kristan sunnuntain esiintymiseen toi avomies Rutgerin istuminen studioyleisössä.

– Hän on ykkösfanini. Haluan shokeerata häntä joka viikko enkä kerro hänelle etukäteen, mitä aion tehdä.