Kristo Salminen joutui tukalaan paikkaan TTK-kisassa.

Näyttelijä Kristo Salminen joutui harjoittelemaan yksin paso doblea, sillä hänen tähtivalmentajansa Saana sairastui flunssaan.

– Teamseja ja meetsejä on vedetty, Salminen kertoi ennen tanssia nähdyssä insertissä, jossa näytettiin, kuinka mies opetteli askelia kasvot iPadissa kiinni.

Queenin We Will Rock You -kappaleen Salminen tanssi suorassa lähetyksessä varavalmentajan, Claudian kanssa.

Salminen ei antanut vaikeuksien näkyä, vaan otti tanssilavan haltuunsa lähes suvereenisesti.

– Ottaen huomioon, miten harjoitukset ovat menneet, tämä oli harvinaisen hyvä. Mahtipontinen. Tää meni tosi hienosti, Helena Ahti-Hallberg kehui.

– Kriston esiintyjän asenne vakuuttaa. Vakuuttava veto, Jorma Uotinen totesi.

– Sinulla on kyky ottaa tila haltuun, onneksi olkoon, Jukka Haapalainen kiitteli.

Kristo ja Claudia keräsivät 21 pistettä.