Diili-voittaja Sointu Borgille ei ole helppo laittaa jauhoja suuhun.

Diili-voittaja Sointu Borg, 29, nähtiin eilen lauantaina Miss Suomi -finaalissa yhtenä kilpailun tuomareista. Borg oli pukeutunut mustaan iltapukuun ja käänsi katseita jo punaisella matolla.

Lue lisää: Vau, mitä pukuloistoa! Julkkikset lumosivat punaisella matolla Miss Suomi -gaalassa – Sointu Borg käänsi katseita

Tuomariston muita jäseniä olivat Miss Suomi 2001 Heidi Sohlberg, huippumalli ja yrittäjä Anne Kukkohovi sekä More Than Beauty Academyn pääkouluttaja ja Jaana Villanen sekä lehdistön edustajana Katja Lintunen.

Missikilpailun jälkilöylyjen mukaan kaikki eivät sulattaneet sitä, että tamperelainen Sointu Borg oli osa missivoittajan valitsijajoukkoa. Keskustelusovellus Jodelissa alettiin nopeasti kyseenalaistaa sitä, miksi Borg ylipäätään lähti tuomaristoon mukaan.

Jotkut sanoivat pettyneensä siihen, että viimeiseen saakka naisten puolia pitävä Borg halusi osallistua Miss Suomi -gaalaan kesän kohujen jälkeen.

Kesän kohuilla Jodel-käyttäjät viittaavat mitä todennäköisimmin siihen, kuinka kaksi missifinalistia jätti kilpailun kesken ja kritisoi kovaan ääneen koko missiorganisaatiota. Pian sen jälkeen myös ex-missi Lola Odusoga puhui suunsa puhtaaksi tyytymättömyydestään organisaatioon.

Lue lisää: Miss Suomi -finaalista vetäytynyt Nicole Söderström esittää rajuja syytöksiä missi­organisaatiota kohtaan

Lue lisää: Lola Odusoga lataa suorat sanat missiorganisaatiosta Radio Suomipopilla – kuvailee kilpailua ilmaistyöksi

Borgiin kohdistettu kritiikki ei jäänyt häneltä itseltäkään huomaamatta, vaan Diili-voittaja vastasi somekansalle nopeasti omaan suorasanaiseen tyyliinsä Instagramissa.

– Likat on painanu aivan älyttömän duunin. Jokainen joka laittaa itsensä likoon tolla tasolla sekä uskaltaa altistaa itsensä kritiikille, ansaitsee hatun noston. Jodelista on helppo huudella. Harva uskaltaa bikineissä nousta lavalle koko kansan arvosteltavaksi. Itellä menis luultavasti siinä kohtaa paskat housuun ja korkkaisin povarista piilopullon, mikäli hätäpelastustie ei löytyis nurkan takaa, Borg vastasi siihen, miksi lähti Miss Suomen tuomaristoon mukaan.

⁣Borg kertoo arvostavansa lähtökohtaisesti kaikkia, jotka tekevät systemaattisesti töitä tavoitteidensa eteen ja uskaltaa sanoittaa omat haaveensa, on sitten kysymys misseydestä tai jostain muusta.

– Omalla läsnäolollani halusin kunnioittaa kisaajien matkan varrella tekemää työtä. Tajusin viimeistään perjantaina haastatteluissa tehneeni oikean päätöksen, likkojen hissipuheita kuunnellessa. Oma pitch-tilanne on vielä kirkkaana mielessä ja tiedän omakohtaisesti paljonko koko homma vaatii allensa mielenlujuutta sekä työtunteja. Lisäksi perjantain tyyppinen haastattelu on asetelmana todella painostava, varsinainen painekattila. Aika on lyhyt ja panokset kovat, Borg kirjoittaa.

Miss Suomi -finaali käytiin eilen lauantaina Keravalla.

Vuoden 2021 Miss Suomeksi valittiin lopulta Essi Unkuri, joka oli myös samalla yleisön suosikki.

Toiseksi perintöprinsessaksi kruunattiin Sonja Länsivuori ja ensimmäiseksi perintöprinsessaksi Emmi Suuronen. Lehdistön ihannetyttönä palkittiin Eveliina Tikka ja Miss World Finland -tittelin sai Emilia Lepomäki.

Lue lisää: Essi Unkuri on Miss Suomi 2021!