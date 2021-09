Renny ja Johanna Harlin juhlivat häitään kolme päivää – näin upeilla sormuksilla valat vannottiin

Renny ja Johanna Harlinin kolmipäiväisiä hääjuhlia vietettiin Etelä-Ranskassa.

Elokuvaohjaaja Renny Harlinin, 62, ja hänen puolisonsa Johanna Harlinin, 27, häitä juhlittiin viikonloppuna Ranskan St. Tropezissa.

Juhlallisuudet alkoivat jo torstaina, jolloin koko hääseurue illallisti yhdessä tunnelmallisessa rantaravintolassa. Ruokailun lisäksi illan ohjelmaan kuului tanssia ja rentoa yhdessäoloa.

Häiden jälkeisenä päivänä syötiin lounas rantaravintolassa.

Perjantaina vuorossa oli avioliiton siunaustilaisuus, joka tapahtui historiallisessa Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Tropez -kirkossa. Kyseinen rakennus valmistui jo vuonna 1784, ja se on yksi kaupungin tärkeimmistä maamerkeistä.

Vaikka Harlinit ovat olleet virallisesti naimisissa jo kesäkuun puolivälistä, siunaustilaisuuden kulku ei poikennut juurikaan normaalista vihkimisestä. Perinteisen seremonian lisäksi englanninkielisen siunaustilaisuuden ohjelmaan kuului morsiamen ystävän lauluesitys.

Upeaan, merenneitomalliseen hääpukuun pukeutunut morsian asteli alttarille isänsä Antti Kokkilan saattelemana. Taustalla soi varta vasten tilaisuuteen sävelletty teos Arrival of Johanna. Kappale on suomalaissäveltäjä Tuomas Kantelisen käsialaa.

Renny ja Johanna Harlinin avioliiton siunaustilaisuus järjestettiin englanniksi, ja se noudatti pitkälti perinteisen hääseremonian kaavaa

Harlinien avioliitto siunattiin vuonna 1784 valmistuneessa ranskalaiskirkossa. Rakennus on yksi St. Tropezin tunnetuimmista maamerkeistä.

Kirkosta pariskunta poistui Riva-merkkisellä veneellä.

Johanna Harlin jakoi Instagram-tarinassaan videon, jossa onnellinen aviopari siemailee venematkan aikana kuohuvaa ja suukottelee toisiaan lempeästi.

Riva on tunnetuin italialaisen Ferretti Groupin venemerkeistä. Kaunislinjaisia veneitä on valmistettu vuodesta 1842.

Pariskunnan hääjuhlaa vietettiin yksityiskäyttöön varatussa huvilassa, ja perinteiseen tapaan illan kohokohtia olivat hääkakun leikkaus ja avioparin ensitanssi.

Hääkakussa riitti kerroksia.

Häätanssina tanssittiin Häävalssi, josta kuultiin Johanna Kurkelan tulkitsema versio

Alun perin häihin oli tarkoitus kutsua 150–200 vierasta. Vierasmäärää jouduttiin kuitenkin karsimaan Ranskan koronavirustilanteen vuoksi, ja lopulta paikalle kutsuttiin vain pariskunnan lähimmät sukulaiset ja ystävät.

– Häissä oli runsaat 20 vierasta, paikalla ollut ystävä Rita Tainola kertoo IS:lle.

– Juhlat olivat aivan ihanat. Tunnelma oli lämmin ja intiimi. Juhlissa oli sopivassa määrin kansainvälistä glamouria, mutta myös suomalaista lämpöä ja perhekeskeisyyttä, Tainola kuvailee viikonloppua.

Renny Harlin poseeraa yhdessä kolmen bestmaninsa kanssa. Oikealla elokuvaohjaajan poika Luukas, hänen rinnallaan elokuvatuottaja Markus Selin ja vasemmalla Broadway-tuottaja ja selkäkirurgi Daveed Frazier.

Tarjolla oli muun muassa hanhenmaksaa, jossa oli lehtikultahippuja.

Myös Myy-koira pääsi mukaan juhliin.

Johannan sormessa komeilee kolmen karaatin timanttisormus, jonka suunniteluun Renny on antanut omat ideansa.

Rennyn sormuksen laidoissa kulkee filmiraita. Sormusta koristaa leijona, koska Johannan mukaan Renny suojelee häntä kuin jalopeura. Kaiken kruunaa timantti.

Häiden baarimikkona toimi Miika Mehtiö, joka voitti vuonna 2019 MM-kultaa kansainvälisissä baarimestareiden The World Cocktail Championships -kilpailussa.

Lauantaina hääjuhlat jatkuivat rannalla järjestettävällä brunssilla, ja seuraavaksi Harlinit suuntasivat kohti uutta kotikaupunkiaan Lontoota, jossa Renny Harlinin on tarkoitus jatkaa uuden Refuge-elokuvansa jälkitöitä. Kun trilleri valmistuu, ohjaajan on määrä aloittaa uusi elokuvaprojekti.

Harlinien häät tullaan näkemään kokonaisuudessaan pariskunnan omassa tosi-tv-ohjelmassa, joka esitetään MTV:n suoratoistopalvelussa. The Harlins -nimeä kantavan sarjan julkaisupäivää ei vielä ole paljastettu.

Harlin kertoo, että häntä on vuosien varrella pyydetty mukaan useisiin televisio-ohjelmiin.

– Olen aina sanonut suoraan ei, koska minulla ei ole ollut aikaa ja motivaatiota. Nyt tilanne oli erilainen, kun meillä on yhteinen elämä Johannan kanssa. On spesiaalia, että nimenomaan juuri tätä elämänvaihettamme dokumentoidaan, Harlin kertoi ohjelman tiedotteessa.

Vain päivää ennen avioitumisuutisen paljastamista Harlinit juhlivat kihlajaisiaan hulppein menoin Helsingissä. He järjestivät Kulosaaren Kasinolla suuret kihlajaisjuhlat, joihin oli kutsuttu kymmeniä julkisuudesta tuttuja kasvoja.

Renny ja Johanna Harlin ovat viettäneet suhteensa aikana paljon aikaa Bulgariassa, jossa Harlin on ollut kuvaamassa uutta elokuvaansa. Elokuvassa nähdään myös Johanna, joka työskenteli aiemmin luokanopettajana.

Harlin on kertonut Ilta-Sanomille hänen ja porilaisen Johannan tutustuneen Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa. Pari huomasi tulevansa hyvin juttuun ja vähitellen tunteet syvenivät.

– Huomasimme yhtäkkiä, ettemme halua olla erossa toisistamme ja ymmärsimme ystävyyden muuttuneen rakkaudeksi. Johanna on upea nainen, Harlin on kertonut IS:lle.

Johanna Harlin, os. Kokkila, on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja hän on toiminut luokanopettajana. Hän on myös fitness-kilpailija.

Heinäkuussa Harlin kommentoi IS:lle parin ikäeroa.

– Niin helppoa on ihmisten sanoa, että siinä on vanhempi mies kauniin nuoren naisen perässä tai siinä on nuori nainen, joka havittelee miehen rahoja tai mahdollisuuksia. Niitä kommentteja on kuultu, mutta me itse tiedämme totuuden.

– Jo suhteemme alussa tiesimme, miten syvä yhteys meillä on. Yksinkertaisesti emme voi elää ilman toisiamme, Renny kuvaili tunteet pinnassa.

– Me vain rakastamme toisiamme niin paljon ja olisimme valmiita tekemään mitä vain toistemme eteen. Sillä ei ole mitään tekemistä rahan tai luksuksen kanssa. Voisimme asua vaikka risumajassa, kunhan meillä on toisemme, hän painotti.