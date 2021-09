Adele vahvisti romanssihuhut todeksi – julkaisi tyylikkään yhteiskuvan uuden rakkaansa kanssa

Laulaja Adele ja urheiluagentti Rich Paul hymyilivät kameralle onnellisen näköisinä.

Laulaja Adelen, 33, ja urheiluagentti Rich Paulin, 33, suhteesta on huhuttu jo pidemmän aikaa. Heinäkuun lopulla huhumylly sai uutta tuulta alleen, kun kaksikko bongattiin istumasta vierekkäin NBA-finaaliottelun katsomosta.

Nyt Adele vahvisti romanssihuhujen pitävän paikkaansa, sillä hän lisäsi Instagram-tililleen ensimmäisen yhteiskuvan uuden miesystävänsä kanssa. Englantilaislähtöinen lauluntekijä julkaisi kuvapalvelussa kolmiosaisen kuvasarjan, jonka viimeisessä otoksessa hän poseeraa yhdessä Paulin kanssa.

Kuvassa tyylikkään näköinen pariskunta katsoo kameraan hymyillen. Paulilla on yllään musta puku, kun taas Adele on pukeutunut eleganttiin mustavalkoiseen leninkiin. Naisen asun viimeistelevät näyttävät kultakoristeiset helmikorvakorut.

Julkaisun kuvatekstiksi Adele on lisännyt punaisen sydänemojin.

Brittilehti Daily Mailin mukaan läheinen ystävä kuvaili pariskunnan suhdetta Peoplen haastattelussa hyvin rennoksi.

– Se ei ole mitään vakavaa, mutta he viihtyvät hyvin yhdessä. Heillä on yhteisiä ystäviä, mikä on ollut mukavaa, pariskunnan sisäpiiriin kuuluva henkilö kertoi People-lehdelle heinäkuussa.

Adele ja Rich Paul seurasivat heinäkuussa yhdessä NBA-ottelua.

Lähde totesi Adele muuttuneen huomattavasti avioeronsa jälkeen. Aiemmin laulaja pyrki suojelemaan yksityisyyttään kaikin keinoin, kun taas nyt hän suhtautuu asiaan huomattavasti rennommin.

– Adele on rentoutunut paljon. Hän elää elämäänsä ja voi hyvin, Peoplen lähde kertoi.

ADELE erosi virallisesti hänen entisestä aviomiehestään Simon Koneckista maaliskuussa. Varsinaisesta erosta on aikaa kuitenkin jo yli kaksi vuotta. Ex-pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi, 8-vuotias poika Angelo.

Adele esiintymässä vuoden 2017 Grammy-gaalassa.

Adele nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2008, kun hänen erikoisalbuminsa 19 julkaistiin. Kolme vuotta myöhemmin hän julkaisi toisen, 21-nimisen albuminsa, joka sisälsi muun muassa hittikappaleet Rolling in the Deep ja Someone Like You. Adele on yksi maailman menestyneimmistä artisteista, ja hän on voittanut uransa aikana muun muassa kymmeniä Grammy-palkintoja.

Rich Paul taas tunnetaan urheilun superagenttina. Miehen suojatteja ovat muun muassa koripallotähdet LeBron James, Anthony Davis ja Ben Simmons. Vuonna 2020 talouslehti Forbes listasi Paulin maailman yhdeksänneksi vaikutusvaltaisimmaksi urheiluagentiksi.