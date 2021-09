Koskettava video uutuuselokuvan kuvauksista – Daniel Craig herkistyi hyvästellessään James Bondin roolin: "Olen rakastanut joka ikistä sekuntia"

Daniel Craig piti lyhyen jäähyväispuheen kollegoilleen uutuuselokuvan viimeisenä kuvauspäivänä.

Daniel Craig on esittänyt James Bondia lähes 15 vuoden ajan.

Tuorein James Bond -elokuva 07 No Time to Die saa ensi-iltansa 30. syyskuuta. Pitkään odotettua elokuvaa voidaan pitää erään aikakauden loppuna, sillä näyttelijä Daniel Craig, 53, nähdään kyseisessä filmissä viimeistä kertaa legendaarisen brittivakoojan roolissa.

Nyt verkossa on lähtenyt leviämään video, jossa Craig pitää koskettavan jäähyväispuheen kollegoilleen. Brittilehti Daily Mailin mukaan video on kuvattu pian ensi-iltansa saavan elokuvan viimeisenä kuvauspäivänä vuonna 2019.

Videolla tummaan pukuun pukeutunut Craig puhuttelee työtovereitaan lämpimään sävyyn.

– Monet paikalla olevista ihmisistä ovat työskennelleet kanssani viiden elokuvan parissa, hän aloittaa.

Tämän jälkeen Craig toteaa tiedostavansa sen, että mediassa puhutaan toistuvasti siitä, mitä mieltä hän on kustakin elokuvasta. Näyttelijä kuitenkin kertoo nauttineensa elokuvasarjan tekemisestä suuresti.

– Olen rakastanut joka ikistä sekuntia näissä elokuvissa, etenkin tässä viimeisessä. Heti sängystä noustessani minulla on ollut mahdollisuus tehdä töitä kanssanne, Craig toteaa viitaten ympärillä seisoviin ihmisiin.

Daniel Craig ja hänen vastanäyttelijänsä Léa Seydoux Spectre-elokuvan ensi-illassa vuonna 2015.

– Se on ollut aivan valtava kunnia, hän jatkaa ääni sortuen.

Yhdysvaltalaissivusto Todayn mukaan kyseinen videoklippi on osa lokakuussa ensi-iltansa saava Apple TV:n Being James Bond -uutuusdokumenttia.

Tunteikas video on levinnyt verkossa vauhdilla, eikä se ole jäänyt huomaamatta edes brittidiplomaateilta. Washingtonissa sijaitseva Iso-Britannian suurlähetystö nimittäin jakoi videon omalla Twitter-tilillään ja kirjoitti sen yhteyteen lyhyet, mutta ytimekkäät terveiset:

– Kiitos palveluksestanne, Mr. Bond.

Daniel Craig on tähdittänyt yhteensä viittä Bond-elokuvaa, joista ensimmäinen, Casino Royale, sai ensi-iltansa jo marraskuussa 2006. Niinpä hän on näytellyt brittivakoojaa yhtäjaksoisesti lähes 15 vuoden ajan, mikä on pidempään kuin yksikään näyttelijä aiemmin.

Aiempi ennätys oli nyt jo edesmenneen näyttelijä Roger Mooren hallussa. Hän esitti James Bondia yhteensä 12 vuoden ajan.