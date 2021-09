Ruotsin ja Norjan tulevat hallitsijaperheet pitävät suhteitaan yllä muun muassa luontomatkailun merkeissä.

Ruotsin ja Norjan kuninkaalliset perheet ovat paraikaa viettämässä yhteistä viikonloppua Ruotissa Gotlannin saarella. Asia käy ilmi Ruotsin kuningashuoneen tuoreesta somepäivityksestä, jossa perheet poseeraavat yhdessä kuin perhetuttavat konsanaan. Kuva on otettu Gotlannin kuvankauniissa maisemissa.

Yhteisessä viikonlopunvietossa ovat olleet mukana ainakin Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel sekä Norjan kruununprinsessa Mette-Marit ja kruununprinssi Haakon.

Jälkikasvusta mukana olivat Victorian ja Danielin lapset Estelle, 9 ja Oscar, 5, sekä Mette-Maritin ja Haakonin 17–vuotias tytär prinsessa Ingrid Alexandra.

– Pohjoismaiset kruununperijäperheet pitävät tiiviisti yhteyttä toisiinsa. Kruununprinsessan perhe arvostaa sitä, että he voivat viettää aikaa norjalaisten ystäviensä ja sukulaistensa kanssa. Lisäksi he ovat kiitollisia siitä, että saavat esitellä heille tätä Ruotsin ainutlaatuista aluetta, Ruotsin kuningasperheen Instagram-tilillä sanotaan.

Kuningasperheiden ystävät ovat riemuissaan nähdessään Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin hyvinvoivan näköisenä iloisessa yhteiskuvassa.

Kruununprinsessan tiedetään sairastavan kroonista keuhkosairautta, joka saattaa vaikuttaa hänen kykyynsä hoitaa edustustehtäviään. Hovi tiedotti sairaudesta vuonna 2018.

Kruununprinsessan terveydentila on luonnollisesti huolettanut kansalaisia, sillä siitä on tihkunut viime vuosien aikana verrattain vähän tietoa. Monet ovat pistäneet merkille, että Mette-Marit on esiintynyt entistä harvemmin julkisuudessa.

Viime keväänä hovi paljasti asiasta sen verran, että Mette-Marit on joutunut elämään sairautensa vuoksi hyvin suojattua elämää koko pandemian ajan. Asiasta uutisoi Svensk Damtigning.

Kruununprinsessa Mette-Marit osallistui heinäkuussa Oslon ja Utöyan iskujen uhrien muistotilaisuuteen.

Myös Mette-Maritin ja Haakonin tytär Ingrid Alexandra joutui vastikään otsikoihin terveytensä takia sairastuttuaan koronavirukseen elokuun lopulla.

Prinssessa Ingrid Alexandra on historiallisessa asemassa, sillä hänestä on mitä todennäköisimmin tulossa Norjan ensimmäinen kuningatar yli 600 vuoteen.

Ingrid Alexandra on toisena norjan kruununperimysjärjestyksessä isänsä Haakonin jälkeen. Haakonin isä kuningas Harald V on hallinnut Norjaa vuodesta 1991 lähtien.

Pariskunnalla on myös toinen lapsi, 15–vuotias poika Sverre Magnus. Mette-Maritilla on lisäksi aikaisemmasta suhteestaan aikuinen Marius-poika.