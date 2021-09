Roni Back ja Airi Mikkelä menivät kihloihin! Suloinen somekuva sinetöi lupauksen

Tubettaja Roni Back ja sulkapalloilija Airi Mikkelä ovat seurustelleet muutaman vuoden ajan. Pariskunta tapasi aikoinaan Tinderissä.

Roni Back on hauskuuttanut someseuraajiaan jo usean vuoden ajan. Viime aikoina hän on löytänyt tiensä myös tv-viihteen pariin.

YouTube-tähti ja viime kauden BB-kilpailija Roni Back on mennyt kihloihin sulkapalloilija Airi Mikkelän kanssa. Back paljastaa iloisen rakkausuutisen Instagramissa.

Back kehuu puolisoaan vuolaasti koskettavassa kirjoituksessa ja kiittää häntä siitä, että pariskunta on pysynyt toistensa tukena parhaansa mukaan.

– Matkan varrella ollaan kohdattu vastoinkäymisiä, mutta ollaan niistä selvitty. En oo ehkä helpoimmasta päästä poikaystävänä mun työn tuoman julkisuuden takia, mutta oot hyväksynyt sen osan mua. Onneksi se tuo myös kivoja juttuja niin mun ja sun elämään, Back kirjoittaa Instagramissa.

Lisäksi tubettaja kuvailee puolisoaan kauniiksi, hauskaksi ja fiksuksi, sekä ylistää häntä siitä, ettei hän ota elämää liian vakavasti.

– Osaat hassutella tai olla vakava ja syvällinen tarpeen vaatiessa. Heittäydyt aina mukaan kun tuun kotio uuden idean kanssa. Osaat myös olla se fiksumpi kyseenalaistava aikuinen, kun mulla alkaa jutut lähteä käsistä. Tuot tasapainon ja rauhan mun elämään, josta oon tosi kiitollinen.

– Lupaan olla tulevaisuudessa välittävä ja luotettava aviomies. Mä toivon että pysytään aktiivisina ja heittäytyvinä pärinäheeboina yhteisen elämämme loppuun saakka, Back kirjoittaa.

Backin julkaisema kihlakuva on kerännyt kasapäin onnitteluja. Onnittelijoiden joukosta löytyy myös muita julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten Sara Forsberg ja Sointu Borg.

Back ja Mikkelä ovat seurustelleet muutaman vuoden ajan ja asuvat saman katon alla Helsingissä. Pariskunnan rakkaustarina alkoi aikoinaan Tinderissä.

Roni Back on yksi Suomen suosituimmista YouTube-tähdistä. Hänet on valittu yhdeksi maan parhaista somevaikuttajista ja hänellä on YouTubessa yli puoli miljoonaa tilaajaa.

Mikkelä, 28, puolestaan on kuusinkertainen sulkapallon suomenmestari, joka lopetti uransa viime vuonna. Tätä nykyä hän opiskelee kauppakorkeakoulussa.

Airi Mikkelä asui aiemmin sulkapallon eliittimaassa Tanskassa.

27-vuotias Back on luonut viime aikoina uraa myös television puolella. Hänet on nähty yhtenä Suurmestari-sarjan vakiokilpailijoista sekä juontamassa entistä Hauskat kotivideot -ohjelmaa, joka tunnetaan nykyään nimellä Hauskat kotivideot by Roni Back.

Viime vuonna Back tuli entistäkin suuremmalle yleisölle tutuksi osallistuttuaan Big Brotherin julkkiskaudelle. Back ylisti Airi-puolisoaan tuolloin myös televisiossa, kun BB-kisaajat keskustelivat siitä, kuka on Suomen seksikkäin nainen.

– Airi Mikkelä. Hän on Suomen kaunein nainen. Enkä edes valehtele. Näkisitpä vaan, Back sanoi ylpeänä kilpakumppaneilleen.