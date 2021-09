Miss Suomi -finalistit poseeraavat hehkeissä bikinikuvissa – yksi kahdeksasta kruunataan tänään voittajaksi

Lauantai-iltana selviää, kuka kahdeksasta kaunottaresta valitaan vuoden 2021 Miss Suomeksi.

Miss Suomi -kilpailun finaalissa on tänä vuonna mukana kahdeksan osallistujaa.

Tänään lauantaina kruunataan vuoden 2021 Miss Suomi. Perinteikäs kauneuskilpailu viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuottaan, minkä kunniaksi mittelössä nähdään aiemmilta vuosilta tuttuja kaunottaria.

Tiedotteen mukaan finaalin tuomaristossa istuvat Diili-kilpailun voittaja Sointu Borg, vuoden 2001 Miss Suomi Heidi Sohlberg, entinen huippumalli Anne Kukkohovi sekä kouluttajana ja valmentajana uraa luonut Jaana Villanen.

Nyt järjestettävä All Stars -kilpailu poikkeaa edeltäjistään siinä, että sen osallistujien ikärajaa on nostettu kahdella vuodella. Lisäksi tämän vuoden finaalissa on poikkeuksellisesti mukana vain kahdeksan osallistujaa, sillä finalistit Katariina Juselius ja Nicole Söderström ilmoittivat heinäkuussa jättäytyvänsä pois kilpailusta.

IS esitteli tämän vuoden Miss Suomi -finalistit ensi kerran jo toukokuussa, mutta nyt Suomen kauneimman tittelistä kisaavat naiset poseeraavat ihastuttavissa, Vuokatissa otetuissa bikinikuvissa.

1. Sonja Länsivuori

2. Riikka Uusitalo

3. Elina Lepomäki

4. Essi Unkuri

5. Eveliina Tikka

6. Henna Ojaniemi

7. Emmi Suuronen

8. Jasmine Järvinen

Miss Suomi 2021 -finaali, lauantaina 18.9. AlfaTV klo 21.00.

