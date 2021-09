Salminen puhuu tasapuolisen vanhemmuuden puolesta sosiaalisessa mediassa. Tilastojen mukaan Suomessa perhevapaalle jäävät isät ovat edelleen enemmän poikkeus kuin sääntö.

Juontaja, näyttelijä ja muusikko Roope Salminen sai huhtikuussa 2020 esikoislapsensa näyttelijä Helmi-Leena Nummelan kanssa.

Salminen kertoo nyt Instagramissa julkaisseensa viime viikolla videon leikkipuistosta lapsensa kanssa. Videossa itsessään ei ollut mitään sen erityisempää kuin isä puistossa pienen lapsensa kanssa. Yllätys seurasi, kun Salminen lueskeli inboxiinsa kilahtaneita palauteviestejä. Niissä lähes yksinomaan kehuttiin häntä ”osallistuvaksi isäksi”.

– Stoori oli siis ihan suloinen ja kiva ja kommentit mitä sain olivat hyväsydämisiä ja ihania! Mutta en voinut olla miettimättä, että saisiko nainen samanlaista positiivisen palautteen vyöryä siitä että on vienyt lapsensa leikkipuistoon, Salminen pohtii.

– En ole koskaan kuullut, että ketään kehuttaisiin osallistuvaksi äidiksi. Lapsen kasvatukseen osallistumista ei nähdä naisille urotekona vaan olisi erittäin outoa, jos nainen ei ”osallistuisi”. Miksi sitten kehumme miehiä ja pidämme heitä sankareina suurin piirtein joka kerta kun äijä vaihtaa vaipan? Hän jatkaa.

Salminen korostaa, että hänen mielestään lapsen tasapuolinen hoitaminen on lähes aina molempien vanhempien tehtävä.

– Musta on ihanaa, että ihmiset elävät mukana mun vanhemmuutta. Se on ihan parasta ja mulla ei oo yhtään mitään sitä vastaan. Mutta JOS huomaat kehuvasi pienistä teoista vain miehiä, koita saada itsesi kiinni siitä että miksi ihmeessä näin on. Äidit ansaitsevat ihan samalla tavalla arvostusta, eikä me isät olla mitään kömpelöitä tampioita joille riman pitäisi olla alempana.

Salminen huomauttaa tekstinsä lopussa, että miesten alhaisempi osallistuminen lasten hoitamiseen vaikuttaa isä-lapsi-suhteisiin negatiivisesti.

Tilastollisesti lastenhoito kotona jakautuu Suomessa valtaosin äideille. Kela julkaisi vuonna 2020 kattavan selvityksen perhevapaiden jakautumisesta.

Selvityksen mukaan vuonna 2020 äidit pitivät kaikista vanhempainpäivärahapäivistä 90 prosenttia ja isät kymmenen prosenttia. Kelan mukaan isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä on Suomessa Pohjoismaiden matalimpia.

Kotihoidon tukea käyttävät enimmäkseen äidit. Vuonna 2020 kotihoidon tuen saajista 92 prosenttia oli naisia ja kahdeksan prosenttia miehiä.