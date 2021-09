Shakkinero suuttui nähtyään Netflixin Musta kuningatar -hittisarjan ja haastoi yhtiön oikeuteen – yksi lause kiinnitti huomion

Shakkimestarin mukaan häntä kuvaillaan sarjassa virheellisesti.

Georgialainen 80-vuotias shakkimestari Nona Gaprindashvili on haastanut suoratoistopalvelu Netflixin oikeuteen Musta kuningatar -hittisarjan viittauksen takia, kertoo muun muassa BBC.

Musta kuningatar -minidraamasarjan viimeisessä jaksossa viitataan Gaprindashviliin lyhyellä sivulauseella. Kohtauksessa sarjan päähenkilö Beth Harmon pelaa ratkaisevaa shakkiotteluaan. Ottelun selostaja kuvailee Harmonia seuraavasti:

Ainoa epätavallinen asia hänessä on hänen sukupuolensa. Eikä sekään ole tavatonta Venäjällä. On Nona Gaprindashvili, mutta hän on naisten sarjan maailmanmestari eikä ole koskaan otellut miehiä vastaan.

Roolihahmon repliikki on suututtanut Gaprindashvilin, joka kertoo oikeuden papereissa otelleensa vuoteen 1968 mennessä 59 kertaa miestä vastaan. Kohtaus sijoittuu tuohon vuoteen. Gaprindashvilin mukaan sarjan sitaatti hänestä on ”vähättelevä ja seksistinen”.

Kuvassa Nona Gaprindashvili vuonna 2019.

Shakkimestari vaatii Netflixiltä korvaukseksi viittä miljoonaa dollaria eli noin 4,3 miljoonaa euroa sekä yllä mainitun repliikin poistamista sarjasta. Netflix sanoo Gaprindashvilin olevan väärässä ja kunnioittavansa tämän uraa, mutta aikovansa silti taistella oikeudessa tätä vastaan.

Gaprindashvili on shakkinero, joka sai ensimmäisenä naisena suurmestarin arvonimen vuonna 1978. Hän aloitti shakin pelaamisen 13-vuotiaana. 20-vuotiaana hän oli ensimmäisen kerran voittanut shakin naisten maailmanmestaruuden.

Musta kuningatar perustuu Walter Tevisin vuoden 1983 romaaniin. 60-luvulle sijoittuva tarina kertoo fiktiivisestä naispuolisesta shakkinerosta Beth Harmonista. Häntä näyttelee Anya Taylor-Joy.

Viime vuonna ilmestyneestä shakkisarjasta tuli yllättäen yksi Netflixin kaikkien aikojen hiteistä. Sitä katsoi jo ensimmäisen 28 päivän aikana julkaisun jälkeen yli 62 miljoonaa ihmistä ympäri maapalloa. 24-vuotias Anya Taylor-Joy oli ennen sarjaa kohtuullisen tuntematon näyttelijänalku. Hänen suoritustaan Mustassa kuningattaressa on kehuttu valtavasti.