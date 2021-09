Miss Suomi -kilpailussa tänään poikkeuksellisen vähän finalisteja – 90-vuotias kilpailu koki kauden aikana kovia

Miss Suomi All Stars -kisassa koettiin jo alkumetreillä dramatiikkaa, kun kaksi kilpailijaa jätti leikin kesken, vaikka heidät oli valittu kutsuvieraskilpailuun missiorganisaation toimesta. Tänään nähtävässä finaalissa on vain kahdeksan osallistujaa.

Miss Suomi -kilpailu täyttää tänä vuonna 90 vuotta, ja sen kunniaksi vuoden 2021 kisa järjestetään All Stars -kilpailuna.

– Kyseessä on kutsuvieraskilpailu, johon osallistuu aiemmilta vuosilta tuttuja missikonkareita, Finnartistien toimitusjohtaja Sunneva Sjögren totesi finalistit julkaistuaan.

Sjögrenin mukaan All Stars -kauden viesti on, ettei koskaan pidä luovuttaa, vaan tulee uskoa unelmiinsa.

Tänä vuonna kilpailun sääntöihin tuli myös yksi muutos. Kauneuskisaan voivat osallistua jatkossa 20–27-vuotiaat naiset, kun aiemmin Miss Suomen tuli olla kruunauspäivänä iältään 18–26-vuotias.

Lauantain finaalissa nähdään poikkeuksellisesti vain kahdeksan kaunotarta, sillä kisa sai hieman dramaattisiakin piirteitä heinäkuussa, kun finalistit Katariina Juselius ja Nicole Söderström päättivät jättää kilpailun kesken.

Missiorganisaatiosta kerrottiin tuolloin, että Söderström ja Juselius vetäytyivät kisasta pois, sillä he eivät ehdi muilta töiltään osallistua kilpailun vaatimiin koulutuksiin.

Katariina Juselius vetosi työkiireisiin kisan jättäessään.

Söderström puolestaan kertoi Instagramissa syitä päätökselleen ja esitti kovia syytöksiä missiorganisaatiota kohtaan.

– Musta tuntui, ettei musta koskaan tykätty, ja tunsin jääneeni porukan ulkopuolelle. Ei tyttöjen puolelta, vaan enemmänkin organisaation puolelta. Tuntuu, että sieltä valittiin ne lempparitytöt, ja jos siihen ei kuulunut, oli tosi vaikea päästä siihen porukkaan.

Söderström koki, ettei kilpailussa pärjää ilman julkisuutta. Hän jakoi Instagramissa myös viestejä, joiden lähettäjät kertoivat olleensa aiemmin mukana missikisoissa.

Erään viestin mukaan kilpailun suosikit saivat etuoikeuksia, kuten paremmat vaatteet kuvauksissa.

Nicole Söderström on tavoitellut kruunua neljänä vuonna. Viime vuonna hän kilpaili semifinaaliin asti.

Monet muut finalistit nousivat puolustamaan kilpailua, ja Sunneva Sjögren kiisti, että kisaan valittaisiin ennakkosuosikkeja tai että toiset saisivat erityiskohtelua.

– Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja tasaväkisesti. Kilpailutilanteessa erilaiset äänestykset ja myös finalistit tekevät toisistaan ennakkosuosikkia, mutta on hyvä muistaa, että voittajat valitsee tuomaristo, jossa on muun muassa aina yksi median edustaja. Minun aikanani kaikkia finalisteja on aina kohdeltu tasaväkisesti, eli heillä on täysin samat koulutukset ja myös samat edut, Sjögren painotti.

Sunnevan mukaan julkisuus ei ole edellytys kisassa menestymiselle.

– Jos miettii edellisiä voittajia, kuten Alina Voronkovaa, Shirly Karvista, Michaela Söderholmia tai Viivi Altosta, heistä kukaan ei ollut entuudestaan julkisuudesta tuttu.

IS:n lukijat ovat äänestäneet omaa All Stars -kilpailun suosikkiaan.

Ääniä annettiin lähes 40 000, ja lukijoiden suosikiksi kohosi kouvolalainen Emmi Suuronen, joka on tuttu Miss Suomi -kisasta vuodelta 2019.

Toiseksi äänestyksessä sijoittui Essi Unkuri, jota pidettiin vuoden 2017 Miss Suomi -kisojen ennakkosuosikkina. Unkuri jäi ilman kruunua, mutta hänet valittiin yleisön suosikiksi.

Vuonna 2019 kisannut Riikka Uusitalo nappasi IS:n äänestyksessä kolmannen sijan. IS:n lukijat valitsivat hänet vuoden 2019 kisan ennakkosuosikiksi, ja tuolloin Emmi Suuronen jäi äänestyksessä toiseksi.

Itse missikisassa Uusitalo oli yleisön suosikki ja sijoittui toiseksi perintöprinsessaksi.

Mukana kisassa ovat myös Hanna Ojaniemi, Sonja Länsivuori, Eveliina Tikka, Jasmine Järvinen ja Emilia Lepomäki.

Tässä alkuperäinen All Stars -kymmenikkö kuvattuna toukokuussa: Sonja Länsivuori, Riikka Uusitalo, Nicole Söderström, Essi Unkuri, Eveliina Tikka, Hanna Ojaniemi, Emmi Suuronen, Jasmine Järvinen, Emilia Lepomäki ja Katariina Juselius.

Kaikki kilpailijat ovat olleet mukana missikisoissa vuonna 2017 tai sen jälkeen. Nähtäväksi jää, kuka on kahdeksasta naisesta se kaikkein kaunein.

Miss Suomi 2021 -finaali, lauantaina 18.9. AlfaTV klo 21.00.