Bam Margera jälleen erikoisen oikeuskiistan keskellä – vaimo haki pojan yksinhuoltajuutta, mutta ei avioeroa

Bam Margeran vaimo haki pariskunnan kolmevuotiaan pojan yksinhuoltajuutta, mutta ei avioeroa.

Yhdysvaltalainen rullalautailija ja mediapersoona Bam Margera on jälleen erikoisen oikeuskiistan keskellä, uutisoi muun muassa Page Six. Margeran vaimo Nicole Boyd on nimittäin hakenut pariskunnan kolmevuotiaan Phoenix-pojan yksinhuoltajuutta.

Tilanteesta erikoisen tekee kuitenkin se, ettei Boyd ole hakenut avioeroa Margerasta, ainoastaan Phoenixin huoltajuutta. Page Sixin mukaan Boyd olisi valmis siihen, että Margera saisi ainoastaan valvotun tapaamisoikeuden. Tapaamiset edellyttävät kuitenkin Boydin hyväksyntää.

Boyd ja Margera menivät naimisiin Islannissa vuonna 2013. Heidän poikansa Phoenix syntyi joulukuussa 2017.

VIIME vuodet ovat olleet yhtä vuoristorataa Bam Margeralle. Päihdeongelmien kanssa kamppaillut Margera sai viime vuonna potkut neljännestä Jackass-elokuvasta käryttyään huumetestissä.

Jackass-tähden mielestä hän sai potkut laittomasti ja elokuussa Margera haastoi elokuvan tekijät oikeuteen. Median mukaan Margeran tavoitteena on estää lokakuussa julkaistavan Jackass Forever -elokuvan julkaisu.

Jackass-brändiä alusta alkaen luomassa ollut Margera erotettiin elokuvan tuotannosta viime syksynä, kun hän väitetysti kärähti Adderall-reseptilääkkeen käytöstä.

Margera on kertonut julkisuudessa avoimesti päihderiippuvuudestaan ja mielenterveysongelmistaan. Tilanne eskaloitui syksyllä 2019 kun hän osallistui tv-tohtori Dr. Philin ohjelmaan ja joutui vieroitukseen. Margera kuitenkin jätti vieroitushoidon kesken vain muutaman päivän jälkeen.