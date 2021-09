Maailmankuulua venäläisohjaajaa herätellään koomasta Saksassa – Zvjagintsevin hengen pelasti rankka ECMO-hoito

Koronavirukseen sairastunut Andrei Zvjagintsev, 57, kiidätettiin Venäjältä hoitoon Saksaan. Ohjaaja tunnetaan hyvin myös Suomessa, syksyllä 2018 hän vieraili Helsingissä.

Venäjän merkittävimpiin nykyohjaajiin kuuluva Andrei Zvjagintsev on maannut viime ajat Saksassa keinotekoisessa koomassa, johon hänet vaivutettiin vaikean covid-19-taudin vuoksi.

Zvjagintsevin kerrotaan sairastuneen koronavirukseen jo heinäkuussa. Häntä hoidettiin ensin Venäjällä ja hänet ehdittiin jo kotiuttaa sairaalasta, kun hänen tilansa huononi yllättäen uudelleen.

Telegram-kanava Bazan mukaan Zvjagintsev kiidätettiin elokuun puolivälissä hoitoon Saksaan sen jälkeen, kun hänen keuhkojensa todettiin vaurioituneen noin 90-prosenttisesti.

The Bell -uutissivun mukaan Zvjagintsev vaivutettiin Saksassa lääketieteelliseen koomaan, josta häntä ollaan parhaillaan herättelemässä. Uutissivun lähteiden mukaan Zvjagintsevin tila on nyt kohentunut niin, että hänet on voitu jo irrottaa elämää ylläpitävistä laitteista.

The Bellin mukaan Zvjagintseville annettiin Saksassa ECMO-hoitoa, mikä on rankka tehohoidon muoto. ECMO tarkoittaa kehonulkoista hapetushoitoa, jossa vähähappinen laskimoveri happeutetaan kehon ulkopuolella ja veri palautetaan sen jälkeen takaisin potilaan omaan verenkiertoon.

ECMO-hoitoa käytetään esimerkiksi koronavirustaudin hoidossa siinä vaiheessa, kun tavallinen hengityskone ja lisähappi eivät enää auta. Hoidossa käytetty laitteisto on kehitetty sydänkirurgiassa käytettävästä sydän-keuhkokoneesta.

Zvagintsev on tunnettu koskettavista ihmissuhde-elokuvistaan ja nykyisen Venäjän yhteiskunnan ongelmien kuvauksistaan. Hänen kuuluisimpia elokuviaan ovat Leviathan, Rakkautta vailla, Isän paluu, Karkotus ja Jelena.

Zvjagintsev on tunnettu myös Suomessa ja hänen elokuvillaan on vannoutunut ihailijapiiri. Vuonna 2018 hän vieraili Helsingissä, jolloin elokuvateatteri Orionissa esitettiin hänen elokuviaan.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Zvjagintsevin entinen vaimo Inna Mishukova kertoo, että ohjaajan tila on nyt parempi, vaikkakin positiiviset muutokset ovat hänen mukaansa vielä minimaalisia.

Ellei uusia takaiskuja tule, Zvjagintsevin arvellaan toipuvan, mutta hänen kuntoutumisensa kestää vähintään tämän vuoden loppuun.