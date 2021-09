Drew Barrymore, 46, ja Cameron Diaz, 49, julkaisivat poikkeavan otoksen – upea kuva ilman ”filttereitä tai fillereitä” kerää ylistystä

Elokuva-alan raakaa suhtautumista naisten vanhenemiseen on kritisoitu viime vuosina paljon.

Hollywood-tähdet Drew Barrymore ja Cameron Diaz julkaisivat sosiaalisessa mediassa konstailemattoman yhteiskuvan, joka kerää nyt paljon ylistystä faneilta.

Esimerkiksi Daily Mailin mukaan netissä kehutaan, että ystävykset näyttävät kuvassa luonnollisen kauniilta yrittämättä näyttää nuoremmilta kuin ovat. Fanien mielestä tähdet ovat ”vanhentuneet luonnollisesti” eikä kuvassa näy merkkejä ”fillereistä tai filttereistä”. Näillä tarkoitetaan täyteaineita ja kuvankäsittelyä.

Barrymore on 46-vuotias ja Diaz on 49-vuotias. Kaksikko ystävystyi keskenään 2000-luvun alun Charlien enkelit -elokuvasarjan kuvauksissa.

Kuva on raikas tuulahdus Hollywoodista, jossa kauneusleikkaukset ja täyteainehoidot ovat täysin arkipäivää.

– Kauneutta ilman filttereitä, tätä sosiaalinen media tarvitsee enemmän, eräs fani tiivistää kommenttikentässä.

– Haluan kiittää teitä siitä, ettette ole editoineet tätä kuvaa, toinen kirjoittaa.

Lucy Liu, Cameron Diaz (keskellä) ja Drew Barrymore tähdittivät Charlien enkeleitä 2000-luvun alussa.

Elokuva-alan vääristynyttä ikä- ja sukupuolijakaumaa on kritisoitu viime vuosina runsaasti. USA Today julkaisi huhtikuussa artikkelin tutkimuksesta, jonka mukaan Hollywood-elokuvien merkittävien naisroolien esittäjistä valtaosa on parikymppisiä naisia. Kolmekymppisiä merkittäviä naisroolihahmoja oli 29 prosenttia kaikista naisrooleista, mutta nelikymppisiä naisia taas vain 16 prosenttia.

Yli kuusikymppisiä naisia on merkittävissä rooleissa alle kuudessa prosentissa Hollywood-elokuvia.

Time-lehti julkaisi jo vuonna 2015 artikkelin, jossa on paljonpuhuva graafi Hollywoodissa rehottavasta ikäongelmasta. Graafin mukaan alle 30-vuotiaat naiset kahmivat valtavasti rooleja, mutta tuon iän jälkeen naisoletettujen näyttelijöiden roolien saaminen romahtaa täysin. Miehillä tilanne on varsin päinvastainen: he saivat ainakin vielä vuonna 2015 rooleja tasaisesti koko uransa läpi. Eniten rooleja nappasivat 46-vuotiaat miehet.

Suomessa viime vuoden katsotuin elokuva oli Pamela Tolan ohjaama Teräsleidit, joka kertoo poikkeuksellisesti kolmesta yli 75-vuotiaasta sisaruksesta.