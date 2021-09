IS kokosi kaikki suositut etsi ero -testit yhteen. Testaa itsesi.

IS on julkaissut jo vuosia tarkkuustestejä, joissa on tarkoitus etsiä yksi erilainen kuva muiden joukosta. Näissä tarkkuustesteissä täydet pisteet on saanut vain 1–7 prosenttia kisaajista, mutta välillä visat ovat olleet jopa tätäkin vaikeampia.

Muutaman testin on saanut läpi täysin pistein vain noin 0,5 prosenttia vastanneista. Eli vain yksi kahdesta sadasta vastaajasta on onnistunut niissä täydellisesti.

Visoissa näytetään aina neljä kuvaa, joista yhdessä on muihin verrattuna jokin ero.

Kuvaryhmiä on 15 kappaletta, ja jokainen kuva on aina edellistä haastavampi. Alussa on muutama lämmittelykysymys, mutta sen jälkeen taso muuttuu erittäin vaikeaksi. Testaa alta, kuinka tarkka sinä olet!

Alla IS:n lähes kaikki aiemmat etsi ero -testit. Joukossa on kolme supervaikeaa testiä. Kokeile, saatko tehtyä jopa kaikki oikein!

IS:n tarkkuustesti I

IS:n tarkkuustesti II

IS:n tarkkuustesti III

IS:n tarkkuustesti IV

IS:n tarkkuustesti V – ”Supertesti”

IS:n tarkkuustesti VI

IS:n tarkkuustesti VII

IS:n tarkkuustesti VIII

IS:n tarkkuustesti IX

IS:n tarkkuustesti X – ”Supertesti”

IS:n tarkkuustesti XI

IS:n tarkkuustesti XII

IS:n tarkkuustesti XIII – ”Supertesti”

IS:n tarkkuustesti XIV

IS:n tarkkuustesti XV

IS:n tarkkuustesti XVI

IS:n tarkkuustesti XVII

IS:n tarkkuustesti XVIII

IS:n kaikki laajat testit ja visat löydät tästä linkistä.