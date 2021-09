Tiina ja Samuel menivät viisi vuotta sitten naimisiin tv:ssä ja pian alkoi alamäki – suhde oli ajautua karikolle, kunnes pari teki tärkeän ratkaisun

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on nähty kymmeniä häitä, mutta vain murto-osa liitoista on jatkunut. Ohjelmassa naimisiin menneet Tiina ja Samuel korostavat, että onnellisen liiton eteen täytyy tehdä töitä.

Rakastetusta Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta on tullut vuosien varrella yksi suomalaisten suosikkisarjoista, ja tuntemattomat ovat menneet toistensa kanssa naimisiin koko kansan edessä jo kahdeksan kauden ajan. Ei ole kuitenkaan mikään salaisuus, että suurin osa ohjelmassa solmituista avioliitoista päättyy eroon heti kuvausten loppupuolella, kun parien on tehtävä ratkaisu tulevaisuudestaan.

Kahdeksas kausi on vielä kesken, mutta ohjelmaan on osallistunut seitsemän kauden aikana 22 paria, joista vain neljä on enää tänä päivänä aviossa. He ovat ensimmäiseltä kaudelta tutut Esa ja Viola, joilla on myös kaksi lasta, kolmannelle kaudelle osallistuneet Tiina ja Samuel, viidennellä kaudella nähdyt Sini ja Vesa sekä kuudennella kaudella naimisiin menneet Anniina ja Ville. Parien avioliittojen tilanteesta kirjoitti tässä kuussa myös Me Naiset.

Mitkä seikat ovat siivittäneet parien tietä kohti pysyvää ja onnellista liittoa?

Tiina ja Samuel olivat mukana Ensitreffit alttarilla -ohjelman kolmannella kaudella.

Yksi ohjelmassa toisensa saaneista ja edelleen aviossa olevista pareista on Tiina ja Samuel Svahnström, jotka tapasivat toisensa alttarilla ohjelman kolmannella kaudella vuonna 2016.

Tikkurilassa asusteleva pariskunta on ollut naimisissa nyt viisi vuotta. Elämä ei ole ollut kuvausten jälkeen pelkkää ruusuilla tanssimista, mutta Tiina, 40, ja Samuel, 38, ovat alusta asti halunneet tehdä töitä suhteensa eteen.

– Päätin, että tämä voi onnistua, jo ennen kuin lähetin hakemukseni ohjelmaan. Kun kohtasin Samuelin, niin mietin, että nyt minulla on vihdoin tässä se ihminen, johon alan tutustua, puhelimitse tavoitettu Tiina kertoo.

Tiinan ja Samuelin kaudella ohjelman asiantuntijoina ja parien valitsijoina toimivat seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen, psykologi Tony Dunderfelt ja rakkaustutkija Jason Lepojärvi. Tiina arvostaa yhä ohjelman asiantuntijoiden ammattitaitoa, ja korostaa, että onnellisen liiton salaisuus on se, että he ovat ottaneet alusta asti ohjat omiin käsiinsä.

– Meistä ei kumpikaan ajatellut, että asiantuntijoiden pitää löytää meille täydellinen ihminen, ja sitten kaikki vain taianomaisesti onnistuu. Vastuu onnistumisestamme ei ole kenelläkään ulkopuolisella, vaan meillä itsellämme.

– Ainoa tuuri on se, että satuimme Samuelin kanssa lähettämään hakemukset samana vuonna. Olimme samaan aikaan vailla toisiamme.

Samuel ja Tiina menivät naimisiin vuonna 2016.

Tärkeimpiä asioita matkan varrella on ollut myös se, että molemmat ovat uskaltaneet olla alusta asti rehellisiä itselleen ja muille. Ohjelmaan hakevat saavat tilaisuuden kertoa itsestään kaiken, jotta mahdollisimman sopivan kumppanin löytäminen on mahdollista.

– Asiantuntijat onnistuivat kaivamaan meistä merkitykselliset vastaukset ulos. Vastuu on tässä kuitenkin jokaisella itsellään, olisin voinut jättää monia asioita kertomatta.

Henkilökohtaisten, herkkien ja arkaluontoistenkin asioiden läväyttäminen pöydälle asiantuntijoiden eteen voi olla vaikeaa, mutta Tiinan kokemuksen mukaan se on ainoa keino.

– Jotta tässä on mahdollista onnistua, täytyy olla raadollisen avoin itsestään. Kerro kaikki, mitä et haluaisi kenenkään tietävän.

– Uskon, että meillä jokaisella on mukana repullinen erilaisia elämänkokemuksia. Kyse on siitä, että uskaltaako repun avata ja näyttää muille.

Rehellisyys vaatii hyvää itsetuntemusta. Tiina uskoo, että heidän liittonsa on toiminut, koska he ovat molemmat kehittäneet omaa itsetuntemustaan jo pitkään.

Pari on etsinyt apua haasteisiinsa muun muassa terapiassa.

Tiina on ammatiltaan NLP-kouluttaja ja muutosvalmentaja. NLP tunnetaan englanniksi nimellä neurolinguistic programming, ja se tarkoittaa suomeksi neurolingvististä ohjelmointia, jolla pyritään kehittämään muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Myös rakennusalalla työskentelevä Samuel on opiskellut NLP:tä jo vuosia.

– Sillä on todella suuri merkitys, että olemme opiskelleet näitä asioita. Emme ole vain niin sanotusti tuulen heiluteltavina tai olosuhteiden uhreja, vaan voimme itse vaikuttaa omiin kokemuksiin.

Kommunikaation merkitys korostuu tietysti silloin, kun elämä heittää eteen yllättäviä tilanteita.

– Pian kuvausten jälkeen olimme hetken aikaa työttöminä, läheisiämme kuoli, oli terveyshuolia ja rahahuolia. Vastoinkäymisistä huolimatta päätimme juhlia toiset häät ensimmäisenä vuosipäivänä. Yhteiseen aikaan on mahtunut ala- ja ylämäkiä. Sitähän tämä elämä on.

Tiina ja Samuel ovat myös hakeneet tarvittaessa apua ulkopuolelta. He suuntasivat vuosi kuvausten jälkeen pariterapiaan, jossa he kävivät kahden vuoden ajan.

– Meillä oli eri näkökulmia asioihin, ja emme osanneet päästä niistä eteenpäin. Pyörittelimme asioita keskenämme, ja tarvitsimme siihen ulkopuolisen auttamaan. Jos emme olisi menneet sinne puhumaan asioista, niin se olisi voinut olla iso virhe.

Pariskunta kertoo olevansa onnellisempi kuin koskaan.

Tällä hetkellä Tiina ja Samuel ovat onnellisimpia kuin koskaan.

– Meistä ei kumpikaan ajattele, että jokaiselle olisi olemassa vain yksi ”se oikea”, vaan monta sopivaa. Kun löytää sen yhden sopivan, niin sitten hänen kanssaan lähdetään rakentamaan yhteistä elämää. Se on päätös, joka tehdään.

– Olemme saaneet tutustua toisiimme rauhassa viisi vuotta. Sanoisin silti, että olemme vasta matkamme alussa, kun ajattelee, että meillä on koko loppuelämä edessä.

Epäonnistumisen pelko ei ole koskaan hidastanut paria, sillä he uskova, että mikään määrä huolta ei muuta tulevaisuutta. Saman viestin he haluaisivat välittää myös heille, jotka miettivät, voiko oikea rakkaus löytyä tv-sarjan kautta.

– En tiedä, saako elämässä ylipäätään mitään, jos antaa pelolle vallan ja jää kotiin. Ole avoimesti oma itsesi, niin näet miten se vaikuttaa.