Suomalainen tosi-tv-tähti kaahasi kakkostiellä pöyristyttävää ylinopeutta – kärähti poliisille hurjan somevideon takia

Ex on the Beach -sarjassa nähty Henrik Mykrä sai syytteen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Mykrä hurjasteli Ferrarilla Porissa.

Porilaista Henrik Mykrää vastaan on nostettu syyte, Satakunnan Kansa kertoo. Mykrää epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tämän ajettua Porissa kakkostiellä Ferrarilla 314 km/h. Teosta voidaan tuomita vähintään 30 päiväsakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Poliisi epäili Mykrää ja tämän kyydissä ollutta miestä rikoksesta. Kyydissä olleen henkilöllisyyttä ei kuitenkaan pystytty syyttäjän mukaan luotettavasti selvittämään, joten ainoastaan kuskina ollutta Mykrää vastaan nostettiin syyte. Mykrä on kuulusteluissa myöntänyt syyllistyneensä rikokseen. Asiaa ei ole vielä käsitelty käräjäoikeudessa. Tapauksen tausta käy kuitenkin ilmi syyttäjän aiemmin tekemästä syyttämättäjättämispäätöksestä. Ilta-Sanomien syyttäjälaitokselta saaman syyttämättäjättämispäätöksen mukaan poliisi sai viime huhtikuussa tietoonsa verkossa levinneen videon, jossa Porissa kakkostiellä ajetaan Ferrari 458:lla törkeää ylinopeutta. Videolla Ferrarissa istuu kaksi miestä. Mykrä toimii kuljettajana. Pelkääjän paikalla istuva matkustaja kannustaa Mykrää kiihdyttämään: ”Elite Run ja huputi hoo”. Tämän jälkeen Mykrä kertoo kiihdyttävänsä ja toteaa: ”lappu pohjaan”, syyttämättäjättämispäätöksestä selviää. Matkustaja kuvaa auton mittaristoa, kun poliisiauto tulee miehiä vastaan. Kuljettaja jarruttaa, mutta jatkaa pian kiihdyttämistä. Matkustaja yllyttää edelleen: ”kolme täytyy saada rikki.” Nopeusmittarin mukaan Ferrarin nopeus oli ylimmillään 314 km/h ennen Honkaluodon ramppia. Kiihdytyksen jälkeen miehet toteavat yksissä tuumin: ”sit varmaa pihaa piiloon.” Mykrä on esitutkinnassa tunnustanut kuljettaneensa Ferraria huomattavalla ylinopeudella ja syyllistyneensä rikokseen. Hän ei ole kuitenkaan halunnut kertoa kuka autossa on ollut matkustajana, eikä kuka on kuvannut videon ajosta. Mykrän syytettä on määrä käsitellä Satakunnan käräjäoikeudessa vielä tämän vuoden puolella. IS tavoitti Mykrän, mutta hän ei halunnut tässä vaiheessa kommentoida tapausta.