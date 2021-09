Hittibändin kitaristi katosi mystisesti 26 vuotta sitten, mutta ruumista ei koskaan löytynyt – vieläkään kukaan ei tiedä, mitä viimeisenä iltana Lontoossa tapahtui

Vuosituhannen vaihteen surumielinen suuryhtye Manic Street Preachers julkaisi viime viikolla 14. albuminsa, joka sai brittimediassa ylistävät arvostelut. Tänä syksynä tulee 13 vuotta siitä, kun yhtyeen kitaristi julistettiin kuolleeksi. Ruumista tosin ei ole koskaan löytynyt ja Richey Edwardsin viimeiset hetket ovat jääneet mysteeriksi.

Kalpea, hoikka ja surumielisen kärsivä Richey Edwards oli monella tavalla romanttisen rockidolin perikuva, mitä vahvistivat hänen dramaattiset tempauksensa ja lausuntonsa.

Viimeinen niistä tapahtui 1. helmikuuta 1995, kun 27-vuotias kitaristi poistui lontoolaisesta hotellista ja katosi. Kaksi viikkoa myöhemmin hänen autonsa löytyi hylättynä erään sillan läheltä, minkä perusteella useat ovat olettaneet moniongelmaisen miehen päätyneen itsemurhaan. Katoamistempun ympärillä on kuitenkin sen verran monta outoa yksityiskohtaa, että kaikille selitys ei riitä.

Monia huolestuttavia merkkejä oli toki ilmassa jo pitkään ennen katoamista. Neljä vuotta aiemmin Edwards pomppasi kuuluisuuteen viiltämällä käsivarteensa tekstin ”4 Real” kesken haastattelun ja jatkamalla jutustelua kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kun yhtye sai lisää mainetta, Edwards kehitti itselleen syömishäiriön ja kirjoitti siitä myös kappaleen “4st 7lb” vuonna 1994 julkaistulle levylle Holy Bible. Liikaa juonut Edwards päätyi myös alkoholivierotukseen.

Independent-lehden mukaan katkaisuhoidosta palattuaan Edwards vetäytyi yhä enemmän erilleen bändikavereistaan ja antoi synkkiä lausuntoja yhdessä viimeisistä haastatteluistaan.

– Minulla ei ole koskaan ollut pitkää suhdetta. Pisin kesti neljä päivää, kun olin nuori. Bändin aloitettua olen ollut vain yhden tytön kanssa. Pystyn puhumaan hänelle luonnollisemmin kuin kenellekään ja se merkitsee jotain. Mutta en ole sanonut rakastavani häntä. Olen tuntenut hänet vuosia, mutta suudellut häntä kerran, pari. Miten voin selittää sen? Kun rakastan jotakuta, tunnen olevani ansassa, Edwards lateli.

James Dean Bradfield, Nicky Wire ja Sean Moore jatkoivat ilman Richey Edwardsia (vas).

Rob Jovanovicin elämäkerran mukaan juuri ennen katoamistaan Edwards askarteli kyseiselle tyttöystävälle kirjoistaan ja videoistaan kauniin paketin, johon hän liitti viestin ”Rakastan sinua” ja koristeli päällisen muun muassa kirjallisuudesta tutuilla sitaateilla ja Väiski Vemmelsäären kuvalla. Toiselle ystävälleen hänen kerrotaan antaneen kirjan Novel with Cocaine, jonka esipuheessa kuvataan mielisairaalassa asumista ennen katoamista.

Katoamista edeltävän kahden viikon aikana mies oli nostanut yhteensä 2 800 puntaa (reilut 3 000 euroa) pankkitililtään pienissä osissa, mutta niiden käyttötarkoitus ei ole selvinnyt. Itse katoamispäivänä Edwardsin oli määrä lentää Amerikkaan mainoskiertueelle. Hän heräsi varhain lontoolaisesta Embassy-hotellista, otti mukaan lompakkonsa, avaimensa, passinsa ja Prozac-lääkkeensä ja kirjautui ulos aamuseitsemältä.

Severnin siltä sijaitsee Englannin ja Walesin rajalla. Edwardsin auto löytyi sillan läheltä.

Kaksi viikkoa myöhemmin miehen auto löytyi hylättynä vajaan 200 kilometrin päästä Severn View’n huoltoasemalta läheltä Severnin siltaa, joka tunnetaan itsemurhapaikkana. Autosta löytyneen tietullikuitin mukaan Edwards olisi ylittänyt sillan katoamispäivänä iltapäivällä klo 14.55. Myöhemmin koko aikajana kyseenalaistettiin, sillä selvisi, että tietulli käytti 24 tunnin kelloa eli kuitissa näkyvä 2.55 viittaisikin aamuyöhön.

Noin viikko katoamispäivän jälkeen taksikuski kertoi poimineensa miehen kyytiin läheisen Newportin kaupungin hotellista. Hänen mukaansa Edwards halusi ajella pitkin Walesin maaseutua ja vierailla kotikaupungissaan Blackwoodissa. Taksikuski kertoi palauttaneensa miehen Severn View’n huoltoasemalle.

Spekulaatio kuoleman lavastuksesta ja tahallisesta katoamisesta alkoi välittömästi. Edwardsista on tehty vuosien varrella havaintoja niin Kanariansaarilta kuin Goalta. Vuonna 2019 tapauksesta julkaistiin tuorein kirja Withdrawn Traces: Searching for the Truth About Richey Manic, jonka tekemiseen osallistui myös Edwardsin sisko Rachel.

Kirja nosti esiin uusia asioita, kuten mystisen Vivian-nimisen naisen, jonka kanssa Edwardsin kerrotaan olleen hotellissa katoamista edeltävä yönä. Häntä ei ole koskaan löydetty.

Kirjoittaja Hawys Robertsin mukaan tapaus on kaikkea muuta kuin selvä.

– Richardin oma setä katosi 10 vuodeksi, kun hän lähti luennoimaan Texasiin 60–70-luvulla ja tämä kiehtoi Richietä nuorena, Roberts totesi Independentille.

– On täysin mahdollista, että hän olisi ollut Goalla ja että hän aikoi palata 10 vuoden kuluttua kuten setänsä... Ehkä hän aikoi tulla takaisin, mutta kuoli tahtomattaan ennen sitä. Kaikki vaihtoehdot täytyy pitää auki näin erikoisen katoamistapauksen kanssa.

Yhtye jatkoi Edwardsin katoamisen jälkeen kolmehenkisenä ja nousi maailmamaineiseen viimeistään vuoden 1998 levyllä This Is My Truth Tell Me Yours, jolta on jäänyt kestohitiksi muun muassa kappale If You Tolerate This Your Children Will Be Next.

Laulunkirjoittajan roolin yhtyeessä Edwardsin jälkeen ottanut Nicky Wire ymmärtää jatkuvan kiinnostuksen lapsuudenystävänsä kohtaloon.

– Tajuan, miksi häntä pidetään kulttihahmona.. Niin tapahtuu rosk-maailmassa. Lapsina ajattelimme samoin Jim Morrisonista ja Ian Curtisista. Nuorena kuolleet rocktähdet ovat aina vaikuttaneet taianomaisilta, Independentin toimittaja kertoo Wiren todenneen.