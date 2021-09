Kymmenen Wellnessmalli-finalistia poseeraa sporttisissa kuvissa – äänestä suosikkiasi!

Nämä kymmenen valovoimaista kaunotarta kilpailevat Wellnessmallin tittelistä.

Vuoden 2021 Wellnessmalli-kilpailu huipentuu 23. lokakuuta, kun Casino Helsingissä valitaan järjestyksessään kolmas Wellnessmalli.

Kilpailussa haetaan urheilullista, positiivista ja persoonallista hyvinvoinnin lähettilästä.

– Tulee löytyä intohimoa ja palavaa halua lähteä alalle. Haemme seuraavaa sporttimallia, mutta myös somevaikuttajaa. Pitää olla jotakin sanottavaa sen lisäksi, että on kuvauksellinen ja sporttinen tyyppi, kilpailun omistaja ja luotsaaja Anni Vallius tiivistää.

Kuvassa organisaatiossa toimivat Wellnessmalli 2019 Veera Könönen, kilpailun luotsaaja Anni Vallius sekä viime vuoden voittaja Josefiina Lahtinen.

Kymmenen finalistia poseerasivat näyttävissä kuvissa ja vastasivat IS:lle seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä hyvinvointi sinulle merkitsee ja mitä siihen kuuluu?

2. Mikäli sinut valittaisiin Wellnessmalliksi, millaisena esikuvana haluaisit toimia?

1. Alicia Bärlund, 24, Helsinki, Instagram: @aliciabarlund

Alicia Bärlund.

1. Hyvinvointi merkitsee minulle, että on sinut itsesi kanssa ja elää tasapainoista elämää henkisesti ja fyysisesti, sillä ihmisen hyvinvointi on yksi elämän tukipilareista.

2. Haluan inspiroida kaiken ikäiset löytämään liikunnan iloa, joka löytyy just sun lempparilajista, olipa se sitten kävely, tennis, salilla käyminen tai tanssi. Viestini kaikille on: ole rohkea ja älä anna periksi!

2. Maria Matikainen, 25, Helsinki, Instagram: @mariazveta

Maria Matikainen.

1. Hyvinvointi merkitsee minulle kokonaisvaltaista olotilaa ja elämäntapaa. Siihen kuuluu ehdottomasti kehon ja mielen tasapaino. Se on sellaisten valintojen tekemistä, jotka tekevät juuri omasta elämästäsi parasta mahdollista. Liikunta omilla ehdoilla, ruokavalio ja omasta mielenterveydestä huolehtiminen ovat kaikki hyvinvoinnin ainesosia.

2. Haluan ja aion olla rohkeana esikuvana kaikille, mutta etenkin niille, joilla on hankaluuksia uskoa itseensä ja kykyihinsä. Epäilin itse todella paljon itseäni ja haluan kannustaa jokaista olemaan oma itsensä ja tarttumaan kiinnostaviin mahdollisuuksiin, vaikka kuinka isolta palalta ne tuntuisivat välillä. Et voi hävitä elämässäsi!

3. Petra Korhonen, 21, Tampere, Instagram: @petra.korhonen

Petra Korhonen.

1. Merkitsee minulle sopivaa elämäntapaa. Teen päätöksiä itseäni varten, sillä haluan pitää itsestäni huolta, itseni terveenä sekä ennen kaikkea onnellisena. Koen, että sijoitan hyvillä päätöksillä itseeni ja täten pystyn voimaan tulevaisuudessakin paremmin. Hyvinvointi on todella laaja käsite, koen että siihen kuuluu jokainen elämäni osa-alue, ja että pystyn huolehtimaan niistä kaikista. Hyvinvointini kuuluu esimerkiksi toimivat ihmissuhteet, energinen olo ravinnon ja levon kautta, mielekäs liikkuminen, itseni hyväksyminen ja ymmärtäminen, turvallinen koti, motivoiva työ ja itseni kehittäminen sekä rohkea unelmointi.

2: Haluaisin olla samaistuttava esikuva ihmisille kertoen rehelliset ajatukset ja näyttäen ne hyvät ja huonot hetket. Haluan tuoda esille millaista lisäarvoa ja energiaa hyvät elämäntavat tuovat. Esikuvana rohkaisisin kaikkia olemaan täysiä omia itsejään ja näyttäen, ettei elämä aina niin vakavaa ole, siitä täytyy myös nauttia.

4. Iida Haveri, 23, Järvenpää, Instagram: @iidahaveri

Iida Haveri.

1. Hyvinvointi merkitsee minulle sitä, että kaikki sen rakennuspalikat ovat kohdillaan ja arki rullaa energisenä eteenpäin. Itselleni se tarkoittaa riittävästi lepoa ja unta, säännöllistä ruokailua ja mieleistä liikuntaa työn vastapainoksi. Liikunnalla on iso merkitys oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemisessa. Elämässä pitää olla myös sopivasti mahdollisuuksia itsensä haastamiseen, oppimiseen ja sitä kautta onnistumisen kokemuksiin.

2. Haluan toimia energisenä, innostavana ja motivoivana esikuvana kaikille niille, joiden usko omiin mahdollisuuksiin ja unelmiin on hukassa. Omat oppimisvaikeudet ovat opettaneet etsimään keinoja ja erilaisia ratkaisuja omien unelmien ja tavoitteiden saavuttamiseen. Ei pidä lannistua. Kaikki on mahdollista, jos on tahtoa!

5. Laura Aaltonen, 20, Tampere, Instagram: @laurahelmi

Laura Aaltonen.

1. Hyvinvointi tarkoittaa minulle sitä, että voin kokonaisvaltaisesti hyvin. Olen kykeneväinen suoriutumaan arjen askareista niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Saan tehdä minulle tärkeitä asioita, kuten liikkua, tanssia sekä viettää aikaa minulle tärkeiden ihmisten kanssa.

2. Haluan toimia esikuvana kaikenikäisille ja muistuttaa jokaista kuuntelemaan omaa kehoaan. Oman loukkaantumisen ja identiteettikriisin kokeneena sekä rakkaan discotanssin lopettaneena olen oppinut arvostamaan ihmiskehon ja mielen lepoa! Haluan myös rohkaista jokaista seuraamaan omia unelmiaan ja tekemään omaa juttua muiden mielipiteistä välittämättä, tee asioita joista sinä nautit!

6. Reetta Hyyryläinen, 19 vuotta, Kajaani, Instagram: @reetta.hyyrylainen

Reetta Hyyryläinen.

1. Hyvinvointi merkitsee minulle sitä, että voin elää oman näköistä elämää ja tasapainoa kehon ja mielen välillä. Saan arjessa tehdä asioita, jotka tekevät minut onnelliseksi, esimerkiksi liikkua ja viettää aikaa läheisteni kanssa. Kun kuuntelen kehoani ja annan sille mitä se kaipaa, tiedän voivani silloin hyvin.

2. Haluan olla sporttinen ja samaistuttava esikuva niin nuorille kuin vanhemmille. Olen itse ollut nuorempana todella epävarma itsestäni, mutta nyt viime vuosina olen oppinut, että jokainen meistä on erilainen mutta ainutlaatuinen. Se onkin jokaisen meidän vahvuus. Haluan kannustaa jokaista uskomaan itseensä 110 prosenttisesti ja tekemään kovasti töitä omien tavoitteiden ja unelmien eteen, koska kaikki on mahdollista!

7. Julia Mäenpää, 21 vuotta, Helsinki, Instagram: @jjulia.maenpaa

Julia Mäenpää.

1. Hyvinvointi merkitsee minulle henkistä ja fyysistä tasapainoa. On tärkeää, että molemmat keho ja mieli voivat hyvin! Hyvinvointi ei ole minulle pelkkää hikijumppaa, kaurapuuroa ja salaattia. Jos mieli ei voi hyvin, niin myös keho usein kärsii siitä. Hyvinvointi on minulle sitä, että mieli ja keho voivat molemmat hyvin. Sekä sitä, että on hyvä olla omassa kehossa!

2. Haluaisin toimia sporttisena, valovoimaisena ja erittäin aitona esikuvana, mikäli minut valittaisiin Wellnessmalliksi. Haluan kannustaa ihmisiä tekemään juuri niitä asioita, mistä unelmoivat ja unohtamaan muiden mielipiteet! Lisäksi haluan näyttää kaikille, että ei tarvitse mahtua mihinkään tiettyyn muottiin tai malliin ollakseen hyvinvoiva ja sporttinen!

8. Jenna Toivanen, 28, Turku, Instagram: @jennatoivanen

Jenna Toivanen.

1. Hyvinvointi merkitsee minulle tyyntä ja energistä oloa, sitä fiilistä kun ei tarvitse puskea itseään mihinkään suuntaan. Hyvinvointiin kuuluu itsestään huolehtiminen fyysisellä ja henkisellä tasolla, mutta myös se, että on mahdollisuus tehdä itselleen merkityksellisiä juttuja ja siten saada onnistumisen tunteita.

2. Haluaisin toimia sellaisena esikuvana, joka kannustaa kaikkia menemään kohti omia unelmiaan, välittämättä liikaa siitä, millaisia rooleja on elämässään jo omaksunut. Meillä kaikilla voi olla useampia rooleja ja harvoin ne sulkevat toisiaan pois. Haluan esimerkilläni näyttää, että voit tehdä ja olla mitä tahansa haluat.

9. Roosaliina Sunikka, 28-vuotias, Helsinki, Instagram: @roosaliina_

Roosaliina Sunikka.

1. Minulle hyvinvointi on sitä, että voin toteuttaa itseäni. Tärkeää on, että rakastan itseäni sellaisena kuin olen ja haluan aidosti pitää itsestäni huolta. Hyvinvointiin kuuluu niin mielen ja kehon hyvinvoinnista huolehtiminen kuin myös liikkumisen ilo!

2. Omalla henkilökohtaisella tarinallani haluan kannustaa muita ja näyttää esimerkkiä siitä, että meissä kaikissa on paljon potentiaalia ja omat vahvuudet, jotka pitää vain löytää. Ei tarvitse sulautua joukkoon, vaan voi kulkea omaa polkuaan ja luottaa itseensä. ADHD-tausta on opettanut minulle sen, ettei kannata keskittyä liikaa heikkouksiin ja niiden korjaamiseen, vaan olla armollisempi itseään kohtaan sekä hyödyntää omat vahvuuteni.

10. Jutta Båtman, 19, Espoo, Instagram: @juttabatman

Jutta Båtman.

1. Hyvinvointi merkitsee minulle omien arvojen huomioimista ja kunnioittamista sekä kehon ja mielen arvostusta laajasti kaikilla eri osa-alueilla. Olen terve ja saan urheilla minulle tärkeällä ja rakkaalla tavalla kuntosalin parissa. Hyvinvointiin kuuluu terveyden lisäksi myös itsensä toteuttaminen ja sitä kautta onnellisuus.

2. Haluan toimia rohkeana ja kannustavana esikuvana jokaiselle. Haluan korostaa, että kenenkään ei tarvitse mahtua mihinkään muottiin tai toimia muiden mielipiteiden mukaan. Rohkaisen kaikkia antamaan itselleen mahdollisuuden olla aito ja monipuolinen oma itsensä, tehdä niitä asioita, joista tulee itse onnelliseksi ja tavoitella täysillä omia unelmia.

Vuoden 2021 Wellnessmalli valitaan Helsingin Casinolla 23. lokakuuta järjestetyssä finaalissa.

Meikki & hiukset: Mesauda Milano & Parturi-kampaamo Bow Noora Himmanen, Annika Saari, Heli Kaikkonen, Marita Stenius ja Terhi Tiainen. Vaatteet: Intensed. Rusketus: Vita Liberata.