Krista Kosonen palasi Suomeen ja sanoo nyt suorat sanat alansa tilanteesta – ”Ei se mahdu mun päähän ollenkaan”

Yksi Jussi-gaalan punaisen maton puhuttavimmista teemoista oli elokuva-alan ahdinko, joka on jatkunut jo yli puolentoista vuoden ajan.

Suomen elokuvataivaan kirkkaimmat tähdet kokoontuivat keskiviikkona yhteen ensimmäistä kertaa kuukausiin, kun Vantaalla vietettiin perinteistä Jussi-gaalaa. Illan aikana palkittiin vuoden 2020 menestyneimpiä elokuvantekijöitä aina ohjaajista näyttelijöihin, leikkaajiin ja maskeeraajiin.

Maamme eturivin tähtien astellessa punaiselle matolle median haastateltaviksi yksi toisensa jälkeen, olivat he yhtä hymyä. Yhä maailmaa piinaava koronapandemia on koetellut kulttuurialaa erityisen raskaalla kädellä, joten tilaisuus juhlistaa kotimaista elokuvaa oli tervetullut.

Yksi punaisen maton kuvatuimmista vieraista oli näyttelijä Krista Kosonen, joka palasi hiljattain takaisin Suomeen Italiasta, jossa hän oli kuvaamassa uutta elokuvaa. Alkuvuoden Kosonen puolestaan vietti Norjassa viisivuotiaan tyttärensä kanssa, sillä hän tähdittää vuonomaassa kuvattavan Beforeigners-sarjan toista tuotantokautta.

– On ihanaa olla täällä. Tulin Norjasta helmikuussa. Vaikka tämä onkin tällainen korona-ajan gaala, niin kaikki lähimmät ystävät ovat täällä. Onneksi olen ehtinyt nähdä heitä muutenkin. Erona ehkä se, että nyt emme ole kalsareissa jonkun mökillä, Kosonen nauroi.

Kista Kosonen oli kesän Italiassa kuvaamassa uutta elokuvaa.

Vaikka Kosonen itse onnistui pysymään työllistettynä koko pandemian ajan, kertoi hän seuranneensa kollegojensa tilannetta suuren hämmennyksen vallassa.

– Mun päähän ei mahdu se epäreiluus. Varsinkin, kun katsotaan teatterilavoja ja elokuvasaleja. Ei se mahdu mun päähän ollenkaan. Toki olen sitä mieltä, että terveys edellä. Mutta yhteiset säännöt tulisi olla kaikilla ja mielestäni näin ei ole ollut. Sydän on ollut murtuneena monien ihmisten puolesta, Kosonen linjasi.

Kososen kanssa samoilla linjoilla oli myös näyttelijä Laura Birn. Kososen tapaan kansainvälisisten tuotantojen parissa viime kuukaudet työskennellyt Birn kuitenkin huomautti, että kaikesta huolimatta suomalainen elokuvataide voi hyvin.

– Tämä koko pandemia-aika on tietenkin ollut vaikeaa ja tuntunut niin kohtuuttomalta meidän alaa kohtaan. Sitä suuremmalla syyllä täällä on aihetta juhlaan, sillä suomalaisella elokuvalla menee aivan äärettömän hyvin. Voitto Cannesissa, voitto Venetsiassa... Ne ovat isoja asioita, jotka vaativat järjettömän määrän työtä, Birn hehkutti.

– Olen itse ollut siinä mielessä onnekas, että olin mukana eräässä isossa tuotannossa. Kuvaukset toki jouduttiin laittamaan kahdeksaksi kuukaudeksi tauolle, mutta ne jatkuivat sen jälkeen. Minulla ei ollut hätää, mutta olen seurannut vierestä monen ihmisen hätää ja ahdinkoa. Tuntuu, ettei tässä ole ollut mitään logiikkaa, Birn harmitteli.

Myös Laura Birn harmitteli elokuva-alan tukalaa tilannetta.

Huolen elokuva-alan ihmisten ahdingosta jakoi myös näyttelijä Pekka Strang. Kuten Kosonen ja Birn, myös Strang on ollut kiireinen läpi korona-ajan. Alalla vallitseva ahdinko ei kuitenkaan ole jäänyt palkitulta näyttelijältä huomaamatta.

– Omalla kohdallani aika nopeasti tuotannoissa löydettiin keinot, joilla kuvauksia pystyttiin jatkamaan turvallisesti. Toista se on ollut teattereissa, jossa näytöksiin on laitettu totaalinen stoppi. Se on aika traagista ja rajua. Myös sen takia, että ihmiset eivät ole päässeet harjoittamaan ammattiaan, Strang harmitteli.

– Tässä on mielenkiintoiset ajat edessä. Nämä vaikutukset tulevat näkymään vasta vuosien päästä. Juttelin erään tuttavani kanssa, kenellä on pieni lapsi. Hän sanoi, ettei hänen lapsensa ole koskaan käynyt elokuvissa. Se kuulosti minusta käsittämättömältä, kunnes tajusin, että teatterit ovat tosiaan olleet kiinni, Strang kertoi.

Pekka Strang kertoi olevansa kiitollinen siitä, että hänellä on riittänyt töitä pandemiasta huolimatta.

Strang kuitenkin muistutti, että elokuva-alan ihmiset eivät suinkaan ole ainoita, jotka ovat kärsineet koronan vuoksi asetetuista rajoituksista. Strang itse kertoi myös olleensa kuluneen vuoden aikana erityisen kiitollinen perheestään.

– Olla yksin vaikka opiskelijana jossain tai täysin eristyksissä, niin silloin puhutaan oikeasti vakavista asioista. Silloin voidaan puhua mielenterveydellisistä ongelmista, jotka ovat nousseet tilastollisesti. Niitä tulee lisää ja se, miten niihin suhtaudutaan, on äärimmäisen tärkeää, Strang pohti.