Satu Tuomisto säästi rahojaan vuosia pahan päivän varalle – kun se hetki lopulta koitti, hän tajusi tärkeän seikan

Satu Tuomiston elämässä on tällä hetkellä paitsi paljon iloa, myös ikävää ja kaipuuta.

Satu Tuomistolle viimeiset puolitoista vuotta olivat töiden kannalta vaikeaa aikaa. Nyt Tuomistolla on kuitenkin edessään uusi pesti.

Yrittäjänä toimivan Satu Tuomiston, 35, elämään kuuluu nyt sekä iloa että surua. Tuomisto totuttelee elämään ilman rakasta Leo-koiraansa ja valmistautuu työhön tv-juontajana. Pesti Terveyssummit-ohjelman uutena juontajana tuntuu mieluisalta, koska terveys ja hyvinvointi ovat kaunottaren arjen peruspilareita.

– En ole alan asiantuntija, mutta olen aina innokas oppimaan uutta, Satu Tuomisto sanoo.

Satu Tuomisto on ollut pitkään kiinnostunut terveysasioista. Terveyden vaaliminen luo pohjaa hänen jokapäiväisiin valintoihinsa.

– Olen oppinut, kuinka vahvasti tietyt asiat vaikuttavat kehoon, Satu Tuomisto perustelee.

Tuomisto kertoo AlfaTV:llä pyörivästä ohjelmastaan, että siinä tietoa tarjoavat hänen haastattelemansa terveysalan ammattilaiset. Jaksot kuvataan vasta lähellä esityspäivää, jotta aiheita voidaan käsitellä mahdollisimman ajankohtaisesti.

Omasta terveydestään huolehtimisella Tuomisto petaa hyvinvointia vuosikymmenten päähän.

– Ajattelen pitkällä tähtäimellä. Kaikki oman terveyteni eteen tekemäni työ tähtää siihen, että se edesauttaa vointiani myöhemmällä iällä, kaunotar perustelee.

Hän lisää, että ikääntyminen liitetään usein vain ulkonäköön ja ryppyihin.

– Niitä ikääntymisen merkkejä pidän luonnollisina, mutta tärkeämpää olisi pysyä toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään, Satu perustelee.

Satu Tuomisto ei ole ottanut paineita tämän päivän kauneusihanteista.

” Luonnolliseen kauneuteen kuuluvat myös epätäydellisyys ja persoonalliset piirteet. Jos joku tuntee olevansa kauniimpi seuraamalla jotain kauneustrendiä, sallittakoon se hänelle.

Tuomisto kannustaa kuuntelemaan omaa kehoa. Jokainen keho on niin yksilöllinen, ettei kaikkea voi asettaa yhteen muottiin.

– Kannattaa kokeilla, mikä itselle sopii. Vaikka jossain sanottaisiin, ettei kyseinen aine aiheuta mitään, mutta jos monta kertaa kokeilemalla siitä tulee itselle tietty seuraus, tuntuu järkevältä uskoa omaa kehoaan.

Tuomiston mukaan itsensä kuunteleminen on yksinkertaista, jos tunnistaa kehon tuottamat viestit. Hänen mielestään moni on tottunut tukahduttamaan kehon hälytysmerkkejä: otetaan heti särkylääke tai juodaan energiajuomaa tai alkoholia.

Tuomiston sanoo, että kun kehon viestintää toistuvasti tukahduttaa milloin milläkin aineella, viestit vaimenevat ja niitä on vaikeampi havaita.

– Kehon merkkejä pitäisi osata lukea, ettei tarvitse ihmetellä omaa oloaan. Voi laittaa merkille, aiheuttaako maidon juominen aknea tai miettiä syömisiä, jos vatsa toimii huonosti.

Tuomisto on opetellut kuuntelemaan kehoaan.

Terveystietoinen Tuomisto on harjaantunut kuulostelemaan omaa oloaan, koska on tehnyt sitä jo pitkään.

– Olen oppinut, mitkä kaikki asiat vaikuttavat kehooni. Se ei tarkoita, ettenkö silti tekisi välillä huonompiakin valintoja, totta kai teen. Välillä syön tai nukun huonosti, vaikka tiedän, mitä siitä seuraa, Satu sanoo suoraan.

Tuomiston mukaan jokaisella on kehossaan kohtia, jotka alkavat herkästi reagoida, kun kaikki ei ole hyvällä mallilla.

– Minulla ne ovat iho, suolisto ja sydämensyke. Niistä huomaan heti, kun olen lipsunut elämäntavoissa.

Tuomisto välttelee tiettyjä ravinto-aineita.

– Ihoni reagoi vilja- ja maitotuotteisiin. Ne eivät sovi minulle, vaikka monelle muulle sopivatkin. Hyvälaatuinen rasva on monella tavalla tärkeää, joten syön joka aamu kaurapuuron kanssa pehmeää rasvaa ja myös pähkinöitä.

Tuomisto on huomannut, millaiset asiat heikentävät hänen untaan.

– Kännykkä ja muut älylaitteet ovat tosi pahoja. Jos olen iltamyöhällä somessa, en meinaa nukahtaa millään. Joskus innostun lukemaan uutisia, vaikka tiedän, ettei sen jälkeen tule uni, Satu kertoo.

– Uni kärsii myös, jos otan muutaman lasin viiniä. Silloin menee pari päivää ennen kuin uni palautuu kuntoon.

Joskus harvoin Satu tankkaa sokeria, vaikka tietää, ettei se ole hänelle hyväksi.

– Jos syön illalla karkkia, keho käy yöllä ylikierroksilla. Huomaan, kuinka koukuttavaa sokeri on. Jos syön sokeria, sitä tekee heti mieli lisää. Kun sitä ei syö, sitä ei edes tee mieli.

Tuomisto on hyvillään, että meilläkin aletaan yhä paremmin ymmärtää, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa vointiinsa.

– Vastuuta voi ottaa itse, koska muuten tulee varmasti ennen pitkää vaivoja. Voi niitä tulla siltikin, mutta vähemmän ja vasta myöhemmin, Tuomisto tietää.

Tuomisto kertoo ihailevansa luonnollisuutta ja persoonallisia piirteitä.

Satu Tuomisto kertoo, ettei hän ole muokannut ulkonäköään nykyisten vahvojen trendien mukaiseksi, vaikka kauneusalalla toimiessa siihen voisi kokea painetta.

– Oma kauneusihanteeni on luonnollisuus. Luonnolliseen kauneuteen kuuluvat myös epätäydellisyys ja persoonalliset piirteet. Jos joku tuntee olevansa kauniimpi seuraamalla jotain kauneustrendiä, sallittakoon se hänelle.

– Silti voisi miettiä, sopiiko itselle tasan samanlaiset huulet tai kulmakarvat kuin jollekulle toiselle. Tai miksi pitäisi näyttää ihan samalta kuin muutkin, koska persoonallisuus on mielenkiintoisempaa, Tuomisto pohtii.

Hän ei lähde arvailemaan, voisiko hän itsekin jossain vaiheessa turvautua kauneusalan keinotekoisiin apuvälineisiin kuten pistoksiin ja täytteisiin.

– Jos kauneuskäsitykseni muuttuu, saatan nähdä asiat toisin. Jokaisella on oikeus tehdä ulkonäölleen, mitä hyväksi näkee, se ei kuulu muille. Kukaan ei voi tuomita minua siitä, etten käytä mitään ja samalla tavalla minä en voi tuomita ketään, joka käyttää jotain.

Omaa ulkonäköään hän ei lähtisi muokkaamaan kenenkään toisen mieltymysten mukaiseksi.

– Jos joku sanoisi, että rintani tai huuleni ovat liian pienet, en takuulla tekisi asialle mitään. En anna kenenkään toisen päättää omaa käsitystäni kauneudesta.

Tuomisto on kohdannut urallaan ja elämässään myös lukuisia ennakkoluuloja.

” Olen kuullut monta kertaa, että sinä oletkin todella hyvä tyyppi. Se on tietysti mukavaa, mutta voi vaan miettiä, mikä se ennakkoajatus on ollut, jos noin yllättyy.

Tuomisto on usein saanut kuulla olevansa pinnallinen, vaikka se on hyvin kaukana totuudesta.

Kauneudella siunattuja pidetään helposti pinnallisina. Vuoden 2008 Miss Suomi uskoo, että niin tapahtuu hänenkin kohdallaan. Julkisuudessa työskenteleviin kohdistuu muitakin ennakkoluuloja.

– Kun olen viettänyt vähän aikaa uuden ihmisen seurassa, olen kuullut monta kertaa, että sinä oletkin todella hyvä tyyppi. Se on tietysti mukavaa, mutta voi vaan miettiä, mikä se ennakkoajatus on ollut, jos noin yllättyy.

Tuomisto tunnetaan täsmällisenä, luotettavana ja ympäristöään kauniisti huomioivana. Häntä ei näe huonotuulisena. Siinä auttaa mielenhallinta.

– Jos jokin huolettaa tai ärsyttää, käytän mielenhallinnan keinoja. Mielialaansa voi ohjailla keskittämällä ajatuksensa, Tuomisto tietää.

Hän ei ole antanut sijaa huolestumiselle, vaikka korona-aika on vaikuttanut hänen yritystensä toimintaan. Omien malli- ja juontokeikkojensa lisäksi hän pyörittää myös tapahtuma-alan yritystä.

– Korona on haitannut taloudellisesti tosi paljon. Toisaalta voin nyt paremmin kuin olen voinut koskaan, koska nyt on ollut aikaa hoitaa omaa terveyttään tavallistakin enemmän.

Taloudellisesti Tuomisto on selvinnyt säästöjensä avulla.

– Olen todella tarkka rahankäyttäjä. Olin säästänyt rahaa pahan päivän varalle. Se paha päivä tuli nyt.

Tarkkuus ei tarkoita, että Tuomisto haalisi rahaa.

– Rahaa pitää olla, että pärjää, mutta tiedän, etten ole yhtään onnellisempi, vaikka tilillä olisi rahaa kuinka paljon yli tarpeen.

Leo-koira oli Tuomiston lenkkikaverina yli 11 vuotta.

Koronaa paljon kovempi paikka koitti elokuun alussa, kun Tuomisto menetti rakkaan Leo-koiransa. Yhdessä oli eletty yli 11 vuotta. Satu ei ole turruttanut surua vaan antanut sen tulla.

– En koskaan pakene surua. Kohtaan surun ja olen siitä kiitollinenkin, koska se kertoo, kuinka vahvasti osasin rakastaa ja kiintyä. Olen kiitollinen, että sain kokea noin vahvan yhteyden, Satu tuumii.

– Voin sanoa käsi sydämellä, että Leo oli elämäni tärkein asia. Minulla on kauhea ikävä, mutta tunnen kiitollisuutta kaikesta, mitä saimme yhdessä kokea.

Leon menetys näkyy arjessa myös liikuntatapojen muutoksena.

– Kaikki liikkuminen ulkona perustui Leon kanssa tekemiseen. Leon vanhetessa liikkuminen muuttui, enää ei juostu mäkiä tai tehty muuta rankkaa, Satu kertoo.

– Ulos lähteminen ilman Leoa on vielä vähän vaikeaa. Ei tule edes mieleen lähteä lenkille, sillä se tuntuu turhalta ilman Leoa.

Tuomisto on jonossa saadakseen Leolle seuraajan samasta kennelistä. Jos kaikki menee suunnitellusti, Tuomistolle tuleva pentu syntyy ensi kesän alussa.

– Ei käynyt edes mielessä miettiä muuta rotua. Olen niin kiintynyt rhodesiankoiran luonteeseen.

Tuomisto on avioeronsa jälkeen pitänyt parisuhteensa poissa julkisuudesta. Se on tiedossa, että yhdessäoloa on takana pari vuotta.

– Kaikki on entisellään, mikään ei ole muuttunut. Olen onnellinen ja meillä on kaikki hyvin, Satu kiteyttää.

Koronan tuomaa lisääntynyttä vapaa-aikaa hän on käyttänyt myös itsetutkiskeluun.

– Onnellisuuteni ei riipu kenestäkään toisesta ihmisestä. Olen onnellinen myös yksin, mutta hyvä suhde tukee elämää, Satu toteaa.

Punainen mekko: Aarre, www.aarrelabel.com. Neule: Mos Mosh / Villa Tremondo, www.villatremondo.fi. Lila paita: Dante / Villa Tremondo. Housut: Dante / Villa Tremondo. Kengät: Dinsko, www.feetfirst.fi. Korut: Beautiful Story / Villa Tremondo.

Kuvat: Pete Aarre-Ahtio / IS