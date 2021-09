Rita Niemi-Manninen avautuu vaikeasta aiheesta – alkoholi muutti isän väkivaltaiseksi, perhe joutui pakenemaan kodistaan

Ritan äiti uskoi, että asiat voisivat kääntyä parempaan suuntaan. Näin ei käynyt.

Julkisuudesta tuttu hyvinvointivalmentaja Rita Niemi-Manninen kertoo Instagramissa lapsuudestaan. Hän kirjoittaa, että asiat eivät mene aina niin, kuin haluaisi, toivoisi tai suunnittelisi.

– Tässä mun yh-äiti, minä ja mun isosisko, Niemi-Manninen esittelee jakamassaan kuvassa esiintyvät ihmiset.

– Meidän trio oli tässä isältä turvassa äidin siskon luona. Hän ei saanut tietää missä olemme. Kuningas alkoholi muutti hänet väkivaltaiseksi omaa perhettään kohtaan. Kuinka montaa kertaa äiti oli uskonut, että asiat paranevat... huonommaksi menivät.

– Äidillä ei ollut loppujen lopuksi muuta vaihtoehtoa kuin ottaa homma haltuun ja suojella meitä ja itseään, Niemi-Manninen kertoo.

Valmentaja painottaa, että oli syy mikä tahansa, tärkeintä on lapsen onni ja terveys, sekä oikeus kasvaa turvallisessa ja rakastavassa ympäristössä.

Niemi-Manninen puhui lapsuudestaan keväällä myös realityrakkautta-podcastissa.

– Tulen itse kodista, jossa isäni on ollut varmasti täyssovinisti.. tai olikin. Hän oli siis alkoholisti ja hän on kohdellut äitiäni ihan päin persettä – monta vuotta. Yhtään ei välittänyt mistään. Nainen oli kotona keittämässä vaan lihakeittoa ja odottamassa kolme päivää, kun isä on hakemassa tulitikkurasiaa alakerrasta, Niemi-Manninen kertoo podcastissa.

Vanhemmat erosivat Niemi-Mannisen ollessa muutaman vuoden ikäinen, mutta ero ei sujunut ongelmitta. Niemi-Manninen kertoo podcastissa, kuinka he joutuivat jonkin aikaa pakoilemaan väkivaltaista isää.

– Asuttiin häntä paossa aikanaan. Siihen maailmanaikaan ei ollut sellaista turvakotijärjestelmää kuin nykyään. Olin silloin tosi pieni, enkä muista kauheasti. Lapsen mieli pystyy sulkemaan näitä pois. Sisko muistaa varmasti paremmin.

Niemi-Mannisen isä kuoli alkoholismin seurauksena, kun tytär oli 12-vuotias.