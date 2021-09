Petran ja Tiituksen tyylikäs koti ei istu lapsiperheen tarpeisiin.

Tulevan torstain Remppa vai muutto -jaksossa päästään tutustumaan Tiitukseen ja Petraan, jotka asuvat kahden lapsensa kanssa Kirkkonummen Veikkolassa, arkkitehdin suunnittelemassa 150 neliöisessä omakotitalossa.

Syy ohjelmaan osallistumiselle piilee siinä, että perheen nykyinen koti on suunniteltu kahdelle aikuiselle ja soveltuu kehnosti lapsiperheen tarpeisiin. Petra olisi valmis vaihtamaan vaikka paikkakuntaa, kun taas Tiitus pysyisi mieluusti aloillaan.

– Kahden kesken talo toimi aivan mainiosti. Sitten siunautuivat nämä lapset. Ei ehkä yhden kanssa, mutta sitten kun heitä oli kaksi, niin on huomannut käytännön ongelmat, Petra kertoo.

Anne Ramsay ja Marko Paananen riensivät auttamaan kotipulman parissa painivaa pariskuntaa.

Petra toivoo muutosta etenkin kodinhoitohuoneeseen ja keittiöön, Tiitus puolestaan haaveilee viinikaapista.

– Kun tulen kahden kuraisen lapsen kanssa kodinhoitohuoneeseen, niin se vesipiste on pieni. Kun toista yrität pestä ja riisua, niin toinen karkaa jo keittiöön. Toiminnallisuus ei ole hyvä.

– Laskutila on suunniteltu jännästi ja se miten pyykkiä pestään. Se ei toimi hyvin, Petra summaa kodin ongelmakohtia.

Kodinhoitohuoneen epäkäytännöllisyys syö Petraa.

Tiitus puolestaan kuvailee talon olevan käytännössä yhtä isoa tilaa, jonka vuoksi töiden tekeminen lasten leikkien keskellä ei ole kovinkaan helppoa.

– Täällä ei pääse oikein elämän ääni karkuun, hän sanoo.

Niinpä Tiitus on siirtänyt työpisteensä talon pihalla tönöttävään matkailuautoon, jossa työrauha on taattu.

– Se on käytännössä toimistoni. Se on ainoa tila, jossa voin itse hallita kymmenen neliön aluetta ilman että astun legon tai pikkuauton päälle, perheenisä naurahtaa.

Tiituksen mukaan arkkitehdin suunnitteleman talon suurin ongelma on siinä, ettei sieltä löydy omaa rauhaa.

Petran ja Tiituksen koti toimi hyvin vielä silloin, kun he asuivat siinä kaksin.

Marko Paananen ja Anne Ramsay ihastelevat parin kaunista kotia, mutta pistävät heti merkille kodin ongelmakohdat.

– Oh no! Marko parahtaa keittiöön astuessaan.

– Veikkaan, että tää saattaa olla nyt se sun haaste, koska tässä ei ole laskutilaa ollenkaan. Tässä on joka kohdassa jotain esillä, Anne sanoo.

Ahtaalta tuntuva keittiö on yksi kodin isoimpia ongelmakohtia.

Parilla on puolen miljoonan budjetti uuden kodin ostoon ja remppaan he ovat varanneet 55 000 euroa. Haussa on persoonallinen ja toiminnallinen koti, jossa on sauna, kodinhoitohuone ja tietenkin viinikaappi.

– Mä en muuta mihinkään kohteeseen, jos siellä ei ole saunaa ja se ei ole helppohoitoisempi, Tiitus painottaa.

Petra haaveilee muutosta ja epäilee, ettei Marko saa toteutettua remontissa kaikkia heidän toiveitaan.

– Kyllä Marko saa aika taikuri olla, jos se meinaa, että mä tähän jäisin. Todella... Niin kuin Magic Mike!

