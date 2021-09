Ninja Thyberg sukelsi pornoteollisuuden kulisseihin vuosiksi – nyt Helsingissä voi nähdä, mitä sieltä paljastui

Ruotsalaisohjaaja sukelsi Yhdysvaltojen pornoteollisuuteen ja teki siitä huomiota herättävän elokuvan. Nyt se nähdään Rakkautta & anarkiaa -festivaaleilla.

Helsingissä torstaina käynnistyvä Rakkautta & anarkiaa -elokuvafestivaali tuo jälleen valkokankaalle kymmenittäin elokuvahelmiä, jotka ilman tapahtumaa jäisivät Suomessa vaille teatterilevitystä. Räväkästä ohjelmistostaan tunnetun festarin kiinnostavinta antia edustavat muutamat seksiä ja rakkautta tavallista haastavammin käsittelevät elokuvat.

Pleasure

Pleasure kuvaa pornoteollisuuden kulissien takaista todellisuutta dokumentaarisen tarkasti.

Ruotsalaisen Ninja Thybergin esikoispitkä on herättänyt maailmalla poikkeuksellista huomiota. Nettiaikakauden pornoteollisuuden kulissien taakse sukeltava elokuva kertoo 19-vuotiaasta ruotsalaisneidosta, joka muuttaa Los Angelesiin menestyäkseen pornotähtenä.

Vaikka elokuvan tarina ja ensikertalaisen Sofia Kappelin upeasti esittämä Bella ovat kuvitteellisia, Pleasure kuvaa pornoteollisuuden kulissien takaista todellisuutta dokumentaarisen tarkasti. Elokuvan kaikki muut näyttelijät ovat pornon ammattilaisia ja esittävät lähinnä itseään.

Thyberg sukkuloi viiden vuoden ajan Tukholman ja Los Angelesin välillä perehtyessään elokuvansa aiheeseen. Hän ystävystyi pornoa työkseen tekevien ammattilaisten kanssa ja pääsi seuraamaan heidän työskentelyään monissa kuvauksissa.

Tuloksena on elokuva, joka irtautuu perinteisestä tähden nousu ja tuho -kertomuksesta sekä naiset miesten uhrina -asetelmasta. Pleasure ei salaa pornoteollisuuden miesvaltaisuutta, mutta ei myöskään tee Bellasta sen viatonta uhria.

Johdonmukaisen naisnäkökulmansa vuoksi Pleasure ei liioin lipsu miehiseksi tirkistelyksi, vaikka sen kuvasto paikoin pornon kriteerit täyttääkin. Monet elokuvan paljastavimmista kohtauksista ovat silti niitä, jotka kuvaavat pornonäyttelijöiden keskinäistä vuorovaikutusta pukuhuoneissa ja kuvausten tauoilla.

Bad Luck Banging Or Loony Porn

Bad Luck Banging Or Loony Porn kuvattiin keskellä koronapandemiaa, siksi maskit näkyvät myös elokuvassa.

Aivan toisenlaisesta näkökulmasta lähestyy nettiaikakauden pornoa romanialaisen Radu Juden ohjaama satiiri. Siinä naisopettajan miehensä kanssa tekemä amatöörimäinen kotiseksivideo päätyy nettiin ja aiheuttaa skandaalin.

Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon viime keväänä voittanut leffa käyttää seksivideota vain lähtölaukauksena romanialaisen yhteiskunnan ja yleisemmin tekopyhyyden rienaavalle satiirille. Häväistyn opettajan piinaa se pohjustaa sangen omaperäisellä katsauksella sivilisaation historiaan.

Oman ajankohtaisen lisänsä keskellä koronapandemiaa kuvattuun elokuvaan tuovat sen henkilöiden käyttämät kasvomaskit.

Bliss

Blisiä kuvattiin oikeassa bordellissa ja näyttelijät ovat seksityöntekijöitä.

Saksalainen Bliss kertoo kahden berliiniläisessä bordellissa työskentelevän naisen rakkaustarinan. Ruotsalaisen Pleasure-leffan tavoin myös monet Blissin näyttelijät ovat sitä, mitä esittävät – tässä tapauksessa ammattimaisia seksityöntekijöitä. Elokuva myös kuvattiin suurelta osin oikeassa bordellissa.

Elokuvan ohjaaja Henrika Kull on kertonut olevansa kiinnostunut ennen kaikkea rakkauden olemuksesta. Blissin tapauksessa kysymys on siitä, miten rakkaus voi elää yhteisössä, jossa siitä on tehty kauppatavara.

I'm Your Man

Tom on ihana mies – ja robotti.

Alma (Maren Eggert) on löytänyt todellisen unelmamiehen. Tom (Dan Stevens) on komea, hellä ja romanttinen. Hän on myös älykäs, sivistynyt ja seksikäs. Mitä muuta nainen voisi toivoa? Ehkä sitä, että Tom olisi myös ihminen eikä naisen toiveet täyttäväksi ohjelmoitu robotti.

Saksalaisen Maria Schraderin ohjaama I'm Your Man yhdistää oivaltavasti scifi-leffaa ja romanttista komediaa – heittäen mukaan virkistävän annoksen filosofista pohdiskelua rakkauden olemuksesta.

Ohjaaja Schader muistetaan ahdasmielisen yhteisönsä sääntöjä pakenevasta ortodoksijuutalaisesta naisesta kertovan upean Netflix-sarja Unorthodoxin ohjaajana. I'm Your Man on uusi vakuuttava näyttö eurooppalaisen elokuvan kärkijoukkoon kipuavalta naiselta.

Rakkautta ja anarkiaa -festivaali Helsingissä 16.-27. syyskuuta.