Mies heilui veitsen kanssa laulaja Ariana Granden kodin edessä – vaati tapaamista tähden kanssa

Poliisi puuttui tapahtumiin.

Veitsen kanssa heilunut mies pidätettiin viime viikolla laulaja Ariana Granden kodin edustalla.

Viranomaislähteiden mukaan mies vaati, että hän saa tavata laulajatähden.

Poliisi kertoo, että Aaron Brown, 23, oli vetänyt veitsen esiin sen jälkeen, kun Granden talon ulkopuolella olleet turvamiehet olivat käännyttäneet hänet portilta.

Asiasta raportoinut TMZ-sivusto ei tiedä, oliko Grande kotona tapahtuma-aikana.

Lehden mukaan Brown sai syytteen lisäksi myös väliaikaisen lähestymiskiellon.

Varsinainen rikosnimike varmistuu myöhemmin.

Grande osti viime vuonna hulppean miljoonakartanon trendikkäältä Bird Street -alueelta, jossa asuvat myös Leonardo DiCaprio ja Keanu Reeves.

Peräti 900 neliön moderni kartano sisältää neljä makuuhuonetta, kuntosalin, laajan spa-osaston saunoineen, kotiteatterin ja seitsemän kylpyhuonetta.

Asunto on valmistunut vuonna 2018, mutta Grande on talon ensimmäinen asukas. Talo oli myytävänä kahden vuoden ajan 25,5 miljoonalla dollarilla, kunnes sen hinta laski tähden maksamaan 13,7 miljoonaan dollariin, eli 12,1 miljoonaan euroon.

28-vuotias Ariana Grande on syntynyt Boca Ratonissa, Floridassa. Hän aloitti uransa näyttelemällä lastenteatterissa ja musikaaleissa. Hän teki Broadway-debyyttinsä vuonna 2008. Granden ensimmäinen albumi Yours Truly näki päivänvalon vuonna 2013. Sittemmin hän on julkaissut neljä albumia ja useita singlejä.

Granden tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa No Tears Left To Cry, Dangerous Woman, Problem sekä Thank u, next.

Grande on palkittu parhaan popalbumin Grammylla albumistaan Sweetener.