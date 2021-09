Channing Tatum livahti punaiselta matolta kiihkeille jatkoille – romanssihuhut 10 vuotta nuoremman näyttelijän kanssa roihahtivat

Channing Tatum ja Zoë Kravitz viihtyivät lehtitietojen mukaan tiiviisti toistensa kanssa yön pikkutunneille asti.

Maailman kirkkaimmat ja trendikkäimmät tähdet kokoontuvat kerran vuodessa Met-hyväntekeväisyysgaalaan New Yorkiin.

Gaalaan osallistui tänä vuonna myös malli ja näyttelijä Zoë Kravitz, 32, ja Magic Mike -elokuvista tuttu näyttelijä Channing Tatum, 41.

Channing Tatum muistetaan stripparielokuvien tähtenä.

Näyttävä kaksikko oli monien huomion kohteena, sillä heidän välillään roihahtaneesta romanssista on huhuttu Hollywoodin seurapiireissä jo jonkin aikaa. Kravitz ja Tatum eivät fanien harmiksi saapuneet yhdessä gaalaan tai poseeranneet kaksin punaisella matolla.

Sen sijaan heti kun velvollisuudet oli hoidettu, heidät bongattiin Peoplen mukaan poistumasta gaalasta vieri vieren kohti tähtiä vilisseitä jatkoja.

Zoë Kravitz on luonut uraa niin mallina kuin valkokankaillakin.

Lehtitietojen mukaan kaksikko suuntasi yhteistuumin gaalan jälkeen jatkoille, joita emännöi Alicia Keys. Gaalassa Saint Laurentin näyttävässä iltapuvussa hurmanneen Kravitzin nähtiin myös sujauttavan ylleen jatkoille sopivimman mustan rennomman housupuvun. Tatum sen sijaan pysytteli mustassa smokissaan.

Peoplen mukaan silminnäkijät pääsivät todistamaan jatkoilla varsin kiihkeää menoa. Silminnäkijähavaintojen mukaan Tatum ja Kravitz eivät ”kyenneet pitämään näppejään irti toisistaan” yön pikkutunteina.

Jatkoilla oli myös muita maailmantähtiä, kuten Leonardo DiCaprio tyttöystävänsä Camila Morronen kanssa, Serena ja Venus WIlliams, Elon Musk ja Timberland.

Kravitz luotti punaisella matolla niin sanottuun ”nakumekkoon”, joka on tällä hetkellä valtava trendi.

Huhut Tatumin ja Kravitzin lämmenneistä väleistä on olleet valloillaan jo pitkään. Lähipiiristä kerrottiin People-lehdelle jo alkusyksystä, että kaksikko on viihtynyt toistensa kanssa New Yorkissa ja olleet ”täysin erottamattomia”. Heidät on bongattu muun muassa yhteisillä lounashetkillä ja pyörälenkeillä.

– He ovat näyttäneet todella onnellisilta. Heillä on söpö ja flirttaileva meininki, lähipiiristä kuiskutellaan lehdelle.

Zoë Kravitz on muusikko Lenny Kravitzin ja näyttelijä Lisa Bonetin ainoa lapsi. Kravitz on tuttu muun muassa elokuvista Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset ja X-Men: First Class, sekä elokuvasarjasta Divergent.

Lisäksi hän on niittänyt mainetta mallina ja poseerannut useiden luksusbrändien mainoskasvona.

Kaksikko on nähty toistuvasti yhdessä viime kesän aikana.

Channing Tatum puolestaan muistetaan stripparielokuvista Magic Mike ja Magic Mike XXL. Tatum aloitti uransa stripparina, jonka jälkeen hänelle aukeni ura Hollywoodissa.

Tatum erosi pitkäaikaisesta puolisostaan Jenna Dewanista 2018. Kravitz puolestaan haki avioeroa näyttelijämiehestään Karl Glusmanista alkuvuonna. Heidän häistään ehti kulua vain 18 kuukautta.