Faith No Moren laulaja perui toistaiseksi sovitut keikat – syynä koronapandemian heikentämä mielenterveys

Mike Patton päätti pitää tauon keikkailusta saadakseen itsensä kuntoon.

Faith No More esiintyi Provinssirockissa vuonna 2015.

Faith No Moressa ja Mr. Bunglessa musisoiva Mike Patton kertoo Instagramissa terveydentilansa huonontuneen niin paljon, että alkusyksylle sovitut keikat jäävät soittamatta.

– Olen pahoillani, mutta joudun perumaan Faith No Moren ja Mr. Bunglen jo sovitut keikat mielenterveydellisistä syistä, Patton kirjoittaa.

– Kärsin ongelmista, joita meneillään oleva pandemia on kärjistänyt. En tunne, että voin antaa kaikkeni tässä tilanteessa, enkä halua antaa vähemmän kuin 100 prosenttia. Olen pahoillani faniemme puolesta ja toivon, että pääsen pian hyvittämään tämän kaiken.

Patton kirjoittaa, että molemmat bändit tukevat hänen päätöstään.

Faith No Moren piti konsertoida Suomessa Tuska-festivaalilla jo vuonna 2020, mutta korona päätti toisin.

Seuraavan kerran bändi on mahdollista nähdä 27. kesäkuuta 2022.

Kaisaniemen puistossa Helsingissä järjestettävässä In The Park -suurkonsertissa nähdään myös yhdysvaltalainen Ugly Kid Joe sekä pohjoisirlantilainen Therapy?.

Faith No Moren edellinen Suomen-keikka oli Seinäjoen Provinssirockissa vuonna 2015, ensimmäinen Helsingin Lepakossa jo 1990.

Rockin historiassa Faith No More seisoo omalaatuisena suursuosikkina: bändi on levyttänyt useita aikoinaan valtavirran hiteiksi nousseita kappaleita kuten Epic, Easy ja Midlife Crisis, mutta hankkinut myös maineen oman tien kulkijana – vaihtoehtorockbändinä, jonka tapa yhdistellä funkin, rockin ja punkin elementtejä kokeellisesti oli 1980- ja 1990-luvuilla uusia uria aukova.

Mike Patton tunnetaan Faith No Moren lisäksi monen muun kokoonpanon ja projektin keulilta: huutoon, räppiin ja varsin vakuuttavaan puhtaaseen lauluun pystyvä monipuolisuusmies on levyttänyt muun muassa Mr Bunglen, Fantomasin ja Tomahawkin solistina sekä jazz-muusikko John Zornin ja artisti-tuottaja Dan the Automatorin kanssa.