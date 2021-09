Janni Hussin syntymäpäivä sai ikävän käänteen – julkaisi kuvan sängynpohjalta

Janni Hussi joutui viettämään 30-vuotissyntymäpäiväänsä syysflunssan kourissa.

Radiojuontajana ja televisiopersoonana tunnettu Janni Hussi juhlii tänään 14. syyskuuta 30-vuotissyntymäpäiväänsä. Hussi yllätettiin viikonloppuna syntymäpäiväjuhlilla, jotka hänen puolisonsa Joel Harkimo oli järjestänyt.

Hussin todellinen merkkipäivä ei kuitenkaan sujunut yhtä mukavissa merkeissä. Jo maanantaina Hussi joutui jäämään pois Radio Suomipopin Aamulypsystä flunssan vuoksi ja samana iltana hän kertoi kärsivänsä kuumeesta.

Hussi joutui siis viettämään syntymäpäivänsä toipilaana kotona. Hän julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään myös kuvan surkuhupaisasta tilanteesta.

– 30 vuotta bad assina takana. Onneks viikonloppuna tuli juhlittua, nyt on lenssu kääntäny punkan pohjalle, Hussi kirjoitti Instagramissa.

Hussin tuoreen päivityksen kommenttikenttä täyttyi nopeasti syntymäpäiväonnitteluista. Muun muassa monet Hussin radiokollegat, kuten Anni Hautala, Jenni Alexandrova ja Ilkka Ihamäki riensivät onnittelemaan 30-vuotiasta Hussia.

Hussilla on syntymäpäivien ohella ollut viime aikoina muitakin iloitsemisen aiheita. Hän kertoi perjantaina Radio Suomipopin suorassa lähetyksessä hänen avopuolisonsa Joel Harkimon järjestäneen hänelle yllätysohjelmaa koko viikonlopuksi. Syntymäpäiväjuhlinnat huipentuivat kosintaan, ja Hussi ja Harkimo kertoivat kihlautumisestaan Instagramissa sunnuntaina.

Hussi kertoi hiljattain Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että vaikka pieni ikäkriisi on toisinaan koittanut nostaa päätään, kokee hän olevansa elämässään nyt parhaassa mahdollisessa paikassa.

– Kaikki on niin hemmetin kivasti juuri nyt. Tässä on löytynyt sellainen rauha itsensä kanssa. Enää mun ei tarvitse yrittää olla jotakin, mitä en ole. Joskus sitä on tullut puristettua mailaa vähän liian lujaa. Nyt olen pystynyt vapauttamaan sen energian itselleni tärkeisiin asioihin, Hussi iloitsi IS:lle muutama päivä ennen 30-vuotissyntymäpäiväänsä.