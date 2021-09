Näkökulma: Deittisarjojen tarjonta on jo niin laaja, että se loksauttaa leuat – toinen toistaan häkellyttävämmät ohjelmat herättävät vain yhden kysymyksen

Tv:ssä on etsitty rakkautta riisuutumalla alasti, menemällä tuntemattoman kanssa naimisiin ja antamalla algoritmin päättää sopiva kumppani. Toinen toistaan villimmät deittiohjelmat venyttävät mielikuvituksen rajoja niin, että sarjoilla on enää hyvin vähän tekemistä oikean rakkauden etsimisen kanssa, kirjoittaa toimittaja Noora Hapuli.

Suomalainen tosi-tv otti valtavan harppauksen kohti tuntematonta vuonna 2015. Silloin tv:ssä nähtiin ensimmäistä kertaa sarja, joka nousisi pian yhdeksi maan suosituimmista deittiohjelmista. Tuolloin, kuusi vuotta sitten, ohjelma aiheutti kuitenkin vain ennennäkemättömän täystyrmäyksen suomalaisilta.

Kyseessä on tietysti Ensitreffit alttarilla -ohjelma, josta nähdään tv:ssä tänä syksynä jo kahdeksas kausi. Nyt ajatus ventovieraan kanssa naimisiin menemisestä koko Suomen kansan edessä ei tunnu yhtään niin käsittämättömältä. Vielä kuusi vuotta sitten ohjelman kuvailtiin kuitenkin olevan ”törkeästi avioliittoa halventava” ja myös Ilta-Sanomien lukijat pohtivat sarjan olevan ”yksi typerimmistä ohjelmaideoista ikinä”.

Tuntemattoman kanssa naimisiin porhaltaminen oli todellisuudessa kuitenkin vain lähtölaukaus toinen toistaan kohauttavimmille rakkauteen tai parinmuodostukseen liittyville tosi-tv-ohjelmille, joiden kirjo on laajentunut viime vuosien aikana räjähdysmäisesti. Etsitäänkö tv:ssä rakkautta jo hinnalla millä hyvänsä?

Viola ja Esa menivät naimisiin Ensitreffit alttarilla -ohjelman ensimmäisellä kaudella. He ovat yksi harvoista pareista, joiden liitto on kestänyt tähän päivään saakka. Nykyään heillä on kaksi yhteistä lasta.

Siltä se saattoi tuntua jo vuonna 2014, kun Temptation Island Suomi julkistettiin alkavaksi myös Suomessa. Pariskunnat matkustivat erillisille paratiisisaarille bilettämään ja testaamaan suhteensa kestävyyttä – viettelijäsinkkujen keskelle tietysti. Maailmalla sarja herätti kohua jo aiemmin, ja Suomessa pohdittiin parisuhteen pyhyyttä ja moraalittomien tekojen kuvaamista tv-viihteen nimissä.

Alkujärkytyksen jälkeen sarja on kuitenkin lunastanut paikkansa oman kategoriansa ykkösohjelmana ja saavuttanut merkittävän virstanpylvään, sillä sarjan 10. kausi alkaa tv:ssä marraskuussa. Siinä missä Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa pyrkimys on lähes aina kohti yhteistä tulevaisuutta, on viettelysten saarella rikottu parisuhteita viettelijäsinkkujen kanssa niin uima-altaan loiskeessa, kameroilta piilossa kuin myös estottomasti koko kansan edessä. Shokkiarvoa ohjelmalla ei kuitenkaan enää juurikaan ole.

Syynä lienee nimenomaan rakkausrealityjen valtava kirjo, joiden äärellä on vaikea järkyttyä enää mistään.

Temptation Island Suomen viidennen kauden viettelijäsinkkuja.

Suomen tv:ssä on pettämisseikkailujen ja avioliiton solmimisen ohella etsitty rakkautta myös ilman meikkiä, ex-puolisoiden keskellä ja jopa täysin alasti.

Esimerkiksi Ylen Sinkut paljaana -sarjassa (2020) julkisuudesta tutut naiset lähtevät treffeille ilman meikkiä. Lopulta he valitsevat yhden tapaamistaan miehistä jatkoon, ja ilmestyvät viimeisille treffeille viimeisen päälle laittautuneina. Taustalla on tietysti toive siitä, että ehkä aito rakkaus löytyy, jos on valmis astelemaan toisen eteen täysin ilman suojakerroksia.

Suojakerrosten riisumisesta nähtiin äärimmäinen esimerkki viime vuonna, kun Naked Attraction Suomi ilmestyi Discovery-suoratoistopalveluun. Sarjan ideana on yksinkertaisuudessaan se, että koko kumppanin etsimisen kaava käännetään päälaelleen: kumppaniehdokkaat riisuvat itsensä heti aluksi täysin alastomiksi ja astuvat lasikoppeihin seisomaan.

Naked Attraction -ohjelmassa treffikumppani valitaan alastoman vartalon perusteella.

Kumppania etsivä näkee heidän vartaloistaan pilkahduksen kerrallaan, ja karsii esimerkiksi takapuolet nähtyään joukosta yhden pois.

Kun lopullinen valinta on tehty, paljastetaan myös kasvot. Ja tasapuolisuuden nimissä kumppania etsivä joutuu riisumaan myös itsensä alasti tv-kameroiden edessä. Alastoman ensikohtaamisen jälkeen vaatteet saa pukea päälle. Sen jälkeen luvassa on ensitreffit.

Naked Attraction Suomi -ohjelman valitsemishetki aiheutti hämmennystä ohjelmaan osallistuneelle Marialle.

Tiettävästi alastomuuteen perustuvasta sarjasta ei ole muodostunut pysyviä suhteita. Tuntuisikin melkoiselta lottovoitolta, että se oikea löytyisi tosi-tv-ohjelmasta, jossa seisotaan ilman rihman kiertämää lasikopeissa arvioitavana ulkoisten piirteiden perusteella.

Onko raja tv-viihteen ja aidon rakkaudenjanon välillä hämärtynyt jo täysin olemattomiin? Onko toive kumppanin löytymisestä aito, vai onko kyse puhtaasta kokeilunhalusta, jossa suhteen tai edes pienen romanssin löytyminen olisi vain mukava lisäbonus? Kokeilunhalussa ei ole mitään vikaa. Se tosin tarkoittaa sitä, että suurin osa häkellyttävistä rakkausrealityista on puhdasta viihdettä, eikä niinkään vakavan rakkauden etsimistä.

Ajatus hiipii mieleen erityisesti katsoessa Ex on the Beach Suomi -sarjaa. Ohjelmassa ulkomaille rantalomalle lennätetyt sinkut joutuvat kohtaamaan entisen kumppaninsa, joka nousee kohtalokkaasti turkoosin meren aalloista.

Luvassa on draamaa, välienselvittelyä ja suorastaan masokistisia juonikuvioita. Osallistujat joutuvat pahimmillaan katsomaan, miten entinen kumppani päätyy sänkypuuhiin jonkun toisen kanssa. Sarjasta on tehty myös spin off -sarjat Ex on the Beach Afetrski, joka kuvattiin Lapissa, ja tuoreimpana viime kesänä Helsingissä kuvattu Ex and the City Suomi.

Ex on the Beach Suomi -sarjan ensimmäisen kauden osallistujat joutuivat kohtaamaan entiset kumppaninsa luksusoloissa.

Sarja on oiva esimerkki siitä, että nykypäivän kiihtyvässä deittisarjojen tarjonnassa tarkoituksella ei ole aina niin väliä, kunhan lopputulos on viihdyttävä. Eksiä vilisevässä sarjassa ei nimittäin ole edes voittopottia tai rahapalkintoa, joka selittäisi ihmisten motivaatiota sietää tv:ssä kiusallisia kohtaamisia entisten kumppaniensa kanssa. Sen sijaan tarjolla on ilmainen bilereissu.

Toinen toistaan erikoisempien deittiohjelmien kehittämisestä onkin tullut jo aivan oma taiteenlajinsa. Tuntuu melkein siltä, että mitä erikoisempi idea, sen takuuvarmempi viihdearvo sarjalla on. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suositussa sarjassa Love Is Blind (suomeksi Onko rakkaus sokea?) sinkut tutustuvat toisiinsa omissa huoneissaan, joissa heillä on toiseen puheyhteys – he eivät voi kuitenkaan koskettaa tai nähdä toisiaan.

Sopiva kumppaniehdokas täytyy löytää henkisen yhteyden perusteella. Ehkä formaatissa on jotain taikaa, sillä osa pareista menee sarjan lopussa naimisiin.

Kartion mallinen puhuva Lana-robotti yrittää ssada Too Hot to Handle -sarjan osallistujat löytämään oikean rakkauden seksistä pidättäytymällä.

HyVä esimerkki villin mielikuvituksen käytöstä formaatin ideoimisessa on myös Netflix-sarja Too Hot To Handle, jonka ideana on lennättää kasa hyvännäköisiä ja seksinnälkäisiä sinkkuja luksushuvilalle ja antaa ymmärtää, että luvassa on estoton bileloma. Pian muovikartiolta näyttävä robotti nimeltä Lana nousee esiin ja paljastaa sinkuille, että heiltä on kielletty kaikki seksuaalinen toiminta loman loppuun saakka. Jos sääntöjä rikotaan, vähentävät rikkeet 100 000 dollarin eli noin 85 000 euron voittopottia.

Kuulostaa järjettömältä, mutta jokin tuskissaan vääntelehtivissä ja kiellettyä hedelmää välttelevissä sinkuissa viehättää niin, että ohjelmasta on tullut suosittu. Sitä on kutsuttu jopa ”Netflixin kiimaisimmaksi ohjelmaksi”. Lienee sanomattakin selvää, ettei voittopotti ole kahden kauden aikana pysynyt kertaakaan koskemattomana, päinvastoin.

Too Hot to Handle -sarjassa kielletty hedelmä ajaa usein muhkean rahapotin yli.

Robottien lisäksi parisuhteen muodostaminen on annettu tv-viihteen nimissä myös algoritmin käsiin. Yhdysvaltalaisessa Are You The One? -sarjassa tuottajat valitsevat parinmuodostusalgoritmin perusteella toisilleen sopivimmat parit.

Juju on siinä, että tuloksia ei kerrota sinkuille, vaan heidän täytyy itse yrittää tehdä salapoliisityötä ja selvittää, kenet heille on paritettu. Sarjaa on tehty Yhdysvalloissa jo kahdeksan kauden verran.

Todennäköistä on, että toinen toistaan villimpien deittiohjelmien kehittäminen ei ole kaikesta tästä huolimatta tavoittanut vielä huippuaan, vaikka lähellä jo ollaan.

On vain ajan kysymys, milloin Suomessakin vääntelehditään kumppaniehdokkaiden kanssa selibaatissa luksushuvilassa puhuvan robotin armoilla tai antaudutaan parinmuodostuksessa algoritmien käsiin.

Sext Beasts -sarja on yksi uusimpia ja häkellyttävimpiä deittisarjoja.

Yksi sarja vahvistaa kuitenkin ajatuksen siitä, että formaatit ovat saavuttaneet ainakin jonkinlaisen älyttömyyden lakipisteensä. Netflixin Sexy Beasts -sarja mainostaa laittavansa osallistujat ”oudoimmille sokkotreffeille koskaan”.

Sitä se kieltämättä onkin, kun katsoo pandaksi, demoniksi, linnunpelätiksi tai ufoksi maskeerattujen sinkkujen tutustuvan toisiinsa iloisesti heiluen huvipuistossa tai ravintolassa. Lopulta he valitsevat luonteen perusteella itselleen oman ”seksikkään petonsa”.

Sext Beasts -sarjan osallistujat lähtevät treffeille täysin tunnistamattomiksi maskeerattuina.

Kuvaavaa on myös se, että deittisarjoihin osallistumiselle ei ole enää esteenä edes olemassa oleva parisuhde: brittiläisessä Singletownissa viisi pariskuntaa laittaa suhteensa varta vasten tauolle viettääkseen kuuman sinkkukesän Lontoon humussa.

Viihdearvo on kiistaton, mutta onko näillä mitään tekemistä oikean rakkauden etsimisen kanssa? Tuskin.