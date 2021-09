Saara Aalto toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja muutti Espanjaan

Saara halusi aurinkoon.

Saaran uusi koti on etelässä.

Laulaja Saara Aalto kertoo Instagramissa muuttaneensa Espanjaan.

– Oli aika tehdä uudesta unelmasta totta, hän kirjoittaa.

– Olen muutaman vuoden ajan haaveillut siitä, että saisin asua aurinkoisessa paikassa talvisin. Aina olen sanonut, että myöhemmin… sitten, kun olen eläkkeellä… sitten, kun minulla on enemmän rahaa… sitten, kun olen vanhempi… sitten, kun elämäni ei ole näin hektistä… sitten, kun olen vapaa työminästäni.

Laulaja ja hänen Meri-rakkaansa kertoivat vielä vuosi sitten hankkineensa kodin Suomesta.

Saaralla olivat tuolloin kesken We Will Rock You -musikaalin harjoitukset. Koronan vuoksi musikaali kuitenkin siirtyi tälle vuodelle.

Alkuvuodesta 2020 Aallot panivat myyntiin Järvenpäässä sijaitsevan omakotitalonsa ja asettuivat hiljattain valmistuneeseen omakotitaloon pääkaupunkiseudulla.

– Meillä on oikein kiva, uusi viisihuoneinen koti, johon kuuluu myös piha, jossa koirat saavat temmeltää, Aalto kertoi tuolloin.