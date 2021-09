Maajussi-Stiina, 23, löytää välittömästi syvän yhteyden yhden puolisoehdokkaansa kanssa – ”Nyt vähän jarrua”

Varo juonipaljastuksia! Stiina ja hänen neljä kumppaniehdokastaan viettävät päivän ryhmätreffeillä. Kahdenkeskinen keskustelu yhden miehen kanssa saa Stiinan vakuuttumaan siitä, että heillä on hyvä yhteys.

Pajulahdella hevostilaa ja pieneläinhoitolaa pyörittävä Stiina, 23, vie kumppaniehdokkaansa tutustumaan alpakoihin Maajussille morsian -sarjan seuraavassa jaksossa. Stiina ja neljä miestä pääsevät syöttämään ja rapsuttelemaan pörröisiä eläimiä samalla, kun he tutustuvat paremmin toisiinsa.

Stiina pyytää Veli-Matin juttelemaan kanssaan kahden kesken ja kaksikko uppoutuu nopeasti rupattelemaan tulevaisuuden suunnitelmistaan ja ajatuksistaan.

Veli-Matti kertoo kiinnostuneensa Stiinasta alun perin siksi, että tämä paljasti esittelyvideollaan etsivänsä rauhallista miestä, joka voisi toppuutella häntä työnteossa ja rauhoittua hänen kanssaan iltaisin sohvalle.

Stiina myöntää Veli-Matille, että hänellä on paha tapa upottaa itsensä töihin iltamyöhään saakka.

– Olen sellainen, että kaikki nyt ja heti. Kun yksin vaan on siellä, eikä kukaan huomauta siitä eikä sitä itsekään älyä. Juoksen karkuun sitä yksinäisyyttä. Mitä hittoa menen tuonne sohvalle makaamaan, kun voin tehdä töitä ja tässä on nämä elukat ja teen jotain? Stiina selittää.

Veli-Matti uskoo, että hänestä olisi hillitsemään Stiinan työtahtia. Hän paljastaa olevansa kätevä käsistään ja osaavansa korjata paikkoja ja entisöidä huonekaluja. Tieto tekee Stiinaan vaikutuksen, sillä hevostilalla käteville käsille olisi käyttöä.

– En tiedä ollaanko me jotenkin saman henkisiä ihmisiä tai jotain. En osaa sanoa. Se juttu vaan luistaa. Ihan kuin oltaisiin oltu kavereita tosi pitkään, Stiina kertoo kameralle mietteliäänä.

Stiina etsii miestä, jonka kanssa voisi jakaa arkensa ja joka kykenisi hillitsemään hänen työntekoaan.

Maalaiselämä on kiehtonut Veli-Mattia jo pitkään. Myös hevoset kiinnostavat häntä ja hän on ratsastanut lapsesta saakka. Häntä ei haittaisi asua hevostilalla, jossa ravaa asiakkaita päivittäin ja jossa on aina puuhaa ja korjattavaa.

– Ei tule sellainen tilanne, jossa olisi peukalo keskellä kämmentä. Heti jos pyydetään apua, niin meikäläinen lähtee ilomielin auttamaan. Olen kumminkin sekatyömies ja otan aina vastaan sen työn, mikä tulee, Veli-Matti kertoo Maajussille morsian -sarjassa.

Veli-Matti myöntää, että hän jännitti etukäteen Stiinan tapaamista todella paljon, mutta kun hän sitten lopulta näki tämän, helpottui jännitys heti.

– Se katosi ihan tyystin.

– Se on positiivista! Mulle jäi sellainen olo, että ihan kuin olisi puhuttu enemminkin, Stiina sanoo.

Stiinan ja Veli-Matin haaveet sekä työn että perheen suhteen ovat hyvin samantyyppisiä. Stiina kertoo, ettei hän halua lapsia tällä hetkellä, eikä Veli-Mattikaan halua perustaa perhettä vielä pitkään aikaan. He molemmat kokevat, että parisuhteen pitää ensin olla vakaalla pohjalla.

Kahdenkeskeisen juttutuokion päätteeksi Stiina on vakuuttunut siitä, että hänen ja Veli-Matin välillään vallitsee syvä yhteys.

– Veli-Matin seurassa mulla on sellainen olo, että olisin viettämässä aikaa parhaan kaverini kanssa.

Stiina kuitenkin myöntää myöhemmin kameralle, että hän epäilee etenevänsä tunteidensa kanssa liian nopeasti.

– Kyllä mulla on sellainen pieni pakenemismietintä, että nyt vähän jarrua. Ei pahasti, mutta rauhassa, hän sanoo.

Myös Veli-Matti panee merkille sen, miten hyvin kaksikon juttu luistaa.

– Voi olla, että mä pääsen ehkä jatkoon, hän arvelee.

