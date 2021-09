Rihannan ja poikaystävän muhkeat asut käänsivät päitä muotigaalassa – katso kuvat Met-gaalan villeimmistä tyyleistä

Met-gaalan muotiluomukset ovat usein varsinaisia taideteoksia, eikä ylilyönneiltäkään aina vältytä.

New Yorkissa päästiin eilen maanantaina juhlimaan Met-gaalaa pitkästä aikaa välivuoden jälkeen.

Maan loisteliaimpana gaalana tunnettu Met on Metropolitan Museum of Art -taidemuseon vuosittainen varainhankintatilaisuus, josta on vuosien mittaan muodostunut merkittävä muotitapahtuma.

Tänäkään vuonna Met-gaalan pukuloisto ei jättänyt ketään kylmäksi. Kokosimme tähän juttuun kuvagallerian illan hienoimmista ja hulluimmista asukokonaisuuksista.

Rihannan pehmeälinjainen luomus oli yksi illan katseenkääntäjistä.

Rihanna saapui gaalaan yhdessä räppäri-poikaystävänsä ASAP Rockyn kanssa, joka oli pukeutunut värikkääseen tilkkutäkkityyppiseen asuun.

Kim Kardashian saapui gaalaan erikoisessa mustassa asussa, joka peitti kantajansa päästä varpaisiin.

Muusikko Billie Eilish ihastutti puuterinvärisessä tyllimekossa, jossa oli jättimäinen laahus.

Rap-astisti CL sinisessä denim-kaavussaan.

Diane Kruger ihastutti vihreässä iltapuvussa.

Jennifer Lopezin asussa oli country-henkeä.

Megan Foxin punainen mekko paljasti ihoa sieltä sun täältä.

Edesmenneen koripalloilijan Kobe Bryantin tytär Natalia edusti ensi kertaa Met-gaalassa.

Tennistähti Serena Williams oli pukeutunut muhkeaan viittaan.

Jennifer Hudsonin punaisessa asussa yhdistyi selkeälinjaisuus ja volyymi.

Laulaja Ciara pukeutui huomiota herättävään jalkapalloteemaiseen asuun.

Näyttelijä Elliot Page luotti mustaan pukuun, jonka rintamuksessa oli vihreä yksityiskohta.

Kade Hudson oli upea ilmestys hempeässä asukokonaisuudessaan.

Dan Levyn sinisessä asussa oli utopistista henkeä.

Mallina tunnetun Imanin asu oli kuin suoraan Miss Universum -kilpailusta.

Alicia Keys edusti valkoisessa unelmassa.

Kristen Stewart luotti housupukuun.

Ranskalaisnäyttelijä Timothée Chalamet oli valkoisessa takissa ja pussihousuissaan kuin Alladin.

Channig Tatum luotti klassikkoon.

Saksalaislaulaja Kim Petrasin hevosasu oli yksi illan erikoisimmista.

Kendall Jenner pukeutui kimaltelevaan ja läpikuultavaan iltapukuun.

Mallina tunnettu Hunter Schafer vei asunsa astetta pidemmälle, silmiin saakka.

Malli Evan Mock säväytti naamiossa, shortseissa ja eri paria olevissa sukissa.

Lil Nas X saapui juhlaan rojalistisessa viitassa...

...jonka alta paljastui kultainen haarniska...