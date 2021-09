Kolmen lapsen äiti Anna-Mari,37, painaa 153 kiloa – pelkää, ettei ehdi nähdä lastensa kasvavan

Hurja painonpudotus Suomen keskiviikon jaksossa seurataan 37-vuotiasta Anna-Mari Kärkkäistä.

Kolmen lapsen äiti Anna-Mari työskentelee apulaisrehtorina Imatran musiikkiopistossa, johtaa kuoroa, esiintyy viulistina ja organisoi musiikkitapahtumia.

Elämäntapamuutoksen alussa Anna-Mari painaa 153 kiloa. Hän kertoo painon nousseen opiskeluaikoina.

– Olin pitkiä aikoja syömättä, ja sitten ilta meni jääkaapin ja sohvan välillä. Se aiheutti sen, että paino alkoi nousta.

Ruokarytmi on edelleen pielessä ja kiireinen arki heijastuu elintapoihin.

– Kun pääsen töistä kotiin, on aikaa olla äiti ja vastata kaikesta, mitä lasten kanssa on. Miun pitää jaksaa touhuta heidän kanssa ja pitää koti kunnossa. Iltapalalla en halua ruveta syömään heidän kanssa välttämättä juuri mitään. Oon pöydässä ja odotan, että kaikki härdellit kotona on ohi – sitten alkaa se mun oma aika ja siihen liittyy sit se syöminen.

– Teen parhaimmillaan pari todella hyvin päällystettyä ruisleipää, syön puoli pussia karkkia ja erittäin messevän annoksen vaikka juustoa. Siihen vielä jotain herkullista kylmää limonadia, niin sit on palkinto saatu.

Jos elämä jatkuu samalla tavalla, Anna-Mari pelkää, ettei ehdi nähdä lastensa kasvavan.

– Pahin, mitä mie ajattelen mun kiloista on se, että minua ei saa tällä hetkellä lapset lähelle eikä myöskään minun läheiset. Mie en voi halata normaalisti, minnuu ei voi kukaan rutistaa syliinsä. Ihan ekana tulee se terveyspelko, huoli siitä, että mie oon nuori ihminen, miulla on pienet lapset, enks mie nääkään, kun mun lapset kasvaa tai enks mie nää mun lapsenlapsia ikinä?

Sama asia pelottaa Anna-Marin puolisoa Jannea.

– Oon ollut huolissaan Anna-Marin terveydestä. Siitä on joskus keskustelu, hän tietää sen asian. Jos siitä aina sit sanoo, että pitäisikö ottaa se salikortti voimaan, niin oon kokenut, että en halua jatkuvasti olla siinä painostamassa, mitä toisen pitäisi tehdä.”

