Rosanna Kulju avautuu uudesta parisuhteestaan – yhteen muuttamisen tiellä on yksi iso este

Rosanna Kulju tapasi alkuvuodesta mysteerimiehen, jonka kanssa hän suunnittelee jo kovaa vauhtia muuttoa saman katon alle. Kunhan vaan ensin pääsisivät yhteisymmärrykseen paikkakunnasta.

Muutosten tuulet puhaltavat Rosanna Kuljun, 30, elämässä. Aiemmin tänä vuonna hän löysi rinnalleen uuden rakkaan ja nyt hän on jättämässä taakseen pitkää taivalta Miss Helsinki -kilpailun luotsaajana.

Kulju jättää kilpailun organisoinnin yksinkertaisesti siitä syystä, ettei häneltä tahdo enää löytyä aikaa missikisan pyörittämiselle. Hän on häärännyt kilpailun ympärillä jo kuusi vuotta, eli siitä saakka, kun itse voitti Miss Helsinki -tittelin vuonna 2015.

– Olen elänyt ja hengittänyt tätä kilpailua jo sen aikaa, että nyt on jonkun toisen vuoro, Kulju sanoo.

Lisäksi hänen elämäänsä on tullut viime aikoina muuta sisältöä, joka on laittanut ex-missin miettimään omaa ajankäyttöään.

– Olen ollut alkuvuodesta parisuhteessa ja totta kai se muuttaa mun aikatauluja ja prioriteetteja ja ennen kaikkea arkea, hän sanoo.

Ennen tuoretta suhdettaan Kulju viihtyi pitkään sinkkuna. Hän erosi entisestä miesystävästään maaliskuussa 2018.

Vuonna 2019 Kulju kertoi podcastissaan olevansa ehdottomasti parisuhde-ihmisiä. Hän sanoi käyneensä vain satunnaisilla treffeillä ja viihtyvänsä pääosin yksin.

Kulju ja hänen kumppaninsa elävät tällä hetkellä etäsuhteessa, sillä he asuvat eri paikkakunnilla. Kulju Helsingissä ja mies toisaalla. Ex-missi ei paljasta missä, sillä tällä kertaa hän aikoo pitää parisuhteensa poissa parrasvaloista.

Sen hän kuitenkin tohtii sanoa, että pariskunta on jo miettinyt saman katon alle muuttamista. Mutta minne, siitä he käyvät vielä keskustelua.

– Yritämme löytää yhteistä asumismuotoa, joka miellyttäisi molempia. Tällä hetkellä se vaikuttaa vähän vaikealta. Saa nähdä, mihin me ylipäätään asetumme, Kulju sanoo.

Kulju kuvaa uutta puolisoaan rauhalliseksi tyypiksi, joka tasapainottaa hänen vauhdikasta temperamenttiaan juuri sopivissa määrin. Mies on hyvä esimerkiksi etsimään asuntoja, kun taas levottomampi Rosanna ei malta lukea kohteen esittelytekstiä loppuun saakka.

Kulju kertoo hakeneensa elämäänsä tietynlaista rauhallisuutta ja tasapainoa jo pidemmän aikaa. Hän on huomannut omakohtaisesti, ettei kukaan voi aina painaa menemään kaasu pohjassa, vaan se vaatii veronsa. Viime syksynä hän kävi burn outin partaalla.

– Siitä heräsi ajatus, että onko tämä sitä elämää, jota haluan elää. Tajusin, että se seinä tulee vastaan jokaisella.

Ennen hän karsi ensimmäisenä omasta hyvinvoinnistaan: liikunnasta ja syömisestä. Jatkossa hän aikoo toimia toisin.

– Nyt yritän tehdä arjesta sellaista, että vaikka siinä on paljon kaikkea, niin turhat jutut on karsittu pois ja niiden tilalla on esimerkiksi ulkoilua. Jatkossa haluan pitää parempaa huolta itsestäni.

Parisuhteen myötä Kulju on löytänyt uudelleen ilon luonnossa liikkumisesta. Pariskunta jakaa nyt yhteisen ulkoiluharrastuksen, joka on lisännyt yhdessäolon merkitystä entisestään.

– Maastopyöräily! Meillä on omat sähköpyörät ja vaippahousut ja kaikki, Kulju nauraa.

Rosanna Kulju (oik.) vieressään vuonna 2019 kruunattu Miss Helsinki Inna Tähtinen.

Vuoden 2022 Miss Helsinki kilpailu eteni juuri finaalivaiheeseen ja kisan voittaja julistetaan tavallista nopeammalla aikataululla 22. lokakuuta. Viime vuonna kisa jäi välistä koronatilanteen takia.

Kuljun mukaan suunnitelma kilpailun jatkosta on toistaiseksi vielä auki, vaikka muutama henkilö onkin jo osoittanut kiinnostuksensa Kuljun paikkaa kohtaan Miss Helsinki -kilpailun järjestäjänä.

– Minut tullaan yhdistämään kilpailuun aina. Siksi on tärkeää että se, joka sitä jatkaa, vie kilpailua samaan suuntaan, kuin itse olin ajatellut, Kulju sanoo.

Toki hänestä on myös haikeaa jättää itselle rakas organisaatio taakseen. Silti tulevaisuus näyttää nyt ihanalta ja valoisalta.

– Mulla on nyt kaikki tosi hyvin, Kulju tiivistää.