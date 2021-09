Tänään tv:ssä: Tamperelainen Isa, 27, myy työkseen seksipalveluja – tällaista seksi asiakkaiden kanssa on

Tamperelainen Isa Häkkinen kyllästyi työhönsä tarjoilijana ja ryhtyi myymään seksiä.

Yle esittää tänään tiistaina lyhytdokumentin, jossa päästään tutustumaan 27–vuotiaan Isa Häkkisen ammattiin seksityöntekijänä.

Perjantai-dokumentissa Häkkinen puhuu siitä, millaista seksityön tekeminen on Suomessa, keitä hänen asiakkaansa ovat ja miksi seksityö voittaa mennen tullen tavallisen asiakaspalvelijan ammatin.

Häkkinen päätyi alalle kyllästyttyään painamaan 40 tuntista viikkoa tarjoilijana, jolle asiakkaat olivat ikäviä ja joka sai surkeaa liksaa. Hän kokeili seksipalveluiden myymistä ensimmäistä kertaa kuutisen vuotta sitten.

Nyt Häkkinen saa parhaimmillaan 30–50 yhteydenottoa päivittäin, joista hän valitsee asiakkaansa tiukan seulan läpi.Hän ei toteuta kenenkään fantasioita tai suostu anaaliseksiin, mutta suuseksiä, suutelua ja läheisyyttä hän voi tarvittaessa antaa.

– Jos on sellainen viikko, ettei ole yhtään mitään tekemistä, voi ottaa asiakkaan tai jopa kaksi päivässä. Sitten voi pitää 3–4 viikkoa lomaa, Häkkinen sanoo.

Häkkisen tavanomainen asiakas on keski-ikäinen mies, jonka tulotaso riittää seksin ostamiseen. Iso osa asiakkaista on ”insinöörikansaa”, naimisissa olevia tai naimattomia ja joillakin on lapsia.

Jotkut jättävät vihkisormukset autoon, mutta eivät kaikki. Moni on käynyt Isan luona aiemminkin.

– Kukaan ei varsinaisesti opeta, miten alkaa myymään seksiä. Sen ajattelee lopulta olevan erilaista kuin mitä satunnainen seksi on, mutta ei se oikeastaan ole, Häkkinen toteaa.

Häkkisen mukaan iso osa asiakkaista on aivan tavallisia ihmisiä, jotka kaipaavat syystä tai toisesta seksiä ja läheisyyttä. Jotkut myös haluavat puhua omista asioistaan, vaimoista ja lapsista.

– Tuskin osaisin suhtautua luontevasti sellaiseen seksityöhön, jossa ollaan että: ovi auki, sisään, ulos ja sitten vaan heippa, Häkkinen pohtii.

Häkkisen mukaan seksi hänen asiakkaidensa kanssa on huonoimmillaankin kohtuullista. Sellaista ”velvollisuusseksiä, jota varmaan jokainen on parisuhteessa harrastanut”.

Parhaimmillaan se on hyvää.

Kaikista olennaisinta on kuitenkin työstä saatava korvaus. Ei raha itsessään, vaan sen tuoma vapaus.

– Enää en ole sidottu 40 tuntia viikossa johonkin, mitä en voi sietää. Lisäksi saan asiakkailta aivan mielettömän paljon enemmän kunnioitusta kuin saisin blokkarina tai puhelimeen vastaamassa.

Perjantai-dokkari: Seksityöntekijä tänään TV1:llä kello 21.30 ja Areenassa.