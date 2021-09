Lehtiväite: seksikohussa ryvettynyt prinssi Andrew haluaa uudelleen naimisiin Sarah Fergusonin kanssa

Pariskunta erosi vuonna 1996, mutta heidän välinsä ovat pysyneet läheisinä.

Yorkin herttua ja herttuatar odottavat parhaillaan toisen lapsenlapsensa syntymää, sillä prinsessa Beatricen laskettu aika on näillä näppäimillä.

Lähitulevaisuudessa saattaa kuitenkin olla tiedossa vieläkin isompia perheuutisia, Vanity Fair -lehti kirjoittaa.

Sarah Fergusonia ja prinssi Andrew’ta lähellä olevat lähteet kertovat lehdelle, että Andrew olisi halukas menemään uudestaan naimisiin ex-puolisonsa sen jälkeen, kun seksikohu hänen ympärillään laantuu.

– Sarah ja Andrew ovat olleet läheisempiä kuin koskaan viimeisten parin vuoden aikana, lähde kertoo.

– He rakastavat edelleen toisiaan ja ovat jopa asuneet yhdessä pandemian aikana. Yhdessä asuminen on sytyttänyt jotain heidän välillään ja olen varma, että toiset häät ovat tulossa, jos Andrew saa tahtonsa läpi.

Prinssille toimitettiin vastikään haaste seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 38-vuotias Virginia Giuffre jätti elokuun puolivälissä siviilikanteen newyorkilaiseen tuomioistuimeen, jossa nainen syyttää prinssin harrastaneen seksiä hänen kanssaan hänen ollessaan alaikäinen. Giuffre väittää prinssin hyväksikäyttäneen häntä Jeffrey Epsteinin asunnolla.

Marraskuussa 2019 prinssi antoi BBC:lle haastattelun, jossa hän kielsi olleensa seksuaalisessa kontaktissa Giuffren kanssa ja totesi, ettei muista tavanneensa naista.

Prinssi esitti myös, että julkisuudessa esillä ollut kuva, jossa hänen kätensä on 17-vuotiaan Giuffren vyötäröllä, olisi manipuloitu.

Paljon kritiikkiä saaneen haastattelun jälkeen prinssi tiedotti vetäytyvänsä kuninkaallisista tehtävistä ja avustavansa viranomaisia mahdollisissa tutkimuksissa.

Prinssi Andrew ja Sarah Ferguson vuonna 1986.

Sarah Ferguson on puolustanut ex-puolisoaan. Hänen mukaansa Andrew on ”hyvä ja hellä mies, sekä erittäin hyvä isä.”

Fergusonin viime kuussa antama lausunto heitti myös lisää vettä häähuhujen myllyyn.

– Tein sitoumuksen ja menin naimisiin prinssin kanssa vuonna 1986, Ferguson sanaili Polsat Newsille Puolan-matkallaan.

– Rakastuin häneen. Hän oli merimies ja on edelleen. Hän oli helikopterilentäjä ja samalla prinssi. Pidin kiinni sitoumuksestani. Ihmiset sanovat: mutta sinähän erosit. He eivät tiedä, mitä itse ajattelen asioista. Avioero on yksi asia, mutta sydämeni on vannonut valan ja sitoutunut siihen valaan.