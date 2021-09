MTV: Ensitreffit alttarilla -pari Johanna ja Markus erosivat

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutut Johanna ja Markus ovat päättäneet erota.

Ensitreffit alttarilla -suosikkiohjelman neljännellä kaudella avioituneet Johanna ja Markus ovat eronneet, MTV Uutiset kertoo.

MTV Uutisten mukaan pari jätti yhdessä avioerohakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen 19. huhtikuuta. Pari ei halunnut kommentoida asiaa MTV:lle.

Turkulainen Johanna ja porvoolainen Markus olivat ainut neljännen tuotantokauden pari, joka jatkoi yhteistä matkaa kuvausten jälkeen.

Johanna ja Markus kertoivat vuonna 2018 Anna-lehdelle ostaneensa yhdessä asunnon Turusta. Pari kertoi myös haaveilevansa perheenlisäyksestä.

– Elämämme peruselementit alkavat olla nyt kohdillaan. Haluamme nauttia yhdessäolosta, reissaamisesta ja yhteisten asioiden suunnittelemisesta, Johanna kertoi Annalle.

– Vahvasti samassa veneessä soudetaan. Toinen ei huopaa ja toinen souda, vaan samaan suuntaan mennään. Kaikki asiat eivät ehkä toimi saman tien, vaan ottavat vähän enemmän aikaa. Kaksi ihmistä kypsyy hieman eri tavalla eri asioihin. Viinikin paranee vanhetessaan. Ajattelen ihan samalla tavalla suhteestamme. On varmasti paljon hyviä puolia, joita emme toisissamme edes vielä tiedä. Niiden kohtaaminen on vielä edessä, Markus puolestaan kertoi.

Pari ehti ostaa yhteisen asunnon.

Me Naiset selvitti hiljattain, ketkä pareista jatkoivat yhdessä ohjelman jälkeen. Ohjelma on saanut jonkin verran kritiikkiä siitä, että niin harva pari jatkaa yhdessä kuvausten jälkeen ja vielä harvemman parin suhde on kestänyt vuotta pidempään.

Neljännellä kaudella kolmesta parista kaksi päätyi eroon suhteen alkuvaiheessa. Aliisa ja Esa erosivat kauden päätösjaksossa, mutta Mari ja Petri tekivät puolestaan historiaa, kun he erosivat kesken kauden.

Tähän mennessä ohjelmassa on nähty 22 paria. Heistä nyt enää neljä paria on yhdessä.

