Tunnettu brittinäyttelijä Tanya Fear katosi kuin savuna ilmaan – tähteä ei ole nähty torstain jälkeen missään, perhe pyytää apua

Poliisi vahvistaa, että brittinäyttelijästä on tehty katoamisilmoitus.

Useat mediat kertovat, että brittiläinen näyttelijä Tanya Fear, 31 vuotta, on kadonnut Los Angelesissa. Perheen ja lähipiirin mukaan Fear nähtiin viimeksi torstaina 9. syyskuuta.

BBC kertoo, että näyttelijän lähipiiri on levittänyt tietoa Fearin katoamisesta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #FindTanyaFear. He ovat pyytäneet yleisöä lähettämään mahdollisia vinkkejä näyttelijän löytymiseksi.

Sosiaalisessa mediassa kerrotaan, että Fearilla on selkeästi erottuva brittiaksentti. Hän on 162 senttiä pitkä, painaa noin 60 kiloa ja hänellä on ruskeat silmät ja mustat hiukset.

Näyttelijän manageri Alex Cole kertoi ABC-kanavalla, että kun hän näki Fearin viimeksi viikko sitten, tällä oli kaikki hyvin.

– Hänen urallaan on mennyt hyvin siitä asti kun hän saapui tänne ja tämä on vasta alkua, Cole sanoo.

– Olemme totta kai huolestuneita ja toivomme huomaavamme, että tämä on vain yksinkertainen erehdys, ja löydämme hänet.

Los Angelesin poliisi on vahvistanut medialle, että Fearista on tehty katoamisilmoitus. Hänet nähtiin viimeksi Hollywoodissa yhdellä Los Angelesin tunnetuimmalla kadulla Santa Monica Boulevardilla.

Fear on esiintynyt Suomessakin esitetyissä tv-sarjoissa Midsomerin murhissa (2016) ja Doctor Whossa (2018). Hän oli alkanut hiljattain luomaan uraansa myös stand up -koomikkona. Vuonna 2013 Fear esiintyi Kick-Ass 2 -komediaelokuvassa.