Britney Spearsin kihlajaisuutinen sai fanit huolestumaan tähden rahoista – näin poikaystävä kommentoi väitteitä

Britney Spears ja Sam Asghari kihlautuivat pian sen jälkeen, kun poptähden isä haki laulajan taloudellisen holhousvastuun lopettamista.

Poptähti Britney Spears paljasti sunnuntaina menneensä kihloihin kumppaninsa Sam Asgharin kanssa. 39-vuotias Spears ollut yhdessä 27-vuotiaan Asgharin kanssa vuodesta 2016 lähtien.

Laulaja kertoi asiasta Instagramissa ja esitteli näyttävää kihlasormustaan.

– En voi uskoa tätä, laulaja kirjoitti julkaisun yhteydessä.

Julkaisu on poikinut runsaasti onnitteluita Spearsin faneilta ja Hollywood-tähdiltä. Osa kommentoijista on kuitenkin kyseenalaistanut Asgharin aikeet ja epäillyt, käyttääkö hän tähden tilannetta hyväkseen ja haluaako hän päästä kiinni tämän omaisuuteen. Näyttelijä Octavia Spencer, 51, täräytti varsin suoran kommentin.

– Laita hänet tekemään avioehto, Spencer kirjoitti.

Moni allekirjoitti Spencerin ajatukset.

– Olen niin onnellinen puolestasi, mutta muista tehdä avioehto, eräs kommentoi.

– Hmm. Olet saamassa rahasi takaisin, ja nyt hän kosi, vihjaili toinen.

Ei mennyt aikaakaan, kun personal trainerina ja näyttelijänä työskentelevä Asghari tarttui spekulaatioihin Instagram-tilinsä Stories-osiossa.

– Kiitos kaikille, jotka ovat olleet huolissaan avioehdosta. Tietysti teemme avioehdon suojaamaan Jeeppi- ja kenkäkokoelmaani siltä varalta, että hän jonain päivänä jättää minut, Asghari näpäytti nauruhymiöiden kera.

Britney Spears vuonna 2017 koripallo-ottelussa Sam Asgharin ja kahden poikansa kanssa.

Kihlajaisuutinen kerrottiin vain noin viikko sen jälkeen, kun Spearsin isä James Spears haki Los Angelesin tuomioistuimelta poplaulajan 13 vuotta kestäneen taloudellisen holhouksenalaisuuden lopettamista.

Elokuussa kerrottiin, että James Spears aikoo luopua holhousvastuusta, ja viime viikolla CNN sai haltuunsa oikeuden asiakirjat, joissa laulajan isä on hakenut järjestelyn virallista päättämistä.

Laulaja on ollut isänsä holhouksen alla jo 13 vuoden ajan. Spearsin holhouksenalaisuudesta on uutisoitu viime vuosina paljon, ja kulunutta vuotta on värittänyt Spearsin oikeustaistelu isäänsä ja holhousjärjestelmää vastaan.

Kesällä järjestetyissä oikeuden kuulemisissa laulaja kertoi itse, että hän haluaa lopettaa holhousjärjestelyn välittömästi, jotta hän voisi mennä uudelleen naimisiin ja hankkia lisää lapsia.

Poptähdellä on takanaan kaksi avioeroa. Hän oli naimisissa lastensa isän Kevin Federlinen kanssa vuosina 2004–2007. Lisäksi hän meni vuonna 2004 naimisiin lapsuudenystävänsä Jason Alexanderin kanssa, mutta liitto kesti vain 55 tuntia.